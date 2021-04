Steuern Thurgauer Regierung revidiert Steuergesetz Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat zuhanden des Grossen Rates die Botschaft zum revidierten Steuergesetz verabschiedet. Die Anpassungen auf kantonaler Ebene sind notwendig, weil verschiedene Bundesgesetze, unter anderem das Steuerharmonisierungsgesetz, geändert wurden. 30.04.2021, 17.09 Uhr

Der Thurgauer Finanzdirektor Urs Martin (SVP). Donato Caspari

(red) Der Regierungsrat des Kantons Thurgau hat zuhanden des Grossen Rates die Botschaft zum revidierten Steuergesetz verabschiedet, wie er in der Mitteilung am Freitag schreibt. Auslöser ist, dass in den vergangenen Monaten verschiedene Bundesgesetze im Steuerbereich geändert sowie die Aktienrechtsrevision 2020 umgesetzt wurden. Die Änderungen der Bundesgesetze bedingen einen Nachvollzug im kantonalen Steuerrecht. Der Regierungsrat schlägt daher eine Teilrevision des Steuergesetzes vor und nutzt diese dazu, formale Änderungen vorzunehmen und Gesetzeslücken zu schliessen.