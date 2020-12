St.GALLEN «Die Busse zwischen Hauptbahnhof und Kantonsspital sind noch immer am stärksten ausgelastet»: Der VBSG-Unternehmensleiter kommentiert den Fahrplanwechsel Übernächsten Sonntag ist Fahrplanwechsel: Neu sollen die Linien 7 und 8 am Morgen und Abend alle 15 Minuten statt wie bis anhin alle 20 Minuten fahren. Diese und weitere Anpassungen der Verkehrsbetriebe St.Gallen im Überblick. Sandro Büchler Aktualisiert 01.12.2020, 16.29 Uhr

Ein Bus der Verkehrsbetriebe St.Gallen im Heiligkreuz auf der Langgasse.

Bild: Benjamin Manser

(17. November 2020)

Mit dem Fahrplanwechsel am Sonntag, 13. Dezember, kommt es auch auf dem Liniennetz der Verkehrsbetriebe St.Gallen (VBSG) zu punktuellen Veränderungen. Die VBSG schreiben in einer Medienmitteilung am Dienstag von «wenigen Anpassungen».