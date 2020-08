50-jähriger Mann verschanzt sich in Haus in Engelburg und stellt sich später der Polizei Weil sich ein Mann in seinem Haus in Engelburg verschanzte, der allenfalls bewaffnet war, ist es am Mittwochnachmittag zu einem grösseren Polizeieinsatz gekommen. Der Mann stellte sich nach drei Stunden. 05.08.2020, 16.49 Uhr

Mehrere Patrouillen der Polizei hatten das Haus drei Stunden lang umstellt. Symbolbild

(chs) Per Anruf wurde der Polizei am Mittwochmittag, um 12.50 Uhr, gemeldet, dass sich ein Mann in einem Haus in Engelburg verschanzt habe, der allenfalls im Besitz von Waffen sei. Die Kantonspolizei St.Gallen rückte daraufhin mit mehreren Patrouillen aus. «Ebenfalls vor Ort war auch die Interventionseinheit», sagt Florian Schneider, Mediensprecher der Kantonspolizei auf Anfrage. Es sei aber nicht gelungen, mit dem 50-jährigen Mann in Kontakt zu treten.