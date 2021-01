St.GAllen Mutiertes Coronavirus im St.Galler Schulhaus Engelwies festgestellt – zwei Schulklassen in Quarantäne Die positiven Fälle mit dem mutiertem Coronavirus am St.Galler Schulhaus Engelwies werden untersucht. Zwei Schulklassen befinden sich in Quarantäne. In den nächsten Tagen sollen alle Personen des Schulhauses getestet werden. 27.01.2021, 15.14 Uhr

In den nächsten Tagen sollen alle Personen des Schulhauses Engelwies auf das Coronavirus getestet werden. Bild: Ralph Ribi

(pd/evw) Im Schulhaus Engelwies in der Stadt St.Gallen wurde das mutierte Coronavirus aus Südafrika bei zwei Lehrpersonen und zwei Schülerinnen und Schülern festgestellt. Laut einer Medienmitteilung der Staatskanzlei St.Gallen hat das Kantonsarztamt in Absprache mit den Schulbehörden angeordnet, dass sich zwei Klassen in Quarantäne begeben müssen.

In den Folgetagen werden alle Personen des Schulhauses Engelwies mittels PCR-Spucktest getestet. Damit wolle das Kantonsarztamt präsymptomatische und asymptomatische Trägerinnen und Träger identifizieren und eine unerkannte Verbreitung vermeiden.

Es besteht gemäss Communiqué Grund zur Annahme, dass in der Schule eine Häufung der neuen Coronavirus-Variante aus Südafrika aufgetreten ist. Aus epidemiologischen Gründen hat das Kantonsarztamt deshalb eine Quarantäne angeordnet. Zudem müssen alle Personen des Schulhauses Engelwies mittels PCR-Test untersucht werden. Die Resultate werden voraussichtlich am Freitag vorliegen.

Die positiv getesteten Personen befinden sich in Isolation, die anderen Schülerinnen und Schüler und die Lehrkräfte der betroffenen Klassen in Quarantäne. Das Contact-Tracing-Team habe ausserdem bereits alle engen Kontaktpersonen in Quarantäne gesetzt.