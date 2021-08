St.Gallen: Fürstenlandbrücke wegen Wasserrohrbruch gesperrt

Am Mittwochmorgen ist es an der Zürcher Strasse bei der Fürstenlandbrücke zu einem Wasserrohrbruch gekommen. Ein Bus ist dabei in ein Loch eingebrochen. Verletzt wurde niemand. Die Zürcher Strasse musste von der Kräzernstrasse bis zur Geissbergstrasse komplett gesperrt werden. Die Reparaturarbeiten sind im Gange.



Aktualisiert 18.08.2021, 11.47 Uhr