Kommentar Eine Steuersenkung liegt nicht drin – der Kommentar zum Budget des Kantons St.Gallen

Nach Jahren guter Abschlüsse rechnet der Kanton St.Gallen im Budget 2021 mit einem erheblichen Defizit. Schuld ist nicht nur die Coronapandemie, sondern sind wie erwartet auch die Reformen von Unternehmenssteuern und Bundesfinanzausgleich. Die Regierung will entgegen dem Auftrag der rechtsbürgerlichen Kantonsratsmehrheit die Steuern nicht senken – richtigerweise. Marcel Elsener 23.09.2020, 14.48 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marcel Elsener Bild: Ralph Ribi

Der neue St.Galler Finanzchef Marc Mächler (FDP) musste beim Departementswechsel vom Bau zur Kasse mit getrübten Aussichten rechnen. Wie erwartet belasten die Corona-Pandemie, aber auch die Steuer- und Ausgleichsreformen auf Bundesebene sowie Abschreibungseffekte das Kantonsbudget 2021 erheblich. Nach Jahren positiver Abschlüsse rechnet die Regierung mit einem Defizit von 32 Millionen Franken. Weil darin Eigenkapitalbezüge von 216 Millionen eingerechnet sind, beträgt das eigentliche (operative) Defizit sogar 248 Millionen Franken.

Natürlich ist das eine schlechte Nachricht, aber sie ist vorläufig problemlos zu verdauen. Denn die von Mächlers Vorgänger Benedikt Würth (CVP) durchgezogene konsequente Sparpolitik und der beharrliche Abbau des strukturellen Defizits in der Kantonsrechnung verschaffen nun Entspannung. Der alte Rat, in guten Zeiten für die Not zu sparen, kommt St.Gallen im Vergleich mit anderen Kantonen und Städten nun zugute. Tatsächlich darf sich der Kanton mit einem geäufneten Eigenkapital von 1,3 Milliarden Franken per Ende 2021 glücklich schätzen. Auch wenn der Betrag aufgrund derzeit ausstehender Spitalbeträge von 600 Millionen wegen Darlehen und Corona-Ertragsausfällen vermutlich noch gegen unten korrigiert werden muss.

Der Corona-Lockdown dürfte zu massiven Steuerausfällen führen. Und wie schnell sich die Wirtschaft wieder erholt, ist völlig unsicher. Vor diesem Hintergrund und angesichts in den kommenden Jahren erwarteten hohen Defiziten widersetzt sich die Regierung dem Auftrag des Kantonsrates, den Steuerfuss von 115 auf 110 Prozent zu senken. Seit der Forderung noch vor der Pandemiekrise habe sich die Situation «um 180 Grad gedreht», sagt Finanzchef Mächler; er gehe davon aus, dass das Parlament den Regierungskurs akzeptiere. Das ist nichts als recht, wie man sagt: Sollten FDP und SVP in der Novembersession an ihrer Steuersenkung festhalten, wäre dies nicht nur übermütig, sondern unanständig.

Andererseits ist die SP bereits in Aufruhr: Zwar nimmt auf Regierungsseite noch niemand das Schreckenswort «Sparpaket» (das offiziell freilich «Massnahmenpaket» heisst) in den Mund. Und zumindest 2021 wird darauf explizit verzichtet. Doch der Verweis Mächlers, dass strukturelle Defizite mittel- bis langfristig nicht aus dem Eigenkapital zu finanzieren seien und die Regierung mit dem Finanzplan 2022-24 «allfällige Schritte zur Konsolidierung des Kantonshaushaltes» einleite, lässt die Linke Schlimmes befürchten. Man stelle sich «entschieden gegen solche völlig unbegründete Spargelüste einzelner bürgerlicher Regierungsräte», poltert die SP. Die Reaktion wirkt als vorschneller Hüftschuss, ist allerdings aufgrund der Erfahrung gleich dreier Sparpakete im Kanton verständlich.

Unser nüchternes Fazit ist denn auch ein vorläufiges «Alles halb so schlimm». Aufgrund der getrübten Aussichten ist in der St.Galler Finanzpolitik Vorsicht angebracht, aber keine Angst und kein Alarmismus. Vielmehr sollte in den nächsten Monaten, wenn nicht Jahren weiterhin Gelassenheit herrschen.