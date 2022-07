Die Planung des Asgo-Gebiets geht in eine neue Phase

Wirtschaft 110 Rückmeldungen zur Vision: Die Planung des 360 Hektaren grossen Entwicklungsgebiets zwischen St.Gallen und Ost geht in eine neue Phase Das Gebiet St.Gallen West/Gossau Ost ist eines der schweizweit grössten Wirtschaftsgebiete mit über 726 Firmen und 16'000 Beschäftigten. Der Lebensraum und Arbeitsort soll nun langfristig gestärkt und eine zukunftsorientierte Wohn- und Wirtschaftsentwicklung geschaffen werden. Rita Bolt 03.07.2022, 16.49 Uhr

Auf dem Asgo-Areal zwischen St.Gallen und Gossau sind über 700 Firmen angesiedelt, die 16’000 Personen beschäftigen. Bild: Ralph Ribi (4. September 2019)

Die Siedlungsentwicklung am westlichen Stadtrand von St.Gallen und am östlichen Rand von Gossau gehen die Gemeinden St.Gallen, Gossau und Gaiserwald gemeinsam mit dem Kanton an. Gossaus Stadtpräsident Wolfgang Giella sagte an einer Informationsveranstaltung: