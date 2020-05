Steuererlass für Firmen, Soforthilfe aus dem Lotteriefonds für Bedürftige: So sieht das Corona-Hilfspaket des St.Galler Kantonsparlaments aus Der St.Galler Kantonsrat hat das Hilfspaket der Regierung für Firmen und Private weiter ausgebaut. Firmen in Existenznot sollen weniger Steuern zahlen müssen. Die SP forderte vergeblich ein Verbot von Dividendenausschüttungen für unterstützte Betriebe. Adrian Vögele 18.05.2020, 21.03 Uhr

Ausserordentlich spendabel in ausserordentlicher Umgebung: Das St.Galler Kantonsparlament am ersten Sessionstag in der Olmahalle. Regina Kühne

45 Millionen Franken schwer war das Corona-Hilfspaket, das die St.Galler Regierung dem Kantonsparlament vorlegte. Der Rat hat die Massnahmen nun noch ausgebaut. Die wichtigsten Entscheide vom Montagnachmittag:

Das Hilfspaket sah Bürgschaften für Unternehmen mit einem Umsatzerlös bis fünf Millionen Franken vor. Diese Limite hat das Parlament auf zehn Millionen Franken angehoben, womit eine grössere Zahl von Firmen für die Kredite in Frage kommt.



für Unternehmen mit einem Umsatzerlös bis fünf Millionen Franken vor. Diese Limite hat das Parlament auf angehoben, womit eine grössere Zahl von Firmen für die Kredite in Frage kommt. Firmen, die wegen der Coronakrise in ihrer Existenz bedroht sind, sollen weniger Steuern für das Jahr 2019 zahlen müssen. Der Kantonsrat hat einen Steuerrabatt von 40 Prozent oder maximal 10'000 Franken beschlossen. In Frage kommen nur Firmen, deren ursprünglicher Steuerbetrag nicht höher als 25'000 Franken ist. Die Massnahme hat rund 19 Millionen Franken Steuerausfälle zur Folge.

beschlossen. In Frage kommen nur Firmen, deren ursprünglicher Steuerbetrag nicht höher als 25'000 Franken ist. Die Massnahme hat rund 19 Millionen Franken Steuerausfälle zur Folge. Für Härtefälle im sozialen Bereich sieht der Kantonsrat im Budget 2021 zusätzlich fünf Millionen Franken vor. Kanton und Gemeinden sollen die Entwicklung genau beobachten und bei Bedarf Massnahmen treffen.

sieht der Kantonsrat im Budget 2021 zusätzlich vor. Kanton und Gemeinden sollen die Entwicklung genau beobachten und bei Bedarf Massnahmen treffen. Als Soforthilfe für Einzelpersonen und Familien in Not bewilligt das Parlament 250'000 Franken aus dem Lotteriefonds. Das Geld wird über die Caritas verteilt

Wenn das St.Galler Kantonsparlament die Spendierhosen anzieht, dann ist die Lage ernst. Es kommt nur selten vor, dass der bürgerlich dominierte Rat die Kantonsregierung beim Geldausgeben nicht zurückbindet, sondern im Gegenteil noch überbietet. Das ist am Montagnachmittag geschehen. Das Parlament hat das 45-Millionen-Hilfspaket der Regierung zur Bewältigung der Coronakrise abgesegnet und zugleich ausgeweitet.

CVP-Kantonsrätin Yvonne Suter Regina Kühne

«Wir befinden uns in einer Sturmlage», sagte FDP-Präsident Raphael Frei zu Beginn der Debatte. Es sei nun Zeit, dass das Parlament das Ruder wieder übernehme. Auch Yvonne Suter (CVP) mahnte: «Ein zögerliches Vorgehen können wir uns nicht leisten.» Zugleich warnte sie vor Maximalforderungen. Das erweiterte Hilfspaket der vorberatenden Kommission, das etwa Steuerrabatte für Firmen in Existenznöten vorsieht, sei «ein kluger Mittelweg».

SP fordert vergeblich ein Verbot von Dividendenausschüttungen

SVP-Kantonsrat Linus Thalmann. Regina Kühne

Wie es zu erwarten war, leistete keine Fraktion grundsätzlichen Widerstand gegen die Vorlage. Der Kompromiss war jedoch hart erkämpft – dies zeigten die kritischen Töne in der Ratsdebatte. Linus Thalmann (SVP) sagte, Notkredite und Steuererlasse würden die Wirtschaft nicht retten. «Uns hilft nur eines: Wir brauchen wieder Umsatz, die Räder müssen wieder drehen.»

Raphael Frei, Kantonsrat und FDP-Präsident Regina Kühne

Die FDP machte keinen Hehl daraus, dass das System der Steuererlasse aus ihrer Sicht nur die zweitbeste Variante sei. Noch besser sei, wenn Firmen in ihrer letztjährigen Bilanz Rückstellungen für drohende Verluste in diesem Jahr geltend machen könnten. Parteipräsident Raphael Frei forderte die Steuerverwaltung auf, diesbezüglich kulant zu sein. Fraktionskollege Walter Locher betonte, dies sei rechtlich zulässig. Falls das Steueramt solche Rückstellungen zurückweise, «dann droht eine Prozesslawine».

SP-Kantonsrätin Monika Simmler. Regina Kühne

Damit zog die FDP den Ärger der Linken auf sich, die schon den Steuererlass von bis zu 40 Prozent für bedrohte Unternehmen «nur schwer schlucken» könne, wie Co-Fraktionspräsidentin Bettina Surber sagte. Die Entlastung bei den Steuern helfe nur einem kleinen Teil der Wirtschaft. «60 Prozent der Betriebe zahlen gar keine Gewinnsteuern», so Monika Simmler (SP). Die SP-Grüne-Fraktion forderte, dass der Steuererlass nur für Firmen in Frage kommt, die keine Dividende ausschütten. «Dies gebietet der allgemeine Anstand», sagte Simmler. Betriebe, die Dividenden auszahlen könnten, befänden sich ja wohl kaum in einer echten Notlage.

Das wiederum kam bei den Bürgerlichen schlecht an. Die unternehmerische Freiheit müsse gewahrt bleiben, sagte Andreas Hartmann (FDP). «Zudem wird das Steueramt sehr genau prüfen, wer Dividenden ausschüttet und wer tatsächlich zum Steuererlass berechtigt ist.» CVP-Präsident Patrick Dürr sagte, es gebe durchaus Firmen – Familienbetriebe zum Beispiel – bei denen die Dividenden eine existenzielle Rolle spielten. Auf solche Einzelfälle nehme der SP-Antrag keine Rücksicht. Werde die Dividendenausschüttung verboten, so würden Firmen einfach beim Personal sparen anstatt den Steuerrabatt in Anspruch zu nehmen. Das Parlament lehnte den Antrag der SP mit 85 zu 24 Stimmen ab.

SVP fordert: Regierungsräte sollen Solidaritätsbeitrag zahlen

Deutlich angenommen hat der Rat Finanzmittel für soziale Notfälle: 250 000 Franken Soforthilfe sollen aus dem Lotteriefonds fliessen – der Antrag stammte von SP, Grünen, CVP und SVP –, weitere fünf Millionen Franken sind im Kantonsbudget 2021 vorgesehen.

Die CVP-GLP-Fraktion will die Soforthilfe zudem um 11'000 Franken aufstocken, in dem die Fraktionsmitglieder auf ihre Entschädigungen für die laufende Session verzichten. Fraktionschef Andreas Widmer forderte die anderen Ratsmitglieder auf, dem Beispiel zu folgen. Die SVP-Fraktion reichte daraufhin eine dringliche Motion zum Thema ein: Das Parlament soll zugunsten der Corona-Härtefälle auf sein Taggeld verzichten – und Regierungsräte, Kantonsrichter sowie andere hohe Verwaltungsangestellte sollen 20 Prozent eines monatlichen Bruttolohns beisteuern. Am Dienstag stimmt der Kantonsrat über die Dringlichkeit dieser Motion ab.