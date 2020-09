42 Jahre führte Heinz Staub das Tierheim Sitterhöfli in Engelburg: Jetzt geht er in Pension – ein letzter Rundgang vor dem Verkauf Er hat unzählige Hunde, Katzen und Kleintiere aufgenommen und für sie ein neues Zuhause gefunden. 42 Jahre lang. Jetzt ist Schluss: Seit einem Jahr ist Heinz Staub im Rentenalter, jetzt geht er in Pension. Wir haben ihn im Tierheim Sitterhöfli besucht, bevor er sein Lebenswerk verkauft. Andrina Zumbühl 30.09.2020, 05.00 Uhr

Das Tierheim Sitterhöfli in Engelburg soll verkauft werden.

Bild: Michel Canonica

(23. September 2020)

Seit 42 Jahren führt Heinz Staub das Tierheim Sitterhöfli in Engelburg mit viel Herzblut. In dieser Zeit nahm er unzählige Hunde, Katzen und Kleintiere als Feriengäste auf, pflegte Findeltiere und suchte jedes Jahr für ungefähr 200 Tiere ein neues Zuhause. Nun will er das Tierheim verkaufen. Denn eigentlich hat Staub bereits vor einem Jahr das Pensionsalter erreicht. Die bevorstehende Veränderung fällt ihm nicht leicht. Etwas wehmütig blickt er aus dem Wohnhaus, welches einen idyllischen Ausblick auf die Sitter und den Wald bietet.

Am 1. Oktober 1978 startete Heinz Staub im Tierheim Sitterhöfli in Engelburg. Bild: Michel Canonica (23. September 2020)

Staub kam als gelernter Chemikant aus dem Aargau in die Ostschweiz. Er arbeitete ursprünglich bei der Siegfried AG in Zofingen. Nach einem schweren Chemieunfall wollte er sich beruflich neu ausrichten. Da ergab sich die Möglichkeit, in Engelburg das Tierheim zu übernehmen. Am 1. Oktober 1978 startete Staub mit der Arbeit im Sitterhöfli. Für ihn ging damit ein langersehnter Traum in Erfüllung. «Damals war das nicht so einfach», sagt er. Die Lehre zum Tierpfleger gab es noch nicht. Das Personal in Zoos oder Tierheimen, das für die Tierpflege zuständig war, hatte meistens einen handwerklichen Hintergrund.

Besitzer Heinz Staub

Michel Canonica / TAGBLATT Bild: Michel Canonica (23. September 2020)

Käufer könnte sich in ein «gemachtes Nest» setzen

Über die Jahre hinweg wuchs das Tierheim und entwickelte sich weiter. Die grosse Halle, die heute als Hundehaus fungiert, wurde im Jahr 1999 abgerissen und unter Berücksichtigung der neusten Standards wieder aufgebaut. Das Tierheim konnte bald von der engen Zusammenarbeit mit der Stadt St.Gallen und dem Tierschutzverein profitieren. Inzwischen beschäftigen Heinz Staub und seine Frau Claudia Staub zwei ausgelernte Tierpflegerinnen, eine Lernende und eine Praktikantin.

Staub fühlt sich nun dazu bereit, das Tierheim zusammen mit dem Grundstück an jemanden zu verkaufen, der «mit Energie, neuen Ideen und Motivation» an die Herausforderung herangeht. Er würde sich freuen, wenn eine Person, Stiftung oder Institution das Tierheim bis Ende des kommenden Jahres übernimmt. Er sagt:

«Ideal wäre, wenn der Betrieb wie bisher weiterlaufen könnte.»

Auch die Angestellten, die den Betrieb, die Tiere und die Stammkunden kennen, sollen nach Möglichkeit übernommen werden.

Das zum Verkauf stehende Grundstück umfasst sowohl Wiese als auch Wald. Dazu gehören zudem ein Wohnhaus mit Büro, ein Katzenheim, ein Ökonomiegebäude, ein Hundeheim mit Kranken- und Quarantänestation sowie die Abgabestation für Findeltiere. Neue, innovative Ideen könnten etwa im noch leerstehenden Ökonomiegebäude verwirklicht werden. Bisher habe man immer gute Zahlen geschrieben, freut sich Staub. Wer das Sitterhöfli kaufe, könne sich eigentlich in ein «gemachtes Nest» setzen. Die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Verkauf seien da.

Im Tierheim Sitterhöfli gibt es ein Hundeheim mit Kranken- und Quarantänestation. Bild: Michel Canonica

(23. September 2020)

Grosse Einbussen wegen der Coronakrise

Einen kleinen Wermutstropfen gibt es aber am Ende von Staubs Zeit auf dem Sitterhöfli: die Coronapandemie. Denn die Tierpension lebt von den Ferientieren. Diese machen den Hauptteil der Einnahmen aus. Während Heinz Staub in den Ferien normalerweise Anfragen abweisen muss, ist die Tierpension momentan froh über jedes Tier. Claudia Straub sagt:

«Die Situation mit Corona ist für uns eine Katastrophe.»

Ein Rundgang durch das Areal führt dies deutlich vor Augen: Die Ausläufe, insbesondere bei den Hunden, sind fast leer. «Wenn wir nicht noch ein wenig Reserven hätten, könnten wir schliessen», sagt Claudia Staub.

«Die Situation mit Corona ist für uns eine Katastrophe»: Das Heim lebt von Ferientieren. Zurzeit fehlen diese – und die Gehege für die Hunde bleiben fast leer. Bild: Michel Canonica

(23. September 2020)

Heinz und Claudia Staub lassen sich jedoch nicht unterkriegen und blicken trotzdem optimistisch in die Zukunft. Sie hoffen nun auf einen geeigneten Käufer und machen sich auf eine langsame Ablösung gefasst. Ihnen ist dabei durchaus bewusst, dass sie bei einem Verkauf nicht mehr auf dem Grundstück wohnen können. Dies fällt insbesondere Heinz Staub nach so langer Zeit schwer: «Wir wohnen im Paradies.» Stolz erfüllt Staubs Stimme, wenn er aus dem Fenster auf das Grundstück blickt. Er sagt:

«An den Neuanfang denke ich mit einem lachenden und einem weinenden Auge.»