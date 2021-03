100-Jahr-Jubiläum Sie gründete 1935 den ersten Fussballclub für Mädchen und bot dem Pfarrer Paroli: 100-jährige St.Gallerin Margrit Moritzi gratuliert dem Historischen und Völkerkundemuseum zum 100. Geburtstag Vor 100 Jahren hat das Historische und Völkerkundemuseum in St.Gallen zum ersten Mal seine Tore geöffnet. Zur Geburtstagsparty kam die humorvolle St.Gallerin Margrit Moritzi, die am 30. April 100 Jahre alt wird. Die Töpferin und Kalligrafin ist eine mutige Frau. Melissa Müller 31.03.2021, 19.45 Uhr

Stadtpräsidentin Maria Pappa schneidet den Geburtstagskuchen für das Museum an, die 100-jährige Margrit Moritzi erzählt von früher. Bild: Tobias Garcia (31. März 2021)

Die bald 100-jährige Margrit Moritzi präsentiert sich in Jeans und limettengrünen Turnschuhe jugendlich frisch. Sie bietet Stadtpräsidentin Maria Pappa gleich das Du an. Die aufgeweckte Dame ist Ehrengast des Historischen und Völkerkundemuseums (HVM), das am Mittwoch seinen 100. Geburtstag gefeiert hat. «Sogar eine Coranaerkrankung hat sie im November locker weggesteckt», erzählt Museumsdirektor Daniel Studer, der die Seniorin eingeladen hat. Denn Margrit Moritzi, die beide Covid-19-Impfungen schon hinter sich hat, ist mit dem Haus verbunden. Zum «Ostermaart», der früher im HVM stattfand, bemalte sie Ostereier; einige kunstvoll verzierte Stücke aus dem Jahr 1990 sind nun in einer Vitrine im Foyer ausgestellt.

Doch auch Sport spielt in ihrem Leben eine wichtige Rolle: Sie war eine der ersten Skilehrerinnen der Schweiz und kaufte sich mit 80 Jahren neue Carvingski.

Fassade in festlichem Gold

Die doppelte Geburtstagsfeier ist klein, aber fein und findet draussen vor dem HVM bei strahlend blauem Himmel statt. Ein paar Schaulustige, Gäste und Journalisten von Radio und Fernsehen finden sich auf der breiten Treppe ein. «Vor 100 Jahren, am 31. März 1921, gingen die neuen Museumstüren im Stadtpark auf – nach sechs Jahren Bauzeit» beginnt Daniel Studer seine Rede. Er deutet auf die neun Meter hohen Säulen vor dem Eingang. Sie erstrahlen in festlichem Gold, passend zum Jubiläum und zur frisch eröffneten Ausstellung «Klimt und Freunde»: Die Farbe Gold spielte im Schaffen von Gustav Klimt eine zentrale Rolle. Die goldige Verhüllung bleibt bis zum Jahresende.

Die sechs monumentalen Säulen wurden zum 100-Jahr-Jubiläum in Goldfolie gepackt. Aus dem Material sollen später Taschen genäht werden. Bild: Tobias Garcia (31. März 2021)

Margrit Moritzi nimmt draussen auf einem verschnörkelten Sessel Platz, begleitet von einem ihrer beiden Söhne und einem Neffen. Obschon sie sich kürzlich den Arm gebrochen hat, wollte sie bei ihrem Auftritt im Museum partout keine Armschlinge tragen. Und auch den Rollator wollte sie lieber in der Altersresidenz Singenberg lassen, wo sie vor neun Monaten eingezogen ist. Und sofort Kontakte geknüpft hat. Sohn Paul sagt:

«Meine Mutter ist kommunikativ und offen. Das ist ihr Lebenselixier.»

Museumsdirektor Studer spielt ein Geburtstagsständchen am Klavier: «Somewhere over the Rainbow». Eine doppelstöckige Torte wird angeschnitten, Champagnerkorken knallen.

Kuchen, Musik und Prominenz zum Jubiläum. Bild: Tobias Garcia (31. März 2021)

«Haben Sie schon als Kind dieses Museum besucht?», will der Direktor von Jubilarin Margrit Moritzi wissen. «Natürlich, wir gingen mit dem Vater regelmässig ins Museum und wir haben uns auch die ‹Negerlifiguren› angeschaut. Ich habe dieses Museum als etwas düster empfunden», sagt die Tochter eines Baumeisters. Noch lieber sei sie in das Kunstmuseum gegangen.

Sie tobte sich auf der Kreuzbleiche aus

Mit Begeisterung spricht Margrit Moritzi auch über Sport und den FC St.Gallen. An der Bogenstrasse aufgewachsen, war die Kreuzbleiche die Spielwiese der 1921 Geborenen. Sie spielte Fussball mit den Buben, was für Mädchen als unpassend galt. Das hinderte Margrit Moritzi nicht daran, mit 14 Jahren in St.Gallen den ersten Maitli-Fussballclub zu gründen.

Auch den Schnee liebte sie. Skifahren hiess damals: Bretter ans Velo schnallen, ins Appenzellerland pedalen und auf Fellen zum Seealpsee und Säntis aufsteigen. Auf dem Altmann lernte sie ihren Ehemann kennen, auf dem Tödi verlobten sie sich, und statt der Hochzeitsreise machten sie das Brevet als Schweizer Ski-Instruktoren; 25 Jahre leiteten sie eine St.Galler Skischule.

Der Pfarrer hätte die Familie lieber in der Kirche als auf der Piste gesehen

«Wir fuhren jedes Wochenende Ski von Dezember bis April, bis es kein Fleckchen Schnee mehr hatte», erzählt Margrit Moritzi. «Das war für mich das Höchste.» Ihr Sohn erinnert sich, dass es dem Pfarrer nicht gefiel, dass die Familie Moritzi die Sonntage im Winter stets auf der Piste statt in der Kirche verbrachte. «Gott ist in der Natur», pflegte Margrit Moritzi dem Pfarrer zu sagen.

«Meine Mutter ist nicht auf den Mund gefallen», sagt Paul Moritzi. Sie sei ein Organisationstalent.

«Eine Frau, die sagt, wo es langgeht, eckte in den Sechzigerjahren an.»

Die St.Gallerin, die ihren 100. Geburtstag am 30. April feiert, blickt auf ein aktives Leben zurück. Neben ihrem Büroberuf engagierte sie sich bei der Arbeiterbewegung. Die Mutter von zwei Söhnen, deren Mann bereits vor 42 Jahren starb, pflegte die Kalligrafie und töpferte. Bis heute malt sie im Altersheim Blumenaquarelle. Dass ein Armbruch sie zurzeit daran hindert, macht ihr zu schaffen. «Den 100. Geburtstag musst du noch schaffen», spornen ihre Liebsten die sportliche Frau an. «Das wäre sonst, als würdest du den Marathon ein paar Meter vor dem Ziel abbrechen.»