5G sorgt in Horn für rote Köpfe – Einsprecher blockieren Antennenaufrüstung auf 5G+

In der Gemeinde am See soll die 5G-Antenne der Swisscom an der Seestrasse 17 umgebaut werden. Im Dorfe regt sich nun der Widerstand: Bei der Gemeinde sind Einsprachen gegen das Baugesuch der Mobilfunkanbieterin eingegangen.

Rossella Blattmann 14.07.2020, 14.47 Uhr