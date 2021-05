20 Jahre danach Als ein Hagelunwetter Arnegg überschwemmte und sich im Wasser auf der Hauptstrasse Fische tummelten Vor 20 Jahren, am 4. Mai 2001, zog in den Abendstunden ein heftiger Hagelsturm über Arnegg und Andwil. Beim Jahrhundertunwetter traten Bäche über die Ufer, Keller wurden geflutet und es gab Schäden in Millionenhöhe. Vom Bild der Zerstörung erzählen Zeugen des Unwetters. Nach den Sommerferien soll der Arneggerbach nun endlich ausgebaut werden. Rita Bolt 03.05.2021, 12.33 Uhr

Land unter in Arnegg: Der Bahnhofplatz stand nach dem fast eine Stunde dauernden Hagelschauer im Mai 2001 knietief im Wasser. Bild: Privatarchiv Sandro Büchler (4. Mai 2001)

Im stehenden Wasser auf der Strasse tummelten sich Fische, der Wasserstand in Kellern und Werkstätten zeigte teils zwei Meter an, Gefriertruhen und Vorräte schwammen im Wasser, die Bäume waren kahl, das Gras auf den Wiesen zerschlagen: Kein Horrorszenario, sondern traurige Tatsache am Freitagabend, 4. Mai 2001, in Arnegg – also vor genau 20 Jahren.

René Küng leitete 2001 den Feuerwehrlöschzug Arnegg. Bild: PD

Ein Jahrhundertunwetter zog von Niederbüren, über Arnegg, nach Andwil und zum Tannenberg – und zurück. Bäche traten über die Ufer und verwüsteten das Industriegebiet, grosse Teile des Arnegger Dorfkerns und das Bahnhofareals. «Das Wasser lief mitten durch meine Wohnung», erinnert sich René Küng, der damals an der Bettenstrasse wohnte.

Er leitete den Feuerwehrlöschzug Arnegg. Er und seine Feuerwehrmänner standen stundenlang knietief im Wasser. «Es war eiskalt», sagt der 64-Jährige, der jetzt am Untersee wohnt.

Auf der Hauptstrasse habe man Fische fangen können. Daran erinnert sich auch Sandro Büchler. Der damals 16-jährige Gymnasiast wohnte mit seiner Familie in Arnegg. Er hat das Unwetter fotografiert – und auf der Bischofszellerstrasse sogar einen benommenen Fisch gefangen.

Die Bettenstrasse wurde überschwemmt: Ein Feuerwehrmann versucht, den Bachlauf von Geschiebe zu befreien. Bild: Privatarchiv Sandro Büchler (4. Mai 2001) Beim Restaurant Ilge wurden die Sonnenstoren durch das Gewicht der Hagelmassen zerstört. Bild: Privatarchiv Sandro Büchler (4. Mai 2001) Die Arneggerstrasse in Andwil hatte sich im Nu in einen reissenden Strom verwandelt. Gärten und Umland waren von den Hagelkörnern ähnlich wie Schnee zugedeckt. Sogar ein Schneepflug war eingesetzt worden. Bild: Archiv Gemeinde Andwil (4. Mai 2001) Der Bahnhof Arnegg stand nach dem Unwetter knietief im Wasser. Bild: Privatarchiv Sandro Büchler (4. Mai 2001) Weil die Geleise unterspült worden waren, musste der Zugsverkehr zwischen Gossau und Hauptwil eingestellt werden.

Bild: Privatarchiv Sandro Büchler (4. Mai 2001) Ein Grossteil der Wassermassen floss über die Bahngleise und den Arneggerbach weg. Bild: Privatarchiv Sandro Büchler (4. Mai 2001) Weiter unten schwoll der Arneggerbach zu einem reissenden Strom an, wie hier bei der Henessenmühle. Bild: Archiv Stadt Gossau (4. Mai 2001) Zurück blieben zentimeterdicke Hagelmassen... Bild: Archiv Stadt Gossau (4. Mai 2001) ...und überflutete, verschlammte Keller samt Inventar. Bild: Archiv Stadt Gossau (4. Mai 2001)

Die ganze Nacht Knochenarbeit geleistet

In Nachbardorf Waldkirch fand am gleichen Abend die Eröffnung der Aula des OZ Bünt statt. Während der Festansprache sei ein immer lauter werdendes Rauschen zu hören gewesen. «Es war Hagel, der auf das Dach prasselte», sagt Beat Lehmann. Dann ging bei ihm der Feuerwehralarm ab.

Beat Lehmann war bis 2017 der Geschäftsleiter der Stadtwerke Gossau. Bild: PD

Lehmann war zu dieser Zeit Leiter des zivilen Führungsstabs - und wohnte in Arnegg. Er machte sich auf den Weg ins Feuerwehrdepot Gossau. «Ich bin noch einigermassen gut durch Arnegg gekommen, das Wasser war noch nicht so hoch», sagt der ehemalige Leiter des Krisenstabs.

Das sollte sich schnell ändern. Es hagelte fast eine Stunde lang kirschgrosse Körner. Strassen und Wiesen waren in Minuten weiss, als ob es geschneit hätte – auch in Andwil und Niederbüren. Die Strassen wurden teils mit dem Schneepflug vom Hagel befreit. Die Bäche führten Schutt und Geschiebe mit, verstopften die Rechen und Schachtdeckel. So traten die zu reissenden Strömen angeschwollenen Bäche über die Ufer und suchten sich ihren Weg durch das Siedlungsgebiet.

