Steuerbilanz 150 Gesuche für Corona-Steuerrabatt im Kanton St.Gallen – und so wenig offengelegtes Schwarzgeld wie noch nie Vom St.Galler Steuererlass für krisengebeutelte Firmen wurde bisher nur wenig Gebrauch gemacht. Stark gesunken ist die Summe des offengelegten Schwarzgelds – auf 82 Millionen Franken.

Die Zahlungsmoral der St.Galler bei den Steuern war im vergangenen Jahr gut – trotz Corona. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

Die St.Gallerinnen und St.Galler zahlen weiterhin brav Steuern – trotz Coronakrise: Dies stellt das kantonale Steueramt in seiner Jahresbilanz fest. Die Zahlungsmoral sei «sehr robust». 90 Prozent der Rechnungen bei der Einkommens- und Vermögenssteuer sind bezahlt, der Wert ist gleich hoch wie im Vorjahr. Leicht verschlechtert hat sich bei den juristischen Personen der Zahlungseingang bei der direkten Bundessteuer – von 96 auf 90 Prozent.

123 von 150 Hilfsgesuchen sind erledigt

Der Kanton bietet einen Corona-Steuererlass für Unternehmen und Selbstständigerwerbende in Notlagen an. Der Rabatt beträgt 40 Prozent, maximal aber 10'000 Franken. Davon hätten aber erst wenige Firmen Gebrauch gemacht, so das Steueramt. Bