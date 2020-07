90 Jahre altes Schleppboot kehrt an den Bodensee zurück: Die MS Altenrhein soll bald wieder fahrtüchtig sein Das Dornier Museum in Friedrichshafen hat die MS Altenrhein als Schenkung erhalten. «Ein Glücksfall», sagt der Museumsbetreiber. Sie soll nun während 2500 Stunden Arbeit in den Originalzustand von 1928 versetzt werden. Jolanda Riedener 19.07.2020, 05.00 Uhr

Die MS Altenrhein bei ihrer Ankunft auf einem Tieflader am Depot des Dornier Museums. Bild: PD

Ein Oldtimer kehr an den Bodensee zurück: Die MS Altenrhein, ein Schleppboot für das Flugschiff DO X, ist im Depot des Dornier Museums in Friedrichshafen angekommen, schreibt das Museum in einer Mitteilung.

Das Boot wurde für die Dornierwerke Atenrhein einst nach Plänen des Dornier-Testpilots Franz Zeno Diemer gebaut und 1928 in Dienst gestellt. Dass das Motorboot noch existiert, bezeichnen Experten als Sensation, heisst es in der Mitteilung weiter.

Historische Aufnahme der MS Altenrhein im Einsatz als Passagierboot der Do X. Bild: Airbus Corporate Heritage

Vorbesitzer des Bootes war ein Schweizer. Er hat dem Museum die Altenrhein, deren letzter Liegeplatz in Mühlhausen im Elsass war, als Schenkung überlassen. Nach viereinhalb Stunden Fahrt ist das Boot in Friedrichshafen angekommen. Dort wurde es in aufwendiger Geduldsarbeit ins Museumsdepot gebracht, wo es restauriert werden soll. Um es wieder in den Originalzustand zu versetzen, soll es in 2500 Stunden restauriert werden. Dafür müssen zum Beispiel Deck und Aufbau entfernt werden.

Auch das Originaldeck soll rekonstruiert und nachgebaut werden. Geplant ist, dass die Altenrhein wieder auf dem Bodensee fahren soll. Museumsdirektor David Dornier, Enkel von Claude Dornier und Bootsliebhaber, spricht im Zusammenhang mit der Altenrhein von einem Glücksfall:

«Dieses Boot ist etwas ganz Besonderes.»