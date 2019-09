251 leere Wohnungen in Gossau: Vor allem Altbauten bleiben unbewohnt 251 Wohnungen in Gossau sind gemäss neusten Zahlen leer. Ein Problem ist das für den Stadtpräsidenten nicht. Perrine Woodtli

Die Überbauung Neuring an der Ringstrasse in Gossau befindet sich in der Nähe des Bahnhofs. (Bild: Michaela Rohrer (7. März 2016))

8750 Wohnungen gibt es in der Stadt Gossau. 251 davon stehen leer. Das zeigen die neusten Zahlen des Bundesamts für Statistik, das jährlich den Leerwohnungsbestand in der Schweiz erhebt. Stichtag ist der 1. Juni 2019. Gossau weist eine Leerwohnungsziffer von 2,87 Prozent auf. Darunter versteht man den prozentualen Anteil der leer stehenden Wohnungen am Gesamtwohnungsbestand. 2018 und 2017 standen mit 218 und 212 etwa gleich viele Wohnungen leer, während es 2016 noch 122 waren (1,57 Prozent).

Unter den Gemeinden rund um die Stadt St.Gallen gehört Gossau wie in den vergangenen Jahren zu jenen Gemeinden mit dem grössten Leerwohnungsbestand. Nur Muolen hat eine höhere Leerwohnungsziffer – dabei handelt es sich jedoch um einen statistischen Ausreisser (siehe Zweittext).

350 neue Wohnungen in vier Jahren

Bei den 251 leeren Wohnungen in Gossau handelt es sich fast ausschliesslich um Mietwohnungen. Vor allem Altbauten stehen leer; nur 42 der unbewohnten Wohnungen sind Neubauten. Das ist auch in anderen Gemeinden zu beobachten. Darüber, warum in Gossau jede 35. Wohnung leer ist, kann Martin Looser nur mutmassen. Er ist Präsident des Hauseigentümerverbands (HEV) Region Gossau. «In Gossau wurde baulich in den letzten Jahren viel investiert», sagt Looser.

Er spricht die Überbauung Neuring an der Ringstrasse und den Happy-Park an, die sich beide im eher oberen Preissegment befinden. Die Überbauungen hätten sicher einen Einfluss auf die Statistik.

Dieser Meinung ist auch Stadtpräsident Wolfgang Giella. In den letzten vier Jahren seien in Gossau 350 neue Wohnungen gebaut worden. Das von den 251 freien Wohnungen nur 42 Neubauten sind, heisst für ihn, dass der Markt den grössten Teil der Neubauwohnungen gut aufgenommen habe. «Die Überbauungen Ringstrasse und Happy-Park zeigen, dass es Zeit braucht, diese Wohnungen zu vermieten, dass es aber auch den Markt hierfür gibt.»

Auch künftig nicht weniger leere Wohnungen

Der aktuelle Leerwohnungsbestand ist laut Giella kein Problem. «Handlungsbedarf besteht erst, wenn die Leerwohnungsziffer unter 1,5 Prozent fällt oder über 3,5 Prozent steigt.» Auch Martin Looser vom HEV findet den Leerwohnungsbestand nicht problematisch. «Man befindet sich noch in einem tiefen Bereich.» Möglicherweise aber sei das Angebot grösser als die Nachfrage.

Gossau sei zwar attraktiv, sagt Looser. So sei man etwa gut mit dem ÖV erschlossen und liege nahe an der Autobahn. «Vielleicht sind andere Gemeinden aber attraktiver, etwa Mörschwil wegen des Steuerfusses.» Es liege an der Stadt, attraktive Bedingungen für Mieter zu schaffen.

«Ein wichtiger Punkt ist sicher der Verkehr. Durch Gossau zu fahren ist nicht lustig.»

Der Stadtrat ist laut Wolfgang Giella optimistisch, dass der Markt die freien Wohnungen aufnimmt – «wenn diese den heutigen Standards und Bedürfnissen entsprechen». In Gossau und Arnegg würden nach wie vor viele Mietwohnungen gebaut. Somit könne es auch künftig zu eher höheren Leerwohnungsziffern kommen.