Süchtig nach illegalen Pornos: Kreisgericht St.Gallen spricht bedingte Freiheitsstrafe von 16 Monaten gegen 50-jährigen Mann aus Ein Mann hat aus dem Internet Tausende illegaler Pornobilder auf seinen Laptop heruntergeladen. Vor Gericht kam er mit einem blauen Auge davon. Er darf in der Schweiz bleiben, muss sich aber einer Therapie unterziehen. Claudia Schmid 20.08.2020, 17.30 Uhr

Das Kreisgericht St.Gallen sprach den Angeklagten schuldig. Ralph Ribi

Im Frühling vergangenen Jahres führte die Polizei beim Beschuldigten eine Hausdurchsuchung durch. Er habe sofort gewusst, weshalb die Beamten bei ihm vor der Haustüre stehen würden, erklärte er in der Befragung am Kreisgericht St.Gallen.

Er war deshalb auch geständig, im Internet nach verbotenen pornografischen Bild- und Videodateien gesucht und diese konsumiert zu haben.

Bei psychischen Problemen konsumiert

Sein Konsum von Pornos sei vergleichbar mit einer Drogensucht, erzählte der Angeschuldigte. Schon im Alter von etwa zwölf Jahren habe er bei den Erwachsenen gefundene Pornoheftchen angeschaut. Damals habe er auch angefangen, Haschisch zu rauchen. Und wie sich der Konsum der Drogen immer mehr gesteigert habe, sei auch irgendwann der Wunsch nach pornografischen Bildern stärker geworden und habe sich zur Sucht entwickelt.

Seine über viele Jahre entwickelte Drogensucht hat der Beschuldigte bereits vor geraumer Zeit erfolgreich therapiert. Nun hoffe er, auch die Sucht nach illegalen Pornobildern mit einer Therapie überwinden zu können, betonte er. Sofort nach der Hausdurchsuchung habe er sich in eine Behandlung begeben. Die illegalen Dateien habe er sich immer nur dann heruntergeladen, wenn es ihm psychisch schlecht gegangen sei. Sei sein Gemütszustand stabil, brauche er es nicht. Die Therapie tue ihm sehr gut. Er wolle sie unbedingt weiterführen.

Immense Datenmenge vorgefunden

Die Staatsanwältin wies darauf hin, dass auf dem sichergestellten Laptop des Beschuldigten mehrere tausend illegale pornografische Fotos und Videos sowie Bilder von verbotenen Gewaltdarstellungen gefunden wurden. Aufgrund der begrenzten Ressourcen der Kantonspolizei, der immensen Datenmenge und weil die Staatsanwaltschaft davon ausgehe, dass den weiteren Daten für die Strafzumessung keine wesentliche Bedeutung zukomme, habe man lediglich 50 Prozent der gesamten Datenmenge ausgewertet. Dem Mann sei zugutezuhalten, dass er die illegalen Dateien nicht weiterverbreitet habe.

Sie beantragte, der Beschuldigte sei zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 18 Monaten zu verurteilen. Es sei eine ambulante Behandlung anzuordnen und eine Landesverweisung von zehn Jahren auszusprechen. Ausserdem sei der Mann mit einem Tätigkeitsverbot für berufliche sowie ehrenamtliche Arbeit mit Minderjährigen zu belegen. Die drohende Landesverweisung sei für ihn eine Katastrophe. Werde diese ausgesprochen, habe er keine Ahnung, wie sein Leben weitergehen solle. Er sei in der Schweiz aufgewachsen, habe hier seinen festen Freundeskreis, arbeite regelmässig und habe auch keine Schulden. Er habe noch nie jemandem etwas zuleide getan. Ganz im Gegenteil wünsche er niemandem das, was er in seiner Kindheit habe erleiden müssen.

Der Mann zeigt Reue

Sein Verteidiger plädierte für eine bedingte Freiheitsstrafe von neun Monaten und vor allem einen Verzicht auf die Landesverweisung. Sein Klient sei in der Schweiz aufgewachsen und vollständig sozialisiert. Er habe sich sofort freiwillig in therapeutische Behandlung begeben, die er regelmässig besuche. Er sei einsichtig und zeige Reue. Die Gefahr, dass es zu tatsächlichen sexuellen Kontakten mit Kindern komme, sei sehr gering. Der Beschuldigte sei therapiewillig und fähig dazu. Dies habe er bereits bei der erfolgreichen Behandlung der Drogensucht eindrücklich gezeigt.

Klarer Verzicht auf Landesverweisung

Das Kreisgericht St.Gallen verurteilte den Mann wegen harter Pornografie und mehrfacher Gewaltdarstellung zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 16 Monaten. Es ordnete eine ambulante Therapie an und sprach ein Tätigkeitsverbot mit Minderjährigen aus. Aufgrund der persönlichen Verhältnisse des Beschuldigten sei für das Gericht ganz klar gewesen, auf die Anordnung einer Landesverweisung zu verzichten, betonte der vorsitzende Richter.