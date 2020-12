St.Gallen Durchbruch nach Blockade: Neubau der Tagesbetreuung Feldli-Schoren soll neben dem Schulhaus Feldli entstehen Im Lachen-Quartier ist ein Neubau für die Tagesbetreuung nötig. Das ist schon lange klar. Das Projekt kam aber jahrelang nicht vom Fleck, vor allem weil um den Standort gestritten wurde. Marlen Hämmerli Aktualisiert 04.12.2020, 16.39 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Neubau für die Tagesbetreuung Feldli-Schoren soll auf der Liegenschaft der ehemaligen Gärtnerei Ansorge, direkt neben dem Schulhaus Feldli, entstehen. Bild: Arthur Gamsa

Die Stadt St.Gallen hat einen definitiven Standort für die Tagesbetreuung der Schulhäuser Feldli und Schoren gefunden. Was banal klingt, ist in Wahrheit ein Durchbruch.

2014 wurde bekannt, dass die Stadt im Lachen-Quartier einen Neubau für die Tagesbetreuung der Schulhäuser Feldli, Schoren und Schönenwegen errichten will. Die Pläne, die Sömmerliwiese teilweise zu überbauen, stiessen im Quartier auf wenig Gegenliebe. Eine Umzonungs-Initiative wurde lanciert und 2017 mit einem Ja-Stimmen-Anteil von knapp 60 Prozent angenommen.

Anfang 2020 begann die Suche von vorn

Nach der Abstimmungsniederlage suchte die Stadt einen neuen Standort, nun noch für die Tagesbetreuung von Feldli und Schoren. In die engere Wahl kamen zwei Alternativen: die Brache Lache an der Schönaustrasse und der Hort am Gerbeweg 15. Die Grundstücke gehören zwar der Stadt, bei beiden Standorten wäre aber während der Bauzeit für die Tagesbetreuung ein Provisorium nötig – ausgerechnet auf der Sömmerliwiese. Gegen das Baugesuch für dieses Provisorium gingen Einsprachen ein, gegen die Baubewilligung ein Rekurs.

Die Sömmerliwiese liegt heute in der Grünzone. Sie ist ein wichtiger Treffpunkt im Lachen-Quartier. Bild: Reto Voneschen (26. August 2018)

Das Projekt für das Provisorium war blockiert. Ein definitiver Standort für die Tagesbetreuung fehlte weiterhin. Anfang 2020 begann die Stadt deshalb erneut mit der Suche und weitete diese auf Privatgrundstücke aus. «Gefragt wurden auch Eigentümer, die früher bereits einmal abgelehnt hatten», sagt Katrin Eberhard, stellvertretende Stadtbaumeisterin, am Freitag vor den Medien.

Standort direkt neben dem Feldli

Die Tagesbetreuung soll nun direkt neben dem Schulhaus Feldli entstehen, auf der Liegenschaft der ehemaligen Gärtnerei Ansorge. «Es ist eine ungewöhnliche, aber sinnvolle Lösung», sagt Baudirektorin Maria Pappa. Denn das Grundstück bleibt weiterhin in Privateigentum. Der Eigentümer möchte nicht verkaufen und das Grundstück auch nicht im Baurecht abgeben.

Stadträtin Maria Pappa, Vorsteherin der Direktion Planung und Bau. Bild: PD

Er baut deshalb den Rohbau für die Tagesbetreuung. Die Stadt macht den Innenausbau und bezahlt dem Besitzer künftig einen Mietzins. Bei der Abmachung hat der Stadtrat auf einige Bedingungen bestanden: Die Tagesbetreuung muss erstens auf dem westlichen Teil des Areals stehen, also neben der Schule. Die Stadt erhält zweitens ein Vorkaufsrecht. Die Miete darf drittens einen Maximalwert nicht überschreiten. Sie werde zwischen 160 und 180 Franken pro Quadratmeter und Jahr betragen, hiess es an der Medienorientierung. Die Tagesbetreuung wird auf 150 Kinder ausgelegt. Die Stadt rechnet damit, dass längerfristig die Hälfte aller Schulkinder ein Betreuungsangebot nutzt.

«Wir wissen inzwischen: Umso mehr die Nachfrage nach der Tagesbetreuung steigt, umso wichtiger ist es, dass sie sich neben dem Schulhaus befindet», sagt Eberhard. Die Aussenflächen des Schulhauses können dadurch doppelt genutzt werden und müssen nicht extern nochmals gebaut werden. «Das ist ein Kostenpunkt», sagt Eberhard. Von Vorteil ist die Nähe auch, sollten irgendwann Tagesschulen Thema werden. Die Infrastruktur für die Tagesbetreuung kann laut Eberhard nun rasch umgesetzt werden. Das Provisorium während der Bauphase wird hinfällig.

Katrin Eberhard, stellvertretende Stadtbaumeisterin. Bild: Ralph Ribi (11. September 2020)

Den Kredit über 2,75 Millionen Franken fürs Provisorium auf der Sömmerliwiese hat das Stadtparlament bereits gesprochen. 2,58 Millionen Franken davon sollen zurück in die Stadtkasse fliessen.

Gerbeweg wird soweit nötig saniert

Das heutige Betreuungsangebot am Gerbeweg 15 ist auf 50 Kinder beschränkt und baulich in einem schlechten Zustand. «Eine Gebäudesanierung lässt sich aus wirtschaftlicher Sicht aber nicht rechtfertigen», sagt Stadträtin Pappa. Am Gerbeweg soll das Allernötigste saniert werden für die Zeit bis zum Umzug neben das Schulhaus Feldli. Das Platzangebot wird aber nicht ausgebaut.

Der Gerbeweg 15 liegt in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Das Grundstück soll umgezont und mit einem Mehrfamilienhaus bebaut werden. Für das Areal der Brache Lachen sei ein grösseres öffentliches Projekt in Diskussion.

Das Projekt für die Tagesbetreuung Feldli-Schoren steht noch ganz am Anfang. Die Stadt erarbeitet als Nächstes mit dem Privateigentümer eine Machbarkeitsstudie. Das Stadtparlament wird über den Kredit für die wiederkehrenden Mietkosten und den Innenausbau befinden. Wird dieser genehmigt, kann die Tagesbetreuung realisiert werden. 2024 soll sie stehen – vorbehältlich allfälliger Einsprachen.