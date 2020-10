70 Kinder und 18 Lehrpersonen in Quarantäne: Die Coronasituation an der St.Galler Volksschule ist angespannt Die zweite Coronawelle macht auch vor der St. Galler Volksschule nicht Halt. Trotz mehrerer positiv getesteter Lehrpersonen und Schüler geht Schuldirektor Markus Buschor derzeit aber nicht von einer erneuten Schliessung aus. Luca Ghiselli 29.10.2020, 18.18 Uhr

Leere Primarschulhäuser wie im März erwarten die Verantwortlichen aktuell nicht. Trotzdem bleibt die Situation in St. Galler Schulen angespannt.

Bild: Benjamin Manser (16. März 2020)

Während die Hochschulen ab kommendem Montag in den Fernunterricht wechseln und an Mittelschulen die Maskenpflicht eingeführt wurde, halten die Volksschulen aktuell am Präsenzunterricht fest. Die zweite Coronawelle, die derzeit durchs ganze Land rollt, macht aber auch vor der St. Galler Volksschule nicht Halt.

In der zweiten Woche nach den Herbstferien sind die Schulen wegen Corona bereits stark gefordert. Neben einem Fall in der Tagesbetreuung Hebel in St. Georgen (siehe Kasten) sind laut Schuldirektor Markus Buschor per Wochenbeginn 70 Schülerinnen und Schüler sowie 18 Lehrpersonen in Quarantäne. Sieben Lehrpersonen und neun Schüler waren am Montag, als die Zahlen erhoben wurden, positiv auf Covid-19 getestet worden.

Buschor: Gehen davon aus, dass Zahlen weiter steigen

Schuldirektor Markus Buschor. Bild: Benjamin Manser

Buschor sagt: «Die gesellschaftliche Dynamik der Fallzahlen zeigt sich auch in den Schulen.» Er gehe davon aus, dass die Zahlen am kommenden Montag höher sein werden. Vereinzelt wurden Primarschüler in diesen Tagen mit E-Mail-Accounts ausgerüstet und übten das Versenden von Mitteilungen. Bereitet sich die St. Galler Volksschule auf eine erneute Schliessung vor? Buschor verneint.

«Aktuell rechnen wir nicht damit.»

Man habe aber auch Anfang März nicht damit gerechnet, gibt der Schuldirektor zu bedenken.

Coronafall in der Tagesbetreuung Hebel – Stadt hat Notbetrieb eingerichtet (ghi) Diese Woche wurde ein Teammitglied der Tagesbetreuung Hebel positiv auf das Coronavirus getestet. Weil daraufhin weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch das Contact-Tracing in Quarantäne geschickt wurden, konnte der Betrieb laut Schuldirektor Markus Buschor nicht mehr aufrechterhalten werden. «Wir haben am Mittwochabend die Eltern informiert, dass die Tagesbetreuung Hebel am Donnerstag und am Freitag geschlossen ist.» In der Tagesbetreuung selber wurde ein Notbetrieb für diejenigen Kinder eingerichtet, für welche die Eltern keine Lösung gefunden haben. «Am heutigen Mittagstisch waren von den 90 angemeldeten Kindern acht anwesend», sagt Buschor. Und: «Wir dürfen also einmal mehr auf die grosse Unterstützung der Eltern zählen.» Ab kommendem Montag kann der Normalbetrieb voraussichtlich wieder starten.

Die Vorkehrungen wie das Einrichten von E-Mail-Accounts stünden vielmehr im Zusammenhang mit einer guten Vorbereitung auf Quarantänesituationen. «Im Vordergrund steht, dass wir durch entsprechende Massnahmen und durch konsequente Einhaltung der Schutzkonzepte eine erneute Schulschliessung mit allen Mitteln verhindern möchten.»

Umgekehrter Fernunterricht oder Stellvertretungen

Dazu gehöre auch, dass man sich auf situative Quarantänemassnahmen vorbereiten müsse. Wenn Lehrpersonen in Quarantäne müssten, werde dies mit Stellvertretungen überbrückt, sagt Buschor. Allenfalls setzte man auch auf «umgekehrten Fernunterricht». Das heisst: Die betroffene Lehrerin oder der betroffene Lehrer unterrichtet von zu Hause aus und die Kinder werden im Schulzimmer durch einen verlängerten Arm, zum Beispiel eine Klassenassistenz, betreut. Buschor sagt:

«Wenn Schulklassen in Quarantäne müssen, sind die Kommunikationskanäle und erste Aufträge entsprechend vorbereitet.»

Sollte es wider der aktuellen Erwartungen des Schuldirektors doch zu einer erneuten Schliessung der Fernschule beziehungsweise zu einer kompletten Verschiebung in den Fernunterricht kommen, wären die St. Galler Schulen heute – zumindest organisatorisch – besser darauf vorbereitet als noch im Frühjahr, ist Buschor überzeugt. «Bezogen auf das Lernen der Schülerinnen und Schüler würden sich dieselben Risiken und Herausforderungen ergeben.»

«Auch der beste Fernunterricht kann sozialen Prozess nicht kompensieren»

Die Lernfortschritte und Lernerfolge der Schülerinnen und Schüler seien nämlich ungleich verteilt gewesen. Weil nicht alle Kinder und Jugendlichen gleich mit der Situation zurechtgekommen seien und zu Hause nicht alle die gleiche Unterstützung erhalten hätten, sei es zum Teil nötig gewesen, dass Lernziele nachbearbeitet werden mussten. Buschor sagt: Letztlich sei Lernen ein sozialer Prozess. «Das kann auch mit dem besten Fernunterricht auf der Volksschulstufe nicht kompensiert werden.» Gerade deshalb gelte es eine erneute Schulschliessung zu vermeiden, ist der Schuldirektor überzeugt.