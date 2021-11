Der St.Galler Vasco Hebel hat sein Seifenmuseum verdoppelt

St.Gallen Das Seifenwunderkind ist erwachsen geworden: Vasco Hebel ist mit seinem einzigartigen Museum in St.Fiden umgezogen und hat es verdoppelt Er sammelte mit acht Jahren Tausende Seifen, war jüngster Museumsdirektor der Schweiz. Jetzt ist Vasco Hebel mit seinem Seifenmuseum umgezogen an einen grösseren Ort. Melissa Müller Jetzt kommentieren 04.11.2021, 05.00 Uhr

Museumsdirektor Vasco Hebel mit einer Klosterseife für den Shop der Stiftsbibliothek.

Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 2. November 2021)

Vasco Hebel stellt kleine mintgrüne Seifen in Form der St.Galler Klostertürme ins Regal. Der 18-Jährige stellt in seiner Seifenmanufaktur in St.Fiden rund 200 Klosterseifen als Souvenir für die Stiftsbibliothek von Hand her, parfümiert mit Rosmarin und Lavendelöl. «Dieser Duft ist ein Klassiker. Er kommt bei den meisten gut an», sagt der St.Galler – ein höflicher junger Mann mit Seitenscheitel, akkurat gebügeltem Hemd und schwarzer Hose. In der Vorweihnachtszeit laufe die Seifenproduktion auf Hochtouren. Während oft Rindertalg verwendet wird, arbeitet Hebel mit pflegenden Pflanzenölen wie Kokosfett, Olivenöl und Babassuöl. «Meine Seifen sind vegan.» Besonders gefragt sei die Shampooseife, die zum Zero-Waste-Trend passt.

Und nicht nur das. Vasco Hebel ist mit seinem stadtbekannten Seifenmuseum 100 Meter weiter umgezogen: vom Abbruchhaus an der Rorschacherstrasse 135 in einen ehemaligen Blumenladen an der Grossackerstrasse 2, neben der Bäckerei Schwyter und gegenüber vom Theater 111.

«Hier haben wir doppelt so viel Platz, es ist heller und zentraler.»

Tausende Seifen und Verpackungen galt es ein- und auszupacken. Ein Freund baute eine Seifenküche ein, mit Spülbecken und Tablaren. «Der Aufwand hat sich gelohnt.» Die prächtigen runden Jugendstilfenster dienen als Schaufenster. Eine optisch attraktiv aufbereitete Ausstellung bietet Einblick in die Kulturgeschichte des Waschens. Es gibt eine gemütliche Sitzecke mit einer Kaffeemaschine und einer Bibliothek über Seifen.

Als Vasco Hebel 2015 das bis heute einzige Seifenmuseum der Schweiz eröffnete, war das eine Sensation. Nicht nur, weil er dies professionell und kreativ tat. Der Direktor war zarte zwölf Jahre alt. Der «jüngste Museumsdirektor der Schweiz» trat bei Aeschbacher im Fernsehen auf. «Mit diesem Titel schmücke ich mich schon lange nicht mehr», sagt Hebel mit einem Schmunzeln.

Schon als Achtjähriger sammelte er Seifen und richtete in seinem Kinderzimmer ein Museum ein. Das Thema hat ihn bis heute nicht losgelassen. Im Gegenteil, er hat sich immer mehr darin vertieft. «Viele sind erstaunt, wie viel hinter dem Alltagsgegenstand Seife steckt.» Auch die Pandemie habe das Bewusstsein fürs Waschen geschärft.

In der neuen Jahresausstellung über Waschmittel hängt ein altes Werbeplakat mit einem Schneemann aus Waschschaum. «Die Waschmaschine ist eine relativ neue Erfindung aus den Fünfzigerjahren», sagt Vasco Hebel und erklärt, wie Waschmittel chemisch funktionieren. Manche würden winzige Duftkapseln enthalten, die ihr Parfum erst entfalten, wenn man die frisch gewaschenen Kleider anzieht.

Die jährliche Wechselausstellung beleuchtet das Thema Waschmittel.

Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 2. November 2021)

Wenn Hebel über die Verseifung spricht oder die Vorzüge von Sheabutter anpreist, könnte man meinen, dass er nichts anderes macht. Dabei absolviert er eine Lehre zum Drucktechnologen bei der Appenzeller Druckerei in Herisau. Das erlaubt ihm, alle Verpackungen selbst zu gestalten und mit dem Logo des Seifenmuseums zu bedrucken. Es zeigt zwei Hände unter fliessendem Wasser.

Dem Seifenmuseum widmet er sich «vor und nach der Arbeit in der Druckerei, am Wochenende und in den Ferien». An «richtige» Ferien sei nicht zu denken.

«Das Seifenmuseum ist mehr als ein Hobby – es ist meine Nebenbeschäftigung.»

Auch zum Fotografieren und für die Luftfahrt – zwei weitere seiner Interessen – hat er kaum Zeit. «Ich kann schlecht abgeben», gesteht Vasco Hebel. Zwar hat er einen 100-köpfigen Verein mit Helferinnen und Helfern, die für ihn einspringen, etwa an der Museumsnacht. Doch er legt Wert darauf, Führungen und Workshops selber zu machen.

Direktor Vasco Hebel am Empfang seines Museums.

Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 2. November 2021)

Im luftigen Entree samt Museumsshop duftet es nach Rosen, Lavendel und Zitronengras. Hier kann man Hebels Seifenkollektion kaufen: Eine Rosenseife, eine Gärtnerseife oder eine Küchenseife mit Sand und Kaffee für den Peelingeffekt. Die Rezepturen hat er selbst entwickelt. Neu dazugekommen ist der «Bsetzistei»: Eine Seife, die aussieht wie ein Steinbrocken, der aus einem Fels geschlagen wurde – eine Zusammenarbeit mit dem Wattwiler Designer Pascal Walther.

In der Seifenküche kann man seine eigene Seife herstellen. Hebel veranstaltet zwei Workshops pro Monat. Er hofft, dass es mehr werden, um die teurere Miete am neuen Standort zu finanzieren – und dass das Weihnachtsgeschäft mit den Klosterseifen wie geschmiert läuft.

Frisch produzierte Seifen müssen einen Monat lang gelagert werden, bis man sie benutzen kann.

Bild: Benjamin Manser (St.Gallen, 2. November 2021)