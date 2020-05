Kraftakt an der Bahnlinie St.Gallen-Goldach: 1300-Tonnen-Betonelement wird verschoben

Die 1300 Tonnen schwere Strassenunterführung, die in den vergangenen Wochen neben dem Bahngleis in Goldach vorproduziert wurde, wird in der Nacht auf Sonntag an seine neue Stelle gebracht. Die Vorarbeiten beginnen bereits am Freitagabend.



Rudolf Hirtl 07.05.2020, 15.36 Uhr