Am Schlimmsten traf es Arnegg. Überall entstanden Bilder der Verwüstung. Lehmann erinnert sich:

«Im Feuerwehrdepot sammelten wir die Schadenmeldungen, versuchten das Ausmass abzuschätzen und eine Prioritätenliste zu erstellen.»

Gemäss Geschäftsbericht 2001 der Stadt Gossau gingen 145 Schadenmeldungen ein. Die Feuerwehrleute hätten die ganze Nacht Knochenarbeit geleistet. «Hauptsächlich mussten Keller, Garagen und Werkstätten ausgepumpt werden», weiss Lehmann.

Die Feuerwehr habe natürlich nicht genügend Tauchpumpen und Wassersauger gehabt. Teilweise seien die vom Unwetter Geschädigten ungeduldig geworden. Ihn selber hat es ebenfalls getroffen: Er hatte Wasser im Keller und alle Geranien in den Blumenkisten wurden zerschlagen, die seine Frau am Nachmittag noch blühend vor die Fenster gehängt hatte.

Andwil war zwar ebenfalls überschwemmt, das Ausmass war aber nicht so dramatisch wie in Arnegg. «Es gab sicher gegen 50 Schadenmeldungen», erinnert sich der damalige Gemeindepräsident und Leiter des Gemeindeführungstabs, Walter Rickenmann.

«Das Unwetter war gespenstisch.»

Stark betroffen war auch Landwirt Stefan Wick in Oberarnegg. Der Hagel hatte ihm das Gras komplett zerschlagen, und weil es anfing zu faulen, hätten es die Tiere nicht mehr gefressen. Er habe während zehn Tagen bei einem Landwirt in Muolen Gras holen müssen. «Hilfe habe ich auch von der Landwirtschaftlichen Schule erhalten. Zwei Mitarbeiter haben mir geholfen, das angeschwemmte Kies aus der Wiese zu schaufeln.»

Walter Rickenmann (links) übergibt 2008 das Andwiler Gemeindepräsidium an einen Nachfolger Dominik Gemperli Bild: Hannes Thalmann (1. Dezember 2008)

Schäden sind bei Wicks auch am Wohnhaus und an der Scheune entstanden. Es habe in die Küche getropft und vom Heustock aus während drei Tagen in den Stall. Auch in Andwil war das Gras zerschlagen: «Wir haben den Bauern geholfen, dass sie zu guten Konditionen zu Futter für ihre Tiere gekommen sind», sagt der frühere Gemeindepräsident Rickenmann rückblickend.

Baubeginn für Bachoffenlegung verzögert sich bis heute



Das Unwetter vor 20 Jahren war nicht das erste und nicht das letzte, jedoch das grösste. Bereits 1972 und 1983 wurde das Dorf Arnegg überflutet: Grund für die Überschwemmungen war schon damals die zu geringe Abflusskapazität der Arnegger Bäche. Von 1989 bis 1993 wurde der Mülimosbach ausgebaut, 1996 der Loobach bis zur SBB-Linie.

Vom Tannenberg in die Thur Der Arneggerbach und seine Zuflüsse entspringen in den Wiesen am westlichen Abhang des Tannenbergs im Gebiet um Andwil. Sie durchfliessen das Dorf Arnegg in Ost-West-Richtung, zuerst als Neuegg-, Weidegg-, Arneggerbach und ab Bäumlihof vereint zum Loobach. Der Loobach heisst ab der Gemeindegrenze wieder Arneggerbach und mündet bei Niederbüren als Dorfbach Niederbüren in die Thur.

2010 folgte das nächste Unwetter: Der Arneggerbach trat erneut über die Ufer und es kam wieder zu Überschwemmungen. Das hätte eigentlich nicht geschehen dürfen, denn am 4. September 2007 erteilte das Gossauer Stadtparlament einen Kredit für ein Ausbauprojekt des Arneggerbachs SBB-Linie bis Zehnstadel-/Weideggstrasse. Die Gesamtkosten wurden mit 6,6 Millionen Franken beziffert, die Stadt Gossau übernimmt 2,06 Millionen Franken. Wegen Einsprachen gegen das Projekt sowie gegen den bezeichneten Perimeter und die Enteignung des Bodens hat sich der Baubeginn verzögert – bis heute.

Das Bachprojekt ist jetzt rechtskräftig

20 Jahre nach dem Jahrhundertunwetter ist der Arneggerbach immer noch nicht offengelegt und ausgebaut. «Für einen solchen Gewässerausbau sind 20 Jahren eine relative kurze Zeit», sagt Hans-Peter Roters, Leiter des Tiefbauamtes der Stadt Gossau. Er begründet:

Hans-Peter Roters, Leiter Tiefbau Stadt Gossau. Bild: Johannes Wey (7. November 2018)

«Vom Ausbau sind viele Grundeigentümer mit ihren Grundstücken betroffen, es müssen demnach Einsprachen, vor allem den Perimeter betreffend, erledigt werden.»

Die beiden Einsprachen gegen das Projekt, die sich über mehrere Jahre hingezogen hätten, seien nun erledigt. Zudem musste die Hochwassersicherheit nochmals geprüft und abgeklärt werden, ob die Wassermengen noch stimmen, denn die Verhältnisse hätten sich in den vergangenen Jahren verändert. «Heute regnet es weniger, aber sehr stark. Früher hat es öfters geregnet, aber nicht so stark», sagt Roters.

Geplant war, Anfang des Jahres mit den Bachausbauten zu beginnen. «Das Projekt ist jetzt rechtskräftig», sagt der Leiter des Tiefbauamts. Noch vor den Sommerferien würden die Bauarbeiten vergeben und nach den Sommerferien werde mit dem Ausbau des Arneggerbachs begonnen.