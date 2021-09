St.Galler Türmlihuus zieht an die Neugasse

St.Gallen «Es ist eine ganz andere Frequenz hier»: Das Türmlihuus zieht an die Neugasse Das St.Galler Möbel- und Wohnartikelgeschäft Türmlihuus ist umgezogen. Nach 20 Jahren an der Webergasse beraten Geschäftsführer Sepp Lombriser und seine sechs Angestellten die Kunden seit September an der Neugasse 30. Der Geschäftsführer schwärmt vom neuen Standort. Pascal Keel 06.09.2021, 19.06 Uhr

Neues Zuhause: Türmlihuus-Geschäftsführer Sepp Lombriser grüsst aus dem neuen Standort an der Neugasse. Bild: Pascal Keel

Lange stand das Lokal leer, nachdem das Schuhhaus Walder 2018 nach knapp 40 Jahren dichtgemacht hat. Nun ist das St.Galler Fachgeschäft des Flawiler Möbellabels Türmlihuus an der Neugasse 30 eingezogen. Im Rahmen der offiziellen Eröffnungswoche am neuen Standort vom 6. bis zum 11. September lädt das Türmlihuus nun in die neuen Räumlichkeiten ein. Sepp Lombriser freut sich über den Tapetenwechsel. Er ist Gründer der Türmlihuus-Schreinerei in Flawil und heutiger Geschäftsführer der Türmlihuus-Lombriser AG.

Das alte Geschäft an der Webergasse sei mit der Zeit schlicht und einfach zu klein geworden, so Lombriser. Möbel von wichtigen Partnern wie etwa dem österreichischen Marktführer für Massivholzmöbel Team 7 konnten aufgrund fehlenden Platzes nur spärlich zur Schau gestellt werden. Dies sei im neuen Lokal nun kein Problem mehr:

«Das Geschäft an der Neugasse bietet mit 440 Quadratmeter viermal mehr Fläche als das alte.»

Zudem verfügt das neue Geschäft über drei Stockwerke. Daher kann das Türmlihuus nun das komplette Programm zeigen; unter anderem Möbel von Team 7, Schlafsysteme von Hüsler Nest und Sonnenschirme von Gatz. Ausserdem stehen Holzmöbel aus der Eigenproduktion aus Flawil zur Schau.

Hohe Besucherfrequenz an der «Möbelmeile»

Der Umzug selbst sei einwandfrei verlaufen, sagt Lombriser. Nachdem das alte Geschäft an der Webergasse vor zwei Wochen endgültig geschlossen wurde, konnte man pünktlich in die neuen Räumlichkeiten einziehen. Geöffnet steht das Türmlihuus an der Neugasse bereits seit dem

1. September. Man habe die letzte Woche gewissermassen zum Warmlaufen genutzt, sagt Lombriser. Bereits vergangene Woche habe er aber gemerkt, dass es die richtige Entscheidung war, an die Neugasse zu ziehen:

«Es ist einfach eine ganz andere Frequenz hier. Es lebt ganz anders.»

Die Leute seien flaniert und viele hätten hereingeschaut, um zu stöbern und zu erfahren, was denn das für ein neues Lokal sei. Das schöne Wetter habe ebenfalls mitgeholfen.

Die hohen Kundenzahlen in der Warmlaufphase lassen auf gute Zeiten hoffen. Wie viele andere St.Galler Läden hatte das Türmlihuus mit Corona zu kämpfen. «Es gab schon Zeiten, da dachtest du: ‹Jetzt könnte es eng werden›», erzählt Lombriser, der zeitweilig auf Kurzarbeit für seine Angestellten angewiesen war. Die Pandemie habe aber auch Positives für die Möbelbranche gebracht: «Da man mehr zu Hause ist, sind die Leute heute gewillt, mehr in das Wohnen zu investieren.» Zudem gönne man sich auch eher etwas Schöneres und wolle etwas wertiger leben.

Mit dem Türmlihuus haust nun neben dem Depot und Bolia bereits das dritte Möbelgeschäft an der Neugasse. Die Nähe zur Konkurrenz ist für Lombriser allerdings mehr Segen als Fluch:

«Wir sehen das so: Das eine Geschäft belebt das andere.»

Sowohl das Depot als auch Bolia hätten ihr eigenes Kundensegment. «Wir haben wiederum ein anderes», sagt der St.Galler. Dies wirke sich positiv auf die Kundenzahlen aus.