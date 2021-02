St.Gallen Unterstützung beim Einreichen von Anträgen, Koordination von Hilfsangeboten: Stadtrat schafft Corona-Anlaufstelle im Rathaus Ab Montag können sich hilfe- und ratsuchende Personen an die städtische Corona-Anlaufstelle im Rathaus wenden. Die Mitarbeitenden der AHV-Zweigstelle stehen den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt St.Gallen zu den üblichen Schalteröffnungszeiten zur Verfügung und unterstützen. 12.02.2021, 09.36 Uhr

Die Anlaufstelle im Rathaus unterstützt etwa bei der Koordination unterschiedlicher Hilfsangebote. Bild: Hanspeter Schiess

(pd/evw) «In der Stadt St.Gallen braucht es eine niederschwellige Beratung und bessere Vernetzung während der Coronapandemie». Zu diesem Thema wurde laut eine Medienmitteilung der Stadt St.Gallen an der Stadtparlamentssitzung vom 12. Januar eine Dringliche Interpellation eingereicht. Der Stadtrat habe entschieden, eine solche Anlaufstelle zu schaffen. Ab Montag dem 15. Februar können sich nun hilfe- und ratsuchende Personen an die städtische Corona-Anlaufstelle im Rathaus wenden.

Gemäss Communiqué stehen die Mitarbeitenden der AHV-Zweigstelle den Einwohnerinnen und Einwohnern der Stadt St.Gallen zu den üblichen Schalteröffnungszeiten von zur Verfügung. Zu den Leistungen der Anlaufstelle gehöre etwa die Unterstützung beim Einreichen von Anträgen, Beratung in den Sozialversicherungen, Koordination unterschiedlicher Hilfsangebote, Vermittlung zwischen Antragstellenden und Institutionen sowie telefonische Abklärungen.

Beratungen können ausschliesslich von Personen mit Wohnsitz in der Stadt St.Gallen oder Unternehmen mit Firmensitz in der Stadt St.Gallen in Anspruch genommen werden. Eine Terminvereinbarung sei ratsam, um lange Wartezeiten zu vermeiden. Dies ist laut Mitteilung per Mail (infoline@stadt.sg.ch) und telefonisch (071 224 57 42) möglich.