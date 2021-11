30 Jahre Kreisel «Wir haben für jeden Kreisel gekämpft»: Ein Blick auf die Anfänge in der Region Rorschach mit dem ehemaligen Strassenkreisinspektor Hans Kästli Er war dabei, als die ersten Kreisel im Kanton St.Gallen gebaut wurden. Der ehemalige Strassenkreisinspektor Hans Kästli blickt zurück auf die ersten Schritte im Kreis, auf Vandalen und den Goldacher Kronenkreisel, den er selbst geplant hat. Dinah Hauser Jetzt kommentieren 11.11.2021, 05.00 Uhr

Den Goldacher Kronenkreisel hat Hans Kästli von der ersten Skizze bis zur blauen Farbe begleitet. Bild: Dinah Hauser

«Es war einer der besten Jobs», sagt Hans Kästli beim Kronenkreisel in Goldach. Als ehemaliger kantonaler Strassenkreisinspektor hat er seine Spuren auf den Strassen hinterlassen – vor allem in der Region Rorschach.

Dass Kästli ein Fan von den runden Verkehrsbauten ist, merkt man bei seinen Erzählungen schnell an seinen leuchtenden Augen. «Wer einmal in England war und erlebt hat, wie sprichwörtlich rund es dort läuft, der ist einfach begeistert.» Doch nicht überall ergebe ein Kreisel Sinn, das ist dem Goldacher klar. Zu wenig oder zu viel Verkehr, aber auch zu enge Verhältnisse und ein Rondell wären fehl am Platz. Zeitweise waren Kreisel gar Prestigeobjekte; sie schossen wie Pilze aus dem Boden. Seine Meinung dazu:

«Einen Kreisel nur um des Kreisels willen zu bauen, kostet nur und der Nutzen ist minim oder gar hinderlich.»

So habe er dem einen oder anderen Gemeindepräsidenten denn auch von solchen Bauten abgeraten.

Tübacher Kreisel wegen schwerer Unfälle erstellt

Der Pensionär mag sich noch an die Planung der ersten Kreisel im Kanton erinnern. «Wir haben für jeden Kreisel gekämpft», sagt Kästli. In Tübach sei der Widerstand gegen den Kreisel beim Landhaus Anfang der 1990er-Jahre nicht so gross gewesen – im Gegensatz zur Neugestaltung im Inneren des Kreisels: Für diese ist die Gemeinde zuständig und wurde 2019 vom Volk bachab geschickt. An der Landhaus- sowie an der damaligen Waldegg-Kreuzung gab es immer wieder und vor allem schwere Unfälle. «Allen war klar, dass man etwas machen musste.»

So kam der Vorschlag einer Kreisellösung auf – die ersten beiden Rondelle im Kanton St.Gallen überhaupt nahmen Form an. Sie wurden am 11. November 1991 eingeweiht. Kästli selbst war für den Unterhalt und die Erneuerung von Kantonsstrassen zuständig, weniger für die Planung, wie er sagt. Aber die Pläne gingen trotzdem auch über seinen Tisch – zur Begutachtung, schliesslich musste auch der Unterhalt effizient sein.

Neigung der Fahrbahn hat Kästli bestimmt

Heute ist es üblich, dass die Fahrbahn bei Kreiseln von der Mitte zum Rand hin abfällt, also nach aussen geneigt ist. Mancher Person wird aber auffallen, dass beim Landhauskreisel die Fahrbahn nach innen geneigt ist – wie eine Rennbahn. «Natürlich ist es keine Rennbahn», entgegnet Kästli. Er hatte die Neigung so veranlasst. «Damals erschien es ungewohnt, es anders zu machen. Denn auch Gleise werden in Kurven schräg verlegt, um die Kräfte besser zu verteilen.»

Anfangs herrschte noch Unwissen, wie man einen Kreisel überhaupt gestalten soll, damit er funktioniert und der Verkehr fliesst. Berechnungen am Computer gab es damals noch nicht. Kästli sagt:

«Man hat damals halt einfach mal ausprobiert, die Normen kamen erst später.»

Hans Kästli hat auch zur Entstehung dieses Kreisels beigetragen – mit etwas Farbe. Bild: Tino Dietsche

Aufgemalte Kreisel auf Probe

So erzählt er von den Verkehrsproblemen beim Dorfplatz beim Bahnhof in Goldach. Er habe die passende Lösung dafür, kündigte Kästli dem damaligen Gemeindepräsidenten sowie dem damaligen Polizeichef an. So durfte er unter kritischer Beobachtung der Polizei ein Experiment machen. «Wir haben dann einfach einen Kreisel auf die Kreuzung gemalt und siehe da: Die Probleme waren verschwunden.» Der Kreisel ist dann im Zusammenhang mit längeren Wartezeiten bei der Barriere und der Umfahrungsstrasse weiter ausgebaut worden.

Gab es denn auch Probleme bei den Rondellen? Kästli nickt. In Tübach seien einige einfach gerade über den flachen Kreisel hinaus gefahren. «Dann haben wir Steinblöcke in der Mitte platziert. Einige Tage später lagen sie auf der Fahrbahn und wir mussten sie wieder richten.» Als Novum im Kanton und der Region wussten denn auch nicht alle Verkehrsteilnehmende, wie so ein Rondell zu befahren ist. «Mit einer Plakatkampagne machten wir auf die korrekte Fahrweise aufmerksam», erzählt Kästli.

Einst eine verrufene Kreuzung: Dank dem Kreisel läuft seit 20 Jahren der Verkehr rund am Kronenplatz in Goldach. Bild: Dinah Hauser

Goldacher Kreisel sorgt seit 20 Jahren für fliessenden Verkehr

Kästlis Herzblut floss vor allem in den Goldacher Kronenkreisel vor dem Coop. «Den habe ich von der ersten Skizze bis zur blauen Farbe begleitet», sagt Kästli, der bis 2010 selber 14 Jahre lang im Gemeinderat mitgewirkt hat. Vor der Jahrtausendwende ist der damalige Gemeindepräsident Peter Baumberger auf Kästli zugekommen mit dem Wunsch, einen Kreisel zu bauen. Der Kronenplatz galt damals als verschrienes Verkehrshindernis mit «tausend Inseln und Ampeln».

Kästli begann sogleich, ein mögliches Szenario zu skizzieren. Ein nicht einfaches Unterfangen, denn «damals war die Norm, dass es nur vier Zufahrten geben durfte». Fünf Zufahrten würden nicht funktionieren, hiess es dann. Doch die beiden Macher blieben dran und so entstand der fünfarmige Kreisel. In der Mitte das Segel, dass sich mit der Windrichtung dreht und auf dem Wellen in Goldachs Farben Gelb und Blau aufgemalt sind. Die Idee des Segels kam Kästli bei der Suche nach Sparmassnahmen. Der Pilzkandelaber in der Mitte konnte so wiederverwendet und fünf Kandelaber konnten gespart werden.

Der Verkehr fliesst hier seit 20 Jahren. Eine Schulklasse lernt an diesem Tag, wie man sich auf dem Velo zu verhalten hat. Kästli beobachtet die Szenerie zufrieden, nickt. Zwischendurch schüttelt er den Kopf. «Ich wünschte mir, mehr Autofahrerinnen und Autofahrer würden den Blinker setzen beim Ausfahren, dann ginge es noch flüssiger und sicherer voran.»

