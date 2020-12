St.Gallen Neubau Tagesbetreuung im Quartier Feldli-Schoren: Die Stadt findet einen neuen Standort Das alte Gebäude der familienergänzenden Tagesbetreuung im Quartier Feldli-Schoren ist in schlechtem Zustand. Jetzt hat die Stadt St.Gallen einen neuen Standort gefunden: Der Neubau soll auf der Parzelle der «alten Gärtnerei» entstehen – direkt neben der Schulanlage Feldli. 04.12.2020, 11.19 Uhr

Die alte Gärtnerei. Bild: PD

(pd/dar) Für die Tagesbetreuung im Quartier Feldli-Schoren ist ein definitiver Standort gefunden. Dies teilt das Hochbauamt der Stadt St.Gallen per Communiqué mit. Der Neubau soll in enger Zusammenarbeit mit dem Eigentümer der «alten Gärtnerei» direkt neben der Schulanlage Feldli entstehen. Beim geplanten Projekt handelt es sich um eine Zusammenarbeit zwischen der Stadt und dem privaten Eigentümer.

Die Vorteile dieses Standorts sei einerseits die Nähe zur bestehenden Schulanlage, welche für Kinder und Eltern praktisch ist, schreibt die Stadt. «Andererseits überzeugt dieser Standort aber auch betrieblich und baulich, da sich flexible Nutzungsmöglichkeiten mit dem Schulbetrieb eröffnen.» Die Lösung sei überdies wirtschaftlich interessant, da so auf das geplante Provisorium auf der Sömmerliwiese verzichtet werden kann. Die Räumlichkeiten am Gerbeweg 15 werden für die Übergangszeit bis zum Umzug in den Neubau baulich ertüchtigt, das Platzangebot jedoch nicht ausgebaut.

Das Gebäude des heutigen Standorts ist in schlechtem Zustand

Nach der Umzonung der Sömmerliwiese 2017 musste erneut die Standortfrage für die familienergänzende Tagesbetreuung im Einzugsgebiet Feldli-Schoren angegangen werden. Das Gebäude des heutigen Standorts Gerbeweg 15 sei in einem schlechten baulichen Zustand und mit den aktuell 50 betreuten Kindern aufgrund seiner Grösse bereits an seiner Kapazitätsgrenze, schreibt die Stadt. Einer zusätzlichen Nachfrage an Betreuungsplätzen aus dem Quartier kann am Gerbeweg 15 schon nicht mehr nachgekommen werden. Für die zukünftig zu erwartende Anzahl Kinder kann dieser Standort nicht ausgebaut werden.

Im Weiteren wurde entschieden, dass die Tagesbetreuungen Schönenwegen und Feldli-Schoren nicht zusammengelegt werden. Die Zürcher-Strasse wäre eine zu grosse Zäsur und der lange Weg für die Schulkinder aus dem Einzugsgebiet von Schönenwegen ins Feldli für eine dauerhafte Lösung nicht optimal. Nach diesem Entscheid hat das Hochbauamt die Standortsuche nochmals aufgenommen und auf private Parzellen ausgeweitet und wurde schliesslich auf der Parzelle der «alten Gärtnerei» fündig.

Nach der Ausarbeitung einer Machbarkeitsstudie und der Einholung der nötigen Kredite beim Stadtparlament soll die neue Tagesbetreuung Feldli-Schoren innert relativ kurzer Frist bis 2024 erstellt werden – vorbehältlich Einsprachen.