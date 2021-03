St.Gallen «Das Kernproblem ist fehlende Berufsbildung»: Immer mehr ältere Menschen sind auf Unterstützung angewiesen Die Sozialhilfequote im Kanton St.Gallen ist 2019 das erste Mal seit 2008 gesunken. Die Situation bei den jungen Erwachsenen hat sich unter allen Altersgruppen am deutlichsten verbessert, doch die Anzahl unterstützter Personen von 56 bis 64 Jahren hat sich zwischen 2005 und 2019 mehr als verdoppelt. Enrico Kampmann 09.03.2021, 18.05 Uhr

Vor dem Sozialamt St.Gallen. Hannes Thalmann

Die neuste Statistik zur Sozialhilfe zeigt auf den ersten Blick Erfreuliches: Die Zahl der Unterstützten im Kanton St.Gallen ist 2019 gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Prozent gesunken und die Sozialhilfequote ist das erste Mal seit 2008 gesunken. Sie liegt liegt neu bei 2,1 Prozent. Seit Beginn der Statistik 2005 sinkt die Zahl der unterstützten 18- bis 25-Jährigen kontinuierlich. Doch gleichzeitig sind immer mehr ältere Menschen auf Sozialhilfe angewiesen . Adela Civic, Leiterin der Abteilung Familie und Sozialhilfe im Amt für Soziales erklärt, weshalb.

Die Anzahl unterstützter Personen von 56 bis 64 Jahren hat sich zwischen 2005 und 2019 mehr als verdoppelt. Wie kommt das?

Adela Civic, Leiterin der Abteilung Familie und Sozialhilfe im Amt für Soziales. PD

Adela Civic: Das ist ein Trend, den wir schon lange mitverfolgen und der uns sehr beschäftigt. Es handelt sich dabei in erster Linie um Menschen, die nicht gut oder gar nicht ausgebildet sind. In Krisenzeiten sind dies die ersten Stellen, die abgebaut werden. Zudem verlagern viele Firmen Arbeitsbereiche mit geringen fachlichen Anforderungen aus Kostengründen zunehmend ins Ausland. So fallen ältere Personen, die nicht über die entsprechenden Zusatzausbildungen verfügen mit der Zeit aus dem Arbeitsmarkt.

Heisst das, die die Anforderungen auf dem Arbeitsmarkt steigen?

Ja, das tun sie. Eine Grundausbildung ist heute Grundvoraussetzung für jede Stelle. Und immer häufiger machen junge Leute direkt danach noch eine Zusatzausbildung. Es gibt jedes Jahr mehr Maturandinnen und Studienabgängerinnen. So wächst die Ausbildungskluft zwischen den Jungen und den über 50-Jährigen. Arbeitgeberinnen stellt sich die Frage, ob es sich nicht mehr lohnt, jemand Jüngeren anzustellen, der besser ausgebildet ist und eventuell weniger Lohn verlangt.

Liegt es nicht auch an den Arbeitgebenden, dafür zu sorgen, dass Mitarbeitende ausreichend fortgebildet werden?

Natürlich ist dies auch Sache der Arbeitgebenden, denn es handelt sich dabei teils um Leute, die lange im gleichen Betrieb gearbeitet haben. Aber wenn ganze Betriebsbereiche ausgelagert werden, fehlt oft die Ausbildungsgrundlage, um die betroffenen Arbeitskräfte entsprechend umzuschulen.

Die Zahl der unterstützten 18- bis 25-Jährigen ist im gleichen Zeitraum um fast ein Drittel gesunken. Gibt es hier einen Zusammenhang?

Diesen Zusammenhang würde ich nicht machen. Das Kernproblem ist fehlende Berufsbildung.

Erklären Sie.

Aus den Statistiken geht hervor, dass 2019 jede zweite Sozialhilfe beziehende Person im Kanton St.Gallen zwischen 25 und 64 Jahren als höchsten Bildungsabschluss die obligatorische Schule hatte. Der Anteil von Personen ohne weiterführende Ausbildung ist in der Sozialhilfe mehr als dreimal so hoch wie in der Gesamtbevölkerung. Es sind nicht die jungen, die den älteren Mitarbeitenden die Jobs wegnehmen, sondern die wachsenden Anforderungen im Arbeitsmarkt, die eine bessere Ausbildung verlangen.

Die Situation bei den jungen Erwachsenen hat sich unter allen Altersgruppen am deutlichsten verbessert. Wie kommt das?

Wir gehen davon aus, dass es insbesondere an der günstigen wirtschaftlichen Lage 2019 und einer allgemein tiefen Arbeitslosenquote liegt. Viele haben nach der Erstausbildung Anschluss an den Arbeitsmarkt gefunden. Zudem investiert das Amt für Wirtschaft und Arbeit mittels entsprechenden Programmen wie zum Beispiel «tandem-sg.ch» oder «Navigation» intensiv in Ausbildungsmöglichkeiten und die Integration von jungen Erwachsenen in den Arbeitsmarkt.

Das Corona-Jahr 2020 ist noch nicht in der publizierten Statistik erfasst. Was ist Ihre Prognose?

Wir können im Moment keine Prognosen für das Jahr 2020 machen. Doch wir gehen davon aus, dass sich die Auswirkungen der Pandemie erst mit einer Verzögerung von ein bis zwei Jahren klar bemerkbar machen werden. In der Wirtschaftsrezession 2003 und der Weltfinanzkrise 2009 war es auch so.

Die Krise hat junge Menschen auf dem Arbeitsmarkt besonders hart getroffen.

Das stimmt. Junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer waren am stärksten von Kündigungen betroffen und viele hatten Probleme, eine Lehrstelle zu finden. Wir müssen leider davon ausgehen, dass sich der positive Trend für junge Erwachsene auf dem Arbeitsmarkt im letzten Jahr nicht weiterentwickelt hat.