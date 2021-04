St.Gallen Bundesrat gibt grünes Licht: Der Innovationspark Ost wird ins Netzwerk von Switzerland Innovation aufgenommen St.Gallen wird als neuer Standort ins Innovationsnetzwerk des Bundes aufgenommen. Dies hat der Bundesrat heute genehmigt. Nach jahrelangen Vorarbeiten und zwei gescheiterten Versuchen ist der Durchbruch nun definitiv gelungen. 21.04.2021, 11.25 Uhr

Der Innovationspark wird in der Stadt St.Gallen im Umfeld der Empa sowie in Buchs angesiedelt. Bild: Ralph Ribi

(pd) Der Innovationspark Ost wird als sechster Standortträger in das Gesamtnetzwerk Schweizerischer Innovationspark aufgenommen. Dies wurde vom Bundesrat am 21. April 2021 genehmigt, wie es in einer Mitteilung des Kantons St.Gallen heisst. Nach der Prüfung der Bewerbung beantragte der Stiftungsrat von Switzerland Innovation Ende November 2020 dem Bundesrat, den Innovationspark Ost als Standortträger von Switzerland Innovation aufzunehmen. Und nun ist es offiziell. Laut Mitteilung des Kantons sei dies ein grosser und bedeutender Meilenstein für ein Generationenprojekt.