145 Aussteller, 30'000 Besucher und keine strikte Maskenpflicht: Die Corona-Olma wird zum Lichtblick für Aussteller und Genossenschaft «Pätch» heisst die diesjährige Mini-Ausgabe der Olma. Mit einem reduzierten Programm wollen die Messemacher trotz Corona um die Gunst der Besucher werben. Das Echo bei den Ausstellern ist positiv. Serafin Reiber 21.08.2020, 05.00 Uhr

Olma trotz allem: Am 9. Oktober öffnet die «Pätch» in St.Gallen ihre Tore. Bild: Ralph Ribi

Eine «Ersatzveranstaltung mit Festcharakter in kleinerem Rahmen»: Das hatte die Messeleitung nach der coronabedingten Olma-Absage in Aussicht gestellt.

Die Messeleitung hat Wort gehalten und kurzerhand eine «Olma light» lanciert. «Endlich wieder in grösserer Gesellschaft geniessen und konsumieren zu können», lautet das Versprechen der Messemacher.

«Pätch» (sprich: Pätsch) ist der, wohl etwas kryptische, Name der Veranstaltung. Er kommt von Patchwork und soll für einen «bunten Mix aus Angeboten» stehen: Genuss- und Nahrungsmittelanbieter, Möbelhändler, aber auch Dienstleister oder etwa die Swisscom sind an der «Pätch» vertreten.

Anstelle der sonst über 360'000 erwartet die Messeleitung rund 30'000 Besucher an zwei Wochenenden im Oktober.

Bis zum 14. August konnten sich die Aussteller um einen der 150 Plätze bewerben. Olma-Direktorin Christine Bolz zieht ein positives Fazit:

Christine Bolt, Olma-Direktorin. Urs Bucher

«Wir sind ausstellerseitig fast ausverkauft und so gesehen optimistisch.»

145 der 150 Plätze seien vergeben, die Erwartungen der Messeleitung «übertroffen». Von den 145 Ausstellern waren 90 bereits in der Vergangenheit an der Olma präsent.

Aufatmen bei den Ausstellern

Die Erleichterung bei den Ausstellern in der Region ist gross. Für einige von ihnen ist das Messegeschäft überlebenswichtig, etwa für die Thermofonte AG in Flawil. Das Unternehmen mit 90 Mitarbeitenden handelt mit Fitness- und Wellnessprodukten, Haushalts- und Gartengeräten. 90 Prozent des Umsatzes wird an Fach- und Publikumsmessen in der Schweiz, Deutschland und im Südtirol erzielt.

«In einem normalen Jahr sind wir an über 400 Messen vertreten. Die meisten wurden wegen Corona abgesagt. Die «Pätch» ist für uns die einzige Möglichkeit, unsere Produkte vorzuführen», sagt Romina Holzmann, Marketingleiterin von Thermofonte.

Die Corona-Krise ist ein herber Schlag für das Familienunternehmen. Entlassungen gab es noch keine, die meisten Mitarbeitenden befinden sich aber in Kurzarbeit». Dass man nun doch an der «Pätch» ausstellen dürfe, sei eine «grosse Erleichterung, die wir der Messeleitung hoch anrechnen», so Holzmann weiter.

Messen sind keine Grossanlässe

Doch was, wenn die Fallzahlen steigen und die «Pätch» abgesagt werden muss – etwa wie die «Jakob Live Session», einer ebenfalls von der Olma-Genossenschaft organisierten Konzertreihe?

Aktuell zählen Messen nicht zu den Grossanlässen, deren Verbot bis Ende Jahr von den kantonalen Gesundheitsdirektoren gefordert wurde. «Ich hoffe, dass das so bleibt und der Kanton diese Unterscheidung beibehält. Dann bin ich für den Herbst und Winter optimistisch», sagt Olma-Direktorin Bolt.

Damit die «Pätch» nicht zum Corona-Hotspot wird, haben die Veranstalter ein mehrseitiges Schutzkonzept ausgearbeitet und sind mit dem Kantonsamtsarzt im Gespräch. Man setzt auf Sicherheitsabstände, Stauvermeidung und Contact-Tracing.

Keine strikte Maskenpflicht

Eine strikte Maskenpflicht in der Messehalle, wie etwa bei der im September in Dornbirn (A) stattfindenden Herbstmesse vorgeschrieben, wird es an der «Pätch» nicht geben. Das Tragen einer Maske werde teilweise dort vorgeschrieben, wo die Abstände nicht eingehalten werden können, so Bolt.

Auch Kinder sollen an der «Pätch» auf ihre Kosten kommen. Innerhalb des Messegeländes ist eine kleine Chilbi vorgesehen. Für den von der Stadt abgesagten Jahrmarkt mit Chilbi ausserhalb des Messegeländes sind die Vertreter von Schaustellern und Marktfahrern aktuell daran, eine Ersatzveranstaltung zu organisieren. Ob diese zu Stande kommt, ist noch offen.