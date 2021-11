St.Galler Gemeinden schliessen trotz Corona im Plus ab

St.Gallen Die aktuelle Finanzstatistik zeigt: Die St.Galler Gemeinden schliessen trotz Corona positiv ab 72 von 77 politischen Gemeinden im Kanton St.Gallen legen positive Rechnungsabschlüsse vor: Balgach weist ein Pro-Kopf-Einkommen von 6151 Franken aus, die Gemeinde Pfäfers eine Verschuldung von 5564 Franken. Christoph Zweili Jetzt kommentieren 10.11.2021, 15.53 Uhr

Balgach auf Platz 1: Der Stadtgarten Schloss Grünenstein. Bild: Ralph Ribi

Die Steuerfussentwicklung war das erste Indiz. Mit den Rechnungsabschlüssen für das Jahr 2020 zeigt sich nun Erstaunliches: Die Coronapandemie hat sich bisher nicht negativ auf die Finanzen der St.Galler Gemeinden ausgewirkt, wie die Gemeindefinanzstatistik aus dem Departement des Innern zeigt. Lediglich die fünf politischen Gemeinden Sevelen (minus 1'560'613 Franken), Oberriet (-905'347), Lichtensteig (-799'719), Bad Ragaz (-539'156) und Untereggen (-88'167) haben einen operativen Verlust geschrieben.

«Über alle Gemeinden hinweg beträgt der Ertragsüberschuss rund 142 Millionen Franken. Das liegt knapp über dem Vorjahreswert von 137 Millionen Franken», sagt Mario Gemperle vom Amt für Gemeinden und Bürgerrecht. «Interessant wird sein, ob sich der Coronaeffekt für das Rechnungsjahr 2021 doch noch zeigen wird.» Je nach Struktur der Steuerzahlerinnen und -zahler in den Gemeinden könnten laut Gemperle Unterschiede auftreten.

Nettovermögen von 518 Franken pro Kopf

Den St.Galler Gemeinden geht es gut: 46 der 77 Kommunen verfügten über ein Nettovermögen - zusammengerechnet weisen sie ein Nettovermögen von 518 Franken pro Einwohnerin und Einwohner aus. Laut Gemperle entspricht das zwar einem Rückgang von 142 Franken pro Kopf der Bevölkerung, «ist aber nach 2019 aber immer noch der zweithöchste Wert in den vergangenen 30 Jahren».

Gestiegene Bilanzsumme, stabiler Bruttoaufwand

In der aktuellen Situation ebenfalls erstaunlich: Die St.Galler Gemeinden haben mit 344 Millionen Franken im vergangenen Krisenjahr mehr investiert als noch 2019 (316 Millionen) – wie in den beiden Vorjahren am meisten in den Bereichen Bildung (125 Millionen) und Verkehr (80). 75 Prozent dieser Investitionen wurden aus eigener Kraft erwirtschaftet, ein Viertel musste über Bankkredite oder vorhandene flüssige Mittel finanziert werden.

Beim Bruttoaufwand war der grösste Posten erneut der Personalaufwand mit 37 Prozent (Vorjahr: 36). Die Bilanzsumme aller Gemeinden erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 429 Millionen Franken auf 6,2 Milliarden Franken.

Die Bilanzsumme aller Gemeinden von derzeit 6,2 Milliarden Franken dürfte in den kommenden Jahren noch ansteigen: Auf das Rechnungsjahr 2020 haben auch die Gemeinden Rebstein und Marbach auf das neue Rechnungsmodell (RMSG) umgestellt. Bei den restlichen drei Gemeinden St.Gallen, Altstätten und Degersheim erfolgt die Umstellung vom bisherigen Rechnungsmodell auf das neue gestaffelt voraussichtlich bis zum Rechnungsjahr 2022 – das neue Modell verlangt eine den tatsächlichen Verhältnissen entsprechende Abbildung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage. «Dann wird es erstmals möglich sein, die Gemeindekennzahlen über alle St.Galler Gemeinden zu erheben, beziehungsweise unmittelbar zu vergleichen», sagt Gemperle.