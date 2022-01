Warum die St.Galler Flade ihr Turnhallen für Dritte schliesst

Coronakrise «Wir wollen die Sportvereine nicht plagen»: Warum die Flade in St.Gallen ihre Turnhallen und ihr Schwimmbad bis auf weiteres für externe Gäste schliesst Externe Vereine erhalten bis auf weiteres keinen Zutritt mehr zu den Turnhallen und zum Schwimmbad der Flade-Schulhäuser. Das hat die Schulleitung aufgrund der steigenden Infektionen mit dem Coronavirus entschieden. Die betroffenen Sportvereine verlieren von einem Tag auf den anderen ihre Trainingsmöglichkeit. Christina Weder Jetzt kommentieren 04.01.2022, 19.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Nur noch Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen der Flade haben Zutritt zur Turnhalle im Notkerschulhaus. Wegen Corona müssen alle anderen bis auf weiteres draussen bleiben. Bild: Michel Canonica

Für Vereine, welche die Turnhallen der drei Flade-Schulhäuser in der Stadt nutzen, ist es ein Ärgernis. «Von einem Tag auf den anderen heisst es: Jetzt dürft ihr nicht mehr kommen», empört sich ein Mitglied eines Fussballvereins. «Dabei haben wir uns an alle Regeln gehalten und sind alle geimpft.»

Trotzdem ist nun bis auf weiteres Schluss mit Trainieren. Die Flade schliesst per sofort ihre drei Turnhallen sowie das Schwimmbad im Notkerschulhaus für Aussenstehende. Das hat die Schulleitungskonferenz der Flade aufgrund der aktuellen Coronalage beschlossen. Die externen Nutzerinnen und Nutzer der Turnhallen sind per E-Mail informiert worden. «Wir bedauern die Situation», heisst es im Schreiben.

Eine Sicherheits- und Vorsichtsmassnahme

Barbara Hächler, Schulpräsidentin der Flade. Bild: Samuel Schalch

Barbara Hächler, die neue Schulpräsidentin der Flade, sagt auf Anfrage: «Die Schliessung hat nichts damit zu tun, dass wir die Sportvereine plagen wollen. Wir haben auch nicht das Gefühl, dass sie sich ungenügend an die Schutzmassnahmen halten.» Vielmehr handle es sich um eine Sicherheits- und Vorsichtsmassnahme angesichts der steigenden Corona-Infektionszahlen. Mit den Schliessungen wolle die Schulleitung eine Durchmischung der verschiedenen Turn- und Sportgruppen mit unterschiedlichen Schutzkonzepten vermeiden.

Um das Gesundheitsrisiko zu minimieren und alle Sportanlagen gleich zu behandeln, habe man entschieden, nicht nur das Hallenbad im frisch sanierten Notkerschulhaus, sondern auch die Turnhallen für die Öffentlichkeit bis auf weiteres zu schliessen. Zutritt haben derzeit nur die Schülerinnen, Schüler und Lehrpersonen der Flade. «Wenn wir externe Gäste in den Turnhallen haben, laufen wir Gefahr, dass wir die Verbreitung des Virus in den Schulen vorantreiben», erklärt Barbara Hächler. Von der Schliessung, die voraussichtlich bis Ende Januar dauert, seien knapp 20 Sportvereine betroffen. Es tue ihr leid, dass man sie vorübergehend nicht mehr empfangen könne.

«In diesen sauren Apfel müssen wir nun beissen.»

Die Flade entscheidet als eigener Schulträger unabhängig von der Stadt St.Gallen, ob und zu welchen Bedingungen sie ihre Anlagen vermietet.

Diskussionen, Ermahnungen und Verstösse in städtischen Turnhallen

Stadtrat Mathias Gabathuler. Bild: Michel Canonica

Die Stadt handhabt es anders mit ihren eigenen Schulturnhallen, Sportanlagen und Hallenbädern. Sie stellt diese weiterhin Sportvereinen zur Verfügung – «solange der Bundesrat keinen Sport-Lockdown verfügt». Das teilt Stadtrat Mathias Gabathuler auf Anfrage mit.

In den städtischen Turnhallen und Indoorsportanlagen gilt seit dem 20. Dezember für Personen ab 16 Jahren entweder die 2G-Regelung plus Maskenpflicht beim Sport oder die 2G+-Regelung ohne Maskenpflicht – gemäss den Vorgaben des Bundes. In den Hallenbädern gilt 2G+. Personen ab 16 Jahren erhalten nur noch Zutritt, wenn sie ein gültiges Covid-Zertifikat sowie zusätzlich einen negativen Test vorweisen können, sofern ihre Genesung oder Impfung mehr als vier Monate zurückliegt.

Die Einhaltung der verschärften Vorgaben und Schutzkonzepte stelle die Mitarbeitenden der Anlagen und Mitglieder der Sportvereine vor grosse Herausforderungen, sagt Gabathuler. Es komme immer wieder zu Abklärungen und Diskussionen, zu Regelverstössen und Ermahnungen.

«Das ist zwar nicht schön, aber verständlich.»

Denn die Vorgaben seien nicht leicht zu verstehen. Und sie seien in der Umsetzung anspruchsvoll. Er vermutet denn auch keine böse Absicht dahinter – im Gegenteil. Die meisten Vereine würden sich bemühen, die geltenden Regeln einzuhalten. «Das liegt auch in ihrem persönlichen Interesse. Schliesslich wollen sie keine kranken Vereinsmitglieder.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen