Interview 250 Bussen, neun Anzeigen und das Warten auf neue Weisungen: Die Lockdown-Bilanz des St.Galler Stadtpolizei-Kommandanten Die Coronapandemie hält die Stadtpolizei auf Trab. Kommandant Ralph Hurni zieht Zwischenbilanz und harrt neuer Weisungen des Kantons. Daniel Wirth und Diana Hagmann-Bula 25.04.2020, 05.00 Uhr

Polizisten kontrollieren auf Drei Weieren, ob zwei Meter Abstand eingehalten werden. Raphael Rohner

Am Montag, sechs Wochen nach dem Coronalockdown, dürfen in Coiffeur- und Kosmetiksalons, Praxen, Tattoo-Studios und Gartencenter wieder Kunden bedient werden. Dabei gelten je nach Branche unterschiedliche Schutzbestimmungen. Wer kontrolliert, ob diese eingehalten werden, ist im Kanton St.Gallen noch offen. Ralph Hurni, Kommandant der Stadtpolizei St.Gallen, erwartet die Weisung des Regierungsrates in jedem Augenblick.