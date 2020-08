1261 neue Schülerinnen und Schüler starten am Montag an den sechs St.Galler Kantonsschulen Knapp 100 Kantonsschülerinnen und Kantonsschüler mehr als im vergangenen Jahr treten in die St.Galler Mittelschulen ein. 06.08.2020, 09.53 Uhr

Schülerinnen und Schüler in der Kantonsschule am Burggraben in St.Gallen. Bild: Michel Canonica (21. November 2019)

(pd/dar) Die sechs staatlichen Mittelschulen – die Kantonsschulen am Burggraben St.Gallen, am Brühl St.Gallen, Heerbrugg, Sargans, Wattwil und Wil – erwarten zum Schulstart rund 4400 Schülerinnen und Schüler. 1261 davon sind Neueintritte, wie das Bildungsdepartement per Communiqué mitteilt. Sie übernehmen den Platz der 1024 Maturanden und Maturandinnen, die im Juli die Mittelschule abgeschlossen haben.

Die Zahl der Neueintritte liegt etwas höher als im Vorjahr, als 1167 neue Schülerinnen und Schüler in die Mittelschulen eintraten. Das Bildungsdepartement führt den Anstieg auf demografische Gründe zurück. Die Schülerzahlen seien generell steigend.

Die 1261 neuen Schülerinnen und Schüler verteilen sich auf 59 neue Klassen. Im Anmeldeverfahren wurden rund 50 Schülerinnen und Schüler an andere Schulorte oder in andere Schwerpunktfächer umgeteilt. Durch diese Massnahme, die das Bildungsdepartement verfügen kann, lassen sich auch in diesem Jahr sechs Klassen oder rund zehn Millionen Franken über die vierjährige Ausbildungsdauer einsparen. Eine zusätzlich gebildete Klasse an einer Mittelschule würde jährlich rund 480'000 Franken kosten, heisst es in der Mitteilung.

Zuwachs beim Gymnasium und bei der Fachmittelschule

Von den angebotenen Lehrgängen der Mittelschule wird nach wie vor das Gymnasium mit Abstand am häufigsten gewählt. 946 der 1261 neuen Schülerinnen und Schüler (75 Prozent) treten in eine der 44 (Vorjahr 40) neuen Gymnasialklassen ein. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die eine zweisprachige Maturität deutsch-englisch anstreben, ist ungebrochen hoch und liegt weiterhin bei rund einem Drittel.

Einen bedeutenden Zuwachs an neuen Schülerinnen und Schülern kann in diesem Jahr auch der Lehrgang der Fachmittelschule verzeichnen. 242 (Vorjahr 191) neue Schülerinnen und Schüler haben sich für eines der folgenden Berufsfelder angemeldet: Pädagogik, Gesundheit, Soziales, Bildnerisches Gestalten sowie Information + Kommunikation. Die Fachmittelschule wird an den Kantonsschulen am Brühl St.Gallen, Heerbrugg, Sargans und Wattwil geführt. Neben dem Gymnasium und der Fachmittelschule werden an den st.gallischen Mittelschulen weiterhin die Lehrgänge der Wirtschafts- und der Informatikmittelschule geführt. Im neuen Schuljahr werden 30 Schülerinnen und Schüler (Vorjahr 33) in der Informatikmittelschule erwartet.

Schutzkonzept, aber keine generelle Maskenpflicht

Um der speziellen Situation aufgrund des Coronavirus Rechnung zu tragen, gelten an den Schulen entsprechende Schutzkonzepte. Die Einhaltung der Hygiene- und Verhaltensregeln des Bundes soll grundsätzlich durch die Einhaltung eines grösstmöglichen Abstandes und durch konsequentes Contact-Tracing sichergestellt werden. Ist dies in einzelnen Situationen nicht möglich, können die Schulen das Tragen einer Maske anordnen. Alle Schülerinnen und Schüler werden daher informiert, dass sie eine Schutzmaske in die Schule mitbringen müssen. Von einer generellen Maskenpflicht wird im Kanton St.Gallen jedoch abgesehen.