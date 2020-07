29 Jahre war Gundula Höhn Kuntz Logopädin in Rorschacherberg: «Für Kinder ist es wichtig, früh die Sprache der Umgebung zu lernen» Gundula Höhn Kuntz engagierte sich unter anderem für die logopädische Frühberatung in Rorschacherberg. Auch die Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund lag ihr besonders am Herzen. Res Lerch 06.07.2020, 16.43 Uhr

Logopädin Gundula Höhn Kuntz geht in Pension. Bild: Res Lerch

Gundula Höhn Kuntz ist nach beinahe drei Jahrzehnten logopädischer Arbeit im Schulkreis Wildenstein/Rorschacherberg in Pension gegangen. Engagiert therapierte und begleitete sie 29 Jahre lang Kinder mit Sprachschwierigkeiten.

Sprache gilt als Fundament für erfolgreiches Lernen in Familie und Schule. Kinder, die undeutlich sprechen, Sätze nicht korrekt formulieren können, Sprache nur bruchstückhaft verstehen, könnten in der Schule Lern- und Verhaltensprobleme entwickeln. Kinder spürten im eigenen Umfeld, wenn mit der alltäglichen Sprache etwas nicht stimmt. Die Logopädie stärke und unterstütze das Kind in diesen Fällen.

Im Vordergrund stand für Gundula Höhn Kuntz: die Entdeckung der Sprache, Spass am Sprechen, sich gemeinsam auf den Weg machen in die Welt der mündlichen und schriftlichen Sprache. Höhn Kuntz kam 1986 aus Frankfurt am Main in die Schweiz nach Rorschach. Als Logopädin arbeitet sie zunächst beim Ostschweizer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Dienst in St.Gallen. 1991 entschloss sie sich, die Logopädiestelle im Schulkreis Wildenstein in Rorschacherberg anzunehmen.

Berufsübergreifende Treffen lanciert

Auf Grund zunehmender Sprachstörungen baute sie die logopädische Früherkennung, Frühberatung und Frühtherapie von Kindern vor dem Kindergarten in der Schulgemeinde auf. Um den fachlichen Austausch im Frühbereich zu verbessern, engagierte sie sich für das berufsübergreifende Treffen von Kinderärzten, Therapeuten, Spielgruppenleiterinnen und weiteren interessierten Fachkräften.

Von 1999 bis 2016 fanden 27Treffen dieser kantonalen, modellhaften Kooperation statt. Darüber hinaus bildete sie Spielgruppenleiterinnen in Sprachförderung aus und initiierte die Mutter-Kind-Deutsch Gruppe für Rorschach und Rorschacherberg. Mütter und kleine Kinder lernten zusammen Deutsch. Ebenfalls ein wichtiges Anliegen für Gundula Höhn Kuntz war die frühe Sprachförderung bei Kindern mit Migrationshintergrund. Von 2011 bis 2019 begleitete sie zusammen mit einer Kindergartenlehrperson die Frühfördergruppe Wiesental. Die Rorschacherin sagt:

«Die Frühfördergruppe Wiesental hat in Rorschacherberg erheblich dazu beigetragen, dass wir einen konstruktiven Zugang zu Eltern aus diesem Quartier aufbauen konnten. Für Kinder, die eine andere Muttersprache haben, ist es wichtig, früh die Sprache der Umgebung zu lernen.»

Viele Ideen für den kommenden Lebensabschnitt

Seit Freitag ist die Logopädin offiziell pensioniert. Zuerst mache sie eine Pause, denn sie habe eigentlich immer als Logopädin und Familienfrau mit zwei Söhnen gearbeitet. Damals habe es noch keine Kindertagesstätten gegeben. Mit zwei Kolleginnen zusammen organisierten sie deshalb abwechselnd die Betreuung ihrer gleichaltrigen Kinder. «Jetzt lasse ich die neue Lebensphase erst einmal ruhig angehen. In der Wohnung liegt ein Zettel mit gesammelten Ideen, was ich alles noch gerne probieren möchte.» Und:

«Ich werde das cool angehen.»