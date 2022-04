Grosseinsatz 23 Personen evakuiert: Brand in Gossauer Dachwohnung am frühen Dienstagmorgen – keine Verletzten Am Gossauer Chellenweiherweg ist am Dienstagmorgen ein Brand in einer Dachwohnung ausgebrochen. 23 Personen mussten in den frühen Morgenstunden evakuiert werden. Es wurde niemand verletzt. 12.04.2022, 07.37 Uhr

Das Feuer am Gossauer Chellenweiherweg, zwischen der Autobahn A1 und dem Restaurant zum alte Pflüegli gelegen, entfachte um 5.40 Uhr. Weshalb es in der Dachwohnung des Mehrfamilienhauses zum Brand kam, ist bislang unklar. 23 Personen wurden in der Folge evakuiert – vor Ort ist ein Grossaufgebot an Polizei, Rettung, Sanität und Feuerwehr, so Kapo-Sprecher Hanspeter Krüsi auf Anfrage von Tagblatt Online.