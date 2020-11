30-Jähriger dealt trotz Einreisesperre mit Kokain – das Kreisgericht Rorschach spricht zweijährige Freiheitsstrafe und Landesverweis für aus Ein 30-jähriger Portugiese musste sich vergangene Woche vor dem Rorschacher Kreisgericht verantworten. Er verkaufte trotz Vorstrafen und ausgesprochenem Landesverweis in der Region Rorschach Drogen. Jolanda Riedener 12.11.2020, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Portugiese, der sich illegal in der Schweiz aufhielt, musste sich erneut vor dem Rorschacher Kreisgericht verantworten.

Benjamin Manser

Der Beschuldigte wird des Verbrechens gegen das Betäubungsmittelgesetz, der mehrfachen rechtswidrigen Einreise, des mehrfachen rechtswidrigen Aufenthalts sowie der Erwerbstätigkeit ohne Bewilligung schuldig gesprochen.

Der Mann reiste im April 2018 illegal in die Schweiz ein, um in einem Herisauer Betrieb schwarz als Eisenleger zu arbeiten. Als er diesen Job nach einigen Monaten wieder verlor, habe er erneut angefangen Drogen zu verkaufen, sagt er vor Gericht aus. In der Zeit zwischen September 2018 und März 2020 habe er mindestens zwei Kilogramm Kokain verkauft und einen Gewinn von mindestens 118'000 Franken erzielt.

Das Rorschacher Kreisgericht verurteilt den vorbestraften Portugiesen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von 48 Monaten, die Untersuchungshaft von 78 Tagen wird angerechnet. Ausserdem wird der Beschuldigte für zehn Jahre des Landes verwiesen.

Beschuldigter kam als 18-Jähriger erstmals zum Arbeiten

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Gesamtfreiheitsstrafe von 56 Monaten, die Verteidigung hielt 40 Monate für angemessen. Weiter sei gemäss Staatsanwaltschaft eine Landesverweisung von zwölf Jahren zu verhängen, die Verteidigung plädierte für acht Jahre.

Der Beschuldigte kam mit 18 Jahren erstmals in die Schweiz zum Arbeiten. Seine Eltern leben in Portugal, seine Partnerin und seine Kinder in der Schweiz. 2017 wurde ihm die Aufenthaltsbewilligung erstmals entzogen, da er mehrere Straftaten begangen hatte.