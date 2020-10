100-Millionen Neubau für die Technischen Betriebe der Stadt St.Gallen: Alternative Gestaltungsideen für den Koloss im Lerchenfeld

Projektwettbewerb für Betriebszentrum der Technischen Betriebe St.Gallen entschieden: Gewonnen hat ein schöner und effizienter Koloss

Die Stadt St.Gallen will bis 2026 oder 2027 ihre Technischen Betriebe im Lerchenfeld zentralisieren. Entstehen soll an der Ecke Zürcher- und Rechenstrasse unter anderem ein neues Busdepot. Am Dienstag wurde der Sieger des Projektwettbewerbs vorgestellt. Alle Beiträge des Wettbewerbs werden jetzt im Rathaus ausgestellt.