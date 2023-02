20’000 Kilometer auf See Von China via Rotterdam nach St.Gallen: Auf diesem Riesendampfer kommt das Olma-Dach angereist Mitte Februar kommen die in China hergestellten Stahlelemente für das Dach der neuen Olma-Halle 1 in St.Gallen an. Neben 810 Tonnen Stahl treffen auch 25 chinesische Montagearbeiter hier ein. Wir zeigen die Dimensionen des Containerschiffs mit der heissen Ware, und wo es sich gerade befindet. Sandro Büchler Jetzt kommentieren 01.02.2023, 17.30 Uhr

Das 399 Meter lange Containerschiff «Murcia Maersk» unweit von Rotterdam. Bild: Cor Dijkshoorn (14. August 2020)

Olma-Direktorin Christine Bolt blickt gebannt auf den gelben Punkt auf dem Bildschirm. Der kleine Punkt ist eines der grössten Containerschiffe weltweit und fährt momentan gerade vor der portugiesischen Atlantikküste Richtung Norden – nach Rotterdam. Bolt verfolgt den Weg des Schiffs auf vesselfinder.com – einer Website, die in Echtzeit die Position Abertausender Schiffe anzeigt, die auf den Weltmeeren herumschippern. «Natürlich interessiert es uns und wir blicken auch immer wieder in den Tracker», sagt Bolt.

Der Grund für ihr Interesse am gelben Punkt ist die Ladung des Schiffs. Denn in rund 30 der über 10’000 Container auf dem Frachter wird das Dach der neuen Olma-Halle 1 transportiert. Stahlteile, die zusammengesetzt ein stützenloses Dach ergeben. Die rund 810 Tonnen schwere Konstruktion ist das Herzstück der grossen Halle. Für Verwunderung sorgte im November die Wahl der Produktionsfirma. Denn die Dachelemente wurden in China hergestellt und sind nun unterwegs nach St.Gallen – eben auf jenem Schiff vor der Iberischen Halbinsel.

Zwei Offerten aus Europa, eine aus Fernost

Der China-Deal sorgte im vergangenen Jahr für Stirnrunzeln und kam zu einem heiklen Zeitpunkt. Denn die Ostschweizer Messe plagen Geldsorgen. Nachdem Kanton und Stadt nur wenige Tage nach Bekanntwerden des China-Geschäfts zuvor gesprochene Darlehen in Eigenkapital umwandelten, sei nun die Wirtschaft am Zug, hiess es zuletzt etwa bei den Gemeinden in der Region. Banken und grosse Unternehmen müssten nun ebenfalls finanzielle Mittel einschiessen – sprich Aktienkapital zeichnen –, damit die Olma-Messen über den Berg sind und fortbestehen können, so der aktuelle Tenor.

Christine Bolt, Direktorin der Olma Messen St.Gallen. Bild: Donato Caspari (17. August 2022)

Der Grosseinkauf in Fernost verdeutlicht aber auch ein Dilemma der momentanen Weltwirtschaft auf. Zwar gab es für das speziell konstruierte Olma-Dach zwei Offerten aus Europa – eine aus Deutschland und eine aus Spanien. Doch diese waren im Vergleich mit dem chinesischen Anbieter rund drei bis sechs Millionen Franken teurer. Kommt hinzu: Weil die europäischen Konstrukteure den Stahl mehrheitlich aus der Ukraine, Russland und Belarus beziehen, wäre beim Olma-Auftrag eine rechtzeitige Lieferung ungewiss gewesen.

«Auch einen fixen Stahlpreis konnten sie wegen der kriegsbedingten Unsicherheiten nicht abgeben», gab Bolt im November zu Protokoll. «Das Risiko wollten wir nicht eingehen.» Erst nach langwierigen Abklärungen und trotz gewisser moralischer wie auch ökologischer Bedenken entschied sich der Verwaltungsrat schlussendlich für den chinesischen Anbieter.

Von Rotterdam via Basel nach St.Gallen

Jetzt ist das Schiff mit den Dachelementen nahe am Ziel. «Die Lieferung liegt voll im Zeitplan. Wir sind zuversichtlich, dass die Installation des Dachs planmässig erfolgen kann», sagt die Direktorin. Nach 38 Tagen auf See und über 20’000 zurückgelegten Kilometern soll das Containerschiff «Murcia Maersk» mit der heissen Ware am Samstagmorgen im Rotterdamer Hafen einlaufen.

Ein Schiff der Superlative Die unter dänischer Flagge fahrende «Murcia Maersk» gehört zu den grössten Containerschiffen weltweit. Je nach Containergrösse kann der Koloss bis zu 19’630 Container transportieren. Das 2018 vom Stapel gelaufene Schiff ist 399 Meter lang – das entspricht der Distanz zwischen dem St.Galler Rathaus und dem Kloster – und mit 58 Metern doppelt so breit wie die «Titanic». Vom Wasserpegel bis zur Kommandobrücke des Schiffs sind es über 60 Meter. Zum Vergleich: So hoch ist auch der Turm der Ostschweizer Fachhochschule. (sab)

Gestartet war es am 28. Dezember in der südlich von Peking liegenden Stadt Tianjin und fuhr via Südkorea, Malaysia und am Südzipfel von Indien vorbei Richtung Suezkanal. Vor einer Woche erreichte das Schiff das Mittelmeer und durchfuhr die Strasse von Gibraltar am Dienstag.

Von der niederländischen Hafenstadt Rotterdam werden die Container mit dem Olma-Dach kommende Woche auf ein kleineres Schiff verladen, das Kurs nimmt rheinaufwärts bis nach Basel. Von dort geht es auf dem Landweg mit Sattelschleppern bis zum Ziel. «Mitte Februar sollen die Container in St.Gallen ankommen», sagt Bolt.

Aufbau dauert rund drei Monate

Zum gleichen Zeitpunkt werden auch 25 Spezialisten der chinesischen Produktionsfirma in St.Gallen eintreffen. Diese müssen wegen Garantievorgaben bei der Montage des Systemdachs vor Ort sein. Sind Material und Arbeiter bereit, beginnt der Aufbau. Stück für Stück soll das Dach der neuen Olma-Halle 1 bis Ende Mai fertiggestellt werden.

Während der Bauzeit werden die chinesischen Gastarbeiter nicht in einem Hotel, sondern in der Nähe in einem Mehrfamilienhaus mit mehreren Wohnungen untergebracht sein, weiss die Olma-Direktorin. «Für ihr leibliches Wohl sorgt dabei ein lokaler Lieferdienst.» Dann blickt Bolt wieder auf den gelben Punkt, der sich mit aktuell 17 Knoten oder rund 30 Kilometern pro Stunde nach Norden bewegt.

