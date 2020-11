17,5 Millionen Franken für St.Galler Kehrichtheizkraftwerk: Stimmbürger entscheiden über Erneuerung der Rauchgasreinigung Am 29. November stimmen die St.Gallerinnen und St.Galler über die Erneuerung der Rauchgasreinigung des Kehrichtheizkraftwerks St.Gallen ab. Das Vorhaben kostet gut 17,5 Millionen Franken. Die Finanzierung erfolgt ohne Erhöhung der Abfallgebühren aus den Reserven. Stadtrat und Stadtparlament empfehlen ein Ja an der Urne. 09.11.2020, 10.48 Uhr

Seit bald 50 Jahren in Betrieb: das Kehrichtheizkraftwerk in St.Gallen. Bild: Benjamin Manser

(red.) Das städtische Kehrichtheizkraftwerk St.Gallen (KHK) ist seit 1972 in Betrieb. Die Anlage wurde 1987 umfassend erneuert und laufend an die geltenden Umweltstandards angepasst. So erhielt das KHK 1996 eine Entstickungsanlage, 2010 wurde zusätzlich eine Dioxinabscheidung eingebaut. Die 2013 vom Stimmvolk gutgeheissene Erneuerung der Logistikbauten und der Elektroinfrastruktur schaffte die Voraussetzungen dafür, dass das KHK für weitere Jahrzehnte seine Rolle als zentrales Element der städtischen Abfallverwertung und für die Energieversorgung der Stadt wahrnehmen kann.

Das KHK ist der wichtigste Wärmelieferant der städtischen Fernwärmeversorgung, es liefert rund 70 Prozent der jährlich an das Netz abgegebenen Wärmeenergie von rund 150’000 Megawattstunden. Damit werden bereits zwölf Prozent des gesamtstädtischen Wärmebedarfs gedeckt. Bis ins Jahr 2025 soll dieser Anteil auf 21 Prozent ansteigen.

Rauchgasreinigung muss ersetzt werden

Im Rahmen der rollenden Erneuerungsplanung des KHK steht als nächstes der Ersatz der Rauchgasreinigung an, wie die Stadt St.Gallen in einer Mitteilung schreibt. Nach über 30 Betriebsjahren hätten viele Komponenten der aktuellen Anlage ihre technische Lebensdauer erreicht. Ausserdem seien für die Rauchgasreinigung neue, effizientere Verfahren entwickelt worden. Das für das KHK gewählte Verfahren mit sogenannter «Trockensorption» zeichne sich durch hohe Wirtschaftlichkeit und Energieeffizienz aus, schreibt die Stadt im Communiqué weiter. Dabei würden ungefährliche Sorptionsmittel aus Natriumhydrogencarbonat (Backpulver) sowie einem Gemisch aus Kalkhydrat und Herdofenkoks in den Rauchgasstrom injiziert und an einem Gewebefilter abgeschieden. «Der Betrieb ist wartungsarm und die gesetzlichen Emissionsgrenzwerte können deutlich unterschritten werden. Ausserdem kann mit der neuen Technik die Wärmeleistung an das städtische Fernwärmenetz um rund zehn Prozent gesteigert werden», schreibt die Stadt.

Da die Stadt St.Gallen auch in Zukunft eine Vorbildrolle in Sachen Umweltschutz wahrnehmen wolle, werde gleichzeitig mit der Erneuerung der Rauchgasanlage die bestehende trockene Dioxinabscheidung zu einem sogenannten «Nasswäscher» umgebaut. Diese Massnahme reduziere die Umweltbelastung über die gesetzlichen Mindestanforderungen hinaus.

Erneuerung kostet gut 17,5 Millionen Franken

Die Kosten für die Erneuerung der Rauchgasreinigung inklusive flankierender Massnahmen betragen laut Mitteilung 17’692’000 Franken. «Entsorgung St.Gallen hat für die Sanierung und Erneuerung ihrer Anlagen und Infrastruktur ausreichende Reserven gebildet», heisst es von Seiten der Stadt. Die Investition könne vollumfänglich aus der Baureserve des KHK finanziert werden, ohne Auswirkungen auf die Abfallgebühren und auf den Preis der Abfallsäcke.