St.Gallen: Diese Jahresziele steckt sich der Stadtrat 2023

60 Ziele Das sind die Themen, die 2023 in St.Gallen beschäftigen Der St.Galler Stadtrat stellt seine Jahresziele vor. Nun ist klar, welche Projekte die städtische Politik 2023 beschäftigen werden. Marlen Hämmerli 17.01.2023, 18.14 Uhr

Von links: Sonja Lüthi (Direktion Soziales und Sicherheit), Peter Jans (Direktion Technische Betriebe), Maria Pappa (Direktion Inneres und Finanzen), Mathias Gabathuler (Direktion Bildung und Freizeit), Markus Buschor (Direktion Planung und Bau). Bild: PD/Stadt St.Gallen

Die Themen, die die Stadt 2023 beschäftigen werden, sind so vielfältig wie St.Gallen selbst. Rund 60 Ziele hat sich der Stadtrat gesteckt. Sie bilden die wichtigsten Projekte ab, die die Stadtregierung dieses Jahr angehen will. Am Dienstag stellte der Stadtrat einige davon den Medien vor.