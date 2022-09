22. Historische Verkehrsschau Oldtimer, Motorräder und Traktoren auf dem Rheinpark-Areal: Begonnen hat alles auf einem Schrottplatz in Rheineck Unter dem Motto: «Räder, die die Welt bewegen», werden in St.Margrethen Oldtimer-, Youngster- sowie Markenklubs ihre Fahrzeuge zeigen und auch alte Motorräder und Traktoren zu sehen sein. Mit dabei ist auch ein Alpine A310 V6 von Fredy Pillinger, dem Initianten der historischen Verkehrsschau.

Die Alpine hat Fredy Pillinger 1988 vom Schrottplatz geholt und während zwei Jahren liebevoll restauriert. Bild: Rudolf Hirtl

«Während die anderen Kinder auf der Wiese Fussball gespielt haben, war ich oft auf einem der beiden in der Nähe von Rheineck liegenden Schrottplätze anzutreffen, habe mich in einem verrosteten Porsche hinters Steuer gesetzt und mir vorgestellt, wie ich damit durch die Gegend fahre», sagt Fredy Pillinger auf die Frage, wie denn sein Faible für Autos entstanden sei.

Damals habe auch noch das Bergrennen in Walzenhausen stattgefunden, bei dem er selbstverständlich an der Strecke gestanden sei und das seine Leidenschaft für flotte Flitzer zusätzlich geschürt habe.

Schon mit zwölf Jahren stellte er sich die Frage, welches Auto er fahren wolle, wenn er endlich seinen Führerschein hat. Als sein Vater damals erwähnte, dass die Alpine dem weitaus bekannteren Porsche um die Ohren fahren würde, war für Pillinger klar, was es sein sollte. Allerdings war eine Alpine damals in den 70er-Jahren teurer als ein 911er und erst noch äussert selten anzutreffen. Mit einem Schmunzeln erinnert sich der heute 60-Jährige an jene Zeit zurück:

«Damals bin ich mit meinem kleinen Bruder mit Kindersitz auf dem Velo von Rheineck bis Balgach zu Renault Pöltinger geradelt, um mir eine Alpine im Schaufenster anzusehen.»

Eine verlotterte Alpine vom Schrottplatz

Die französische Sportwagenmarke Alpine wurde 1955 von Jean Rédélé gegründet. Seit 1973 gehört die Marke zum Renault-Konzern. Und eine Alpine kostete 1978 satte 35’000 Franken. Unerschwinglich für den damals 18-jährigen Pillinger. So war denn sein erstes Auto zwar auch vom französischen Autobauer, aber ein Renault R5 Alpine, den er in Berneck von einem Schrottplatz holte und wieder herrichtete.

Später konnte er seinen R5 gegen einen Renault 12 Gordini eintauschen. Versteht sich von selbst, dass Fredy Pillinger 1981 die Rennlizenz löste und fortan selber bei Slaloms und Bergrennen gegen die Uhr fuhr, auch 1986, als das letzte «echte» Walzenhauser Bergrennen stattfand.

Der Renault 12 Gordini kam auch bei Rennen zum Einsatz. Bild: alamy

Immer im Hinterkopf blieb aber stets die Alpine. Als er 1988 im thurgauischen Tobel eine Alpine-Ruine entdeckte, war es um ihn geschehen. Pillinger sagt mit einem Lachen:

«Als ich das Auto, das wirklich in einem schäbigen Zustand war, nach Hause brachte, ging bei meiner Freundin Karin (heute seine Frau) der Laden runter.»

Die Alpine, die erst neun Jahre alt war, hat er über zwei Jahre restauriert. Damals eine schwierige Sache, da das Interesse an französischen Marken sehr gering war, nach dem Motto «Der Franzose rostet schon im Prospekt». Fertig restauriert war die Alpine übrigens im September 1990, genau zu seiner Hochzeit. Einen Autokonvoi gab’s allerdings nicht, da hatte die Braut was dagegen.

Aktivitäten blieben Jean Rédélé nicht verborgen

Heute hat er nicht nur die mittlerweile 43-jährige Alpine immer noch, 1990 gründete er mit Borsi Walser und Guido Vogel die Interessengemeinschaft «Alpine Association Bodensee». 1997 wurde dann die Internetplattform Renault Alpine Club International (RACI) ins Leben gerufen. Fredy Pillinger sagt:

«Das grösste für uns war, als Jean Rédélé uns dazu beglückwünschte – welch ein Ritterschlag.»

Der Klub beteiligte sich bei vielen Veranstaltungen im In- und Ausland. Einer der Höhepunkte war 1994, als er mit 368 anderen Alpine-Fahrern beim Record du Monde in Metz (F) teilnahm und Jean Rédélé persönlich kennen lernte. 1995 verschwand der Name Alpine für die nächsten 20 Jahre, was Fredy Pillinger nicht daran hinderte, 1997 eine der grössten Alpine-Sonderausstellung im damaligen Automuseum «Alte Garage» in Rorschach zu organisieren.

Bei der historischen Verkehrsschau sind jeweils auch zahlreiche Oldtimer zu bestaunen. Bild: PD

Rund um den Güterschuppen beim Hafenbahnhof Rorschach führte der Klub fortan Frühlings- und Herbsttreffen durch und zeigte dabei nicht nur Alpine, auch die ersten Oldtimer waren zu sehen. Wenig Verständnis zeigte der damalige Stadtpräsident von Rorschach. Dieser monierte fehlende Einnahmen wegen der belegten Parkfläche.

Verantwortliche in Altenrhein zeigten sich vom ständig wachsenden Anlass jedoch begeistert und 2003 fand die 1. Historische Verkehrsschau auf dem Airportgelände statt. Zu den besten Zeiten kamen über 2500 Oldtimer nach Altenrhein. Die Schau war äusserst lebendig, so demonstrierte beispielsweise eine Dragline (Seilbagger) Erdarbeiten, und zog Tausende Besucherinnen und Besucher an.

Kein Platz mehr auf dem Airport

2018, nur wenige Wochen vor der 18. Austragung, kam dann das Aus für die Verkehrsschau. Zumindest auf dem Gelände des Airports in Altenrhein. Die People’s Viennaline hatte sich ein zweites Verkehrsflugzeug zugelegt und durch die Zunahme von Charterflügen wurden mehr Parkplätze gebraucht.

Pillinger erinnerte sich damals daran, dass die Geschäftsführung des Rheinparks früher bezüglich der Austragung der Verkehrsschau Interesse bekundet hatte. Ein Telefonat mit Zentrumsleiter Andreas Aepli und die Sache war geritzt. Der Verein Historische Verkehrsschau kann seinen Anlass seither auf dem Gelände rund um das Einkaufszentrum durchführen.

So auch die 22. Auflage am Sonntag, 18. September. Unter dem Motto: «Räder, die die Welt bewegen», werden Oldtimer-, Youngster- sowie Markenklubs und deren Freundinnen und Freunde alter Motorräder und Traktoren erwartet. Für unter 18-Jährige ist der Eintritt kostenlos.

Beim Floh-, Oldtimer-, Ersatzteile- und Modellmarkt findet fast jeder ein Objekt, das er schon immer begehrt hat. Bei diesem Anlass werden an die 1000 Fahrzeuge und 2000 Besucher aus dem In- und Ausland erwartet. Nebst Speis und Trank auf dem Festareal fährt eine Minidampflok um das grosse Gelände.

«Wir verschwenden keine Ressourcen, wir bewahren sie»

Viele würden sich eine Rückkehr der Verkehrsschau nach Altenrhein wünschen. Laut Pillinger würde auch Bernhard Vonier, der das neue FFA-Museum initiiert hat, die Rückkehr der Historischen Verkehrsschau begrüssen.

«Wir wären sicher eine attraktive Ergänzung der Oldtimerflugzeuge.»

Eine Rückkehr sei aus logistischen Gründen aber leider nicht möglich. Es seien mittlerweile neue Hangars gebaut worden und es gebe noch weniger Platz. Pillinger sagt aber auch: «Wir sind und werden von der Airportleitung immer unterstützt und man sollte ja nie, nie sagen.»

Ist eine derartige Veranstaltung bei der aktuellen Energiekrise überhaupt noch zeitgerecht? «Ja», bekräftigt Pillinger, «wir verschwenden keine Ressourcen, wir erhalten sie und richten uns so klar gegen die Wegwerfgesellschaft.»