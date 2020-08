87-jähriger Mann stirbt bei Bad im Untersee +++ Todesursache noch unklar Bei einem Unfall bei der Badi Mannenbach ist am Mittwochnachmittag ein 87-jähriger Mann gestorben. Sämtliche Reanimationsmassnahmen waren erfolglos. Aktualisiert 13.08.2020, 10.57 Uhr

Im Untersee ist es am Mittwochabend zu einem tödlichen Badeunfall gekommen. Bild: Reto Martin

(kapo/dar/sko) Gegen 15.30 Uhr am Mittwoch schlug die Begleiterin des 87-jährigen Mannes Alarm, als sie beobachtete, dass er nach dem Einstieg in den Untersee rund 50 Meter vom Ufer entfernt offensichtlich gesundheitliche Probleme hat. Sie begab sich sofort ins Wasser und konnte ihn mit Hilfe von weiteren Passantinnen ans Ufer ziehen, wie die Kantonspolizei Thurgau am Donnerstagmorgen mitteilt.