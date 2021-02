50 Jahre Frauenstimmrecht Seit 1971 dürfen Frauen abstimmen und wählen – doch in der Stadt St.Gallen tun sie das noch immer weniger als die Männer In der Schweiz gibt es keine systematische Auswertung, wie hoch die Stimmbeteiligung nach Geschlechtern ist. Ausser in ganz wenigen Orten, wie in der Stadt St.Gallen. Ruben Schönenberger 08.02.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Frauen verzichten öfter darauf, ihr Wahlcouvert in die Urne zu legen. Bild: Keystone

Wie viele Frauen zur Urne gehen, kann weitreichenden Einfluss auf den Ausgang einer Abstimmung haben. Das zeigt das Beispiel der Konzernverantwortungsinitiative (KVI). Diese scheiterte am 29. November des letzten Jahres zwar am Ständemehr, konnte aber eine Mehrheit des abstimmenden Volks hinter sich scharen.

Mit ein Grund dafür: Die hohe Mobilisierung unter jungen Frauen, wie die VOX-Abstimmungsanalyse zeigte. Die Stimmbeteiligung der Frauen lag schweizweit rund vier Prozentpunkte höher als jene der Männer.

Frauen stimmten bei der KVI anders als Männer

Die hohe Beteiligung der Frauen ist deshalb so relevant, weil es gemäss der Analyse einen deutlichen Geschlechtergraben gab: «Frauen hätten mit 57 Prozent die Vorlage sehr deutlich angenommen, während nur 43 Prozent der Männer Ja zur Konzernverantwortungsinitiative stimmten. Unterschiede von mehr als 10 Prozentpunkten zwischen den Geschlechtern sind selten.»

Systematisch ausgewertet werden solche soziodemografischen Merkmale auf Bundesebene aber nicht. Zwar wurde 2014 eine Motion eingereicht, um das zu ändern. Der Bundesrat hatte aber wenig Gehör dafür. 2016 wurde die Motion abgeschrieben.

St.Gallen wertet die Stimmbeteiligung schon seit über zehn Jahren aus

Anders sieht es in der Stadt St.Gallen aus. Seit 2010 wird hier publiziert, wie alt die Stimmenden und die Nicht-Stimmenden sind sowie welches Geschlecht sie haben. Und das bis auf Quartierebene.

Dabei zeigt sich: An allen 48 Abstimmungssonntagen seit dem 7. März 2010 lag die Stimmbeteiligung der Männer immer höher als jene der Frauen. Das sei nicht überraschend, sagt Politexperte Silvano Moeckli. «Das sieht man in der ganzen Schweiz», so der emeritierte HSG-Professor. Früher sei der Unterschied noch grösser gewesen, langsam schliesse sich die Lücke, auch weil das Bildungsniveau der Frauen stärker ansteige als jenes der Männer.

Nach den Szenarien für das Bildungsniveau der Bevölkerung dürfte es nach 2035 in der Schweiz mehr Frauen als Männer mit tertiärem Bildungsabschluss geben. Im Vergleich zum Ausland hinke man aber oft noch etwas hinterher, weil das Frauenstimmrecht vergleichsweise spät eingeführt wurde.

Gewisse Vorlagen mobilisieren Frauen eher

Am nächsten kamen sich die Stimmbeteiligung der Frauen und jene der Männer in der Stadt St.Gallen am 24. September 2017, als die Beteiligung der weiblichen Stimmberechtigten nur 0,2 Prozentpunkte tiefer lag als jene der Männer. Die Unterschiede erklärt Moeckli mit den Vorlagen, die zur Abstimmung kamen. Es komme auch darauf an, ob über eidgenössische, kantonale oder kommunale Vorlagen abgestimmt wurde und in welcher Kombination. An jenem Tag kam unter anderem eine Rentenreform an die Urne, die das Rentenalter der Frauen angehoben hätte.

Meist war die Stimmbeteiligung bei den Frauen aber deutlich tiefer als bei den Männern, wie die nachfolgende Grafik zeigt. An allen Abstimmungssonntagen seit 2010 kamen die Frauen nur viermal nahe an die Stimmbeteiligung der Männer ran.

In der Innenstadt gehen oft mehr Frauen als Männer an die Urne

Auf Ebene der Quartiergruppen zeigt sich jedoch ein anderes Bild. Hier gibt es immer mal wieder Abstimmungen, in denen in einzelnen Quartieren die Stimmbeteiligung unter den Frauen grösser ist als unter den Männern.

Auffallend oft passiert das in der Innenstadt, nämlich an jedem zweiten Abstimmungssonntag. Moeckli vermutet, dass sich in der Innenstadt die Zusammensetzung der Stimmenden schneller ändert als in anderen Quartieren, was mit unter auch zu zufälligen Ergebnissen führen könne.

In den Quartiergruppen Rosenberg und Linsebühl ist die Stimmbeteiligung bei den Frauen noch an rund drei von zehn Abstimmungssonntagen grösser als bei den Männern.

Quartiergruppen Die Stadt St.Gallen wird für statistische Zwecke in Kreise, Quartiergruppen und Quartiere unterteilt. Die Kreise Centrum, Ost und West gehen auf das Jahr der Stadtverschmelzung 1918 zurück, als sich die drei Gemeinden St. Gallen (Centrum), Straubenzell (West) und Tablat (Ost) zu «Gross-St.Gallen» zusammenschlossen. Die Gliederung in Quartiere wird erstmals 1966 verwendet, 30 Jahre später wurde die Zwischenebene der Quartiergruppen eingeführt. Diese bestehen aus einem oder mehreren Quartieren. Eine Darstellung ist hier zu finden. (pd/rus)

In Rotmonten stimmen viele Frauen ab – aber noch mehr Männer

In drei Quartiergruppen kam es seit 2010 gar nie vor, dass die Stimmbeteiligung unter den Frauen grösser war als unter den Männern. Und zwar: Langgass-Heiligkreuz, Neudorf und Rotmonten. Es sind wenig überraschend auch die Gegenden der Stadt, wo die durchschnittliche Abweichung der Stimmbeteiligung der Frauen zu jener der Männer am grössten ist.

Dass Frauen an einem Ort weniger zur Urne gehen als die Männer, muss indes nicht heissen, dass sie das in absoluten Zahlen selten tun. Rotmonten ist gar die Quartiergruppe mit der grössten Stimmbeteiligung unter den Frauen. Und das in jeder einzelnen Abstimmung seit 2010. Die Männer gehen dort einfach noch ausgeprägter abstimmen.

Dass die Stimmbeteiligung in Rotmonten hoch ist, überrascht Moeckli nicht. Es gebe mehrere Erklärungen dafür. Die Einkommen und das durchschnittliche Bildungsniveau seien zum Beispiel vermutlich höher als in anderen Quartieren. «Diese Merkmale erhöhen die Stimmbeteiligung», sagt der Politexperte. Dasselbe gelte für Wohneigentum und Sesshaftigkeit. Und auch der Anteil Menschen mit Migrationshintergrund sowie die Anzahl Abschlüsse auf universitärer Stufe lassen das vermuten. Es zeigt sich nämlich deutlich, dass diese beiden statistischen Angaben mit der Stimmbeteiligung korrelieren, auch für die anderen Quartiere.

Die Stimmbeteiligung der Frauen in den St.Galler Quartiergruppen seit 2010

Während Rotmonten diesen Spitzenplatz also jedes Jahr innehat, ist die Lage dahinter nicht ganz so deutlich. Am ehesten lässt sich noch sagen, dass St.Georgen über die Jahre betrachtet auf Platz 2 zu liegen kommt. Notkersegg und St.Jakob gehören eher noch zur Spitzengruppe, während die Quartiergruppen Riethüsli, Rosenberg, Linsebühl-Dreilinden, Neudorf und Innenstadt im Mittelfeld landen. Am tiefsten ist die Stimmbeteiligung unter den Frauen in den Quartiergruppen Lachen, Bruggen, Winkeln, Langgass-Heiligkreuz und St.Fiden.