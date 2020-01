St.Gallen, Glarus und Graubünden prüfen gemeinsame Spitalplanung Die Gesundheitsdirektoren der Kantone St.Gallen, Glarus und Graubünden streben eine stärkere Zusammenarbeit in der stationären Gesundheitsversorgung an. Adrian Vögele 14.01.2020, 10.24 Uhr

Die Region Sarganserland hofft, dass eine überkantonale Zusammenarbeit das Spital Walenstadt retten könnte. Gian Ehrenzeller, KEYSTONE

In der St.Galler Spitaldebatte richtet sich der Blick nach Süden: Gesundheitsdirektorin Heidi Hanselmann und ihre Amtskollegen aus Graubünden und Glarus, Peter Peyer und Rolf Widmer, streben eine verstärkte Zusammenarbeit in der stationären Versorgung an. Dies geht aus einem Communiqué der Kantone hervor. Eine gemeinsame Spitalplanung soll nun geprüft werden. Dies haben die Gesundheitsdirektoren am Montag an einem Treffen in St.Gallen entschieden – sie werden eine Absichtserklärung ausarbeiten und diese den Regierungen unterbreiten.

Kooperation in allen Bereichen denkbar

Ziel ist die Prüfung der Zusammenarbeit in allen Bereichen des stationären Gesundheitswesens. «Dazu gehören Akutsomatik, Psychiatrie und Rehabilitation», heisst es in der Mitteilung. Die Abklärungen sollen zeigen, wie sich eine stärkere Kooperation auf die Patientenströme auswirken würde und wie die Tarife und Spitallisten ausgestaltet werden müssten. Im Mittelpunkt stehe eine «qualitativ hochstehende und bedarfsgerechte Versorgung für die Bevölkerung über die Kantonsgrenzen hinweg». Für alle drei Gesundheitsdirektoren sei jedoch klar, dass die verstärkte Kooperation keine Mengenausweitung zur Folge haben dürfe.

Am Montag hatten sich Kantonsräte aus dem Sarganserland an einer Pressekonferenz für eine interkantonale Lösung ausgesprochen, nicht zuletzt, weil die Geburtenabteilung am Spital Walenstadt voraussichtlich im Februar geschlossen wird. Die Kantonsspitäler Graubünden und Glarus sind ebenfalls an einer verstärkten Zusammenarbeit interessiert. Sie hoffen gemäss dem SRF-Regionaljournal auf einen Leistungsauftrag des Kantons St.Gallen.

Die Gesundheitschefs der drei Kantone wollen ihren Regierungen die Absichtserklärung bis Mitte Februar zur Verabschiedung vorlegen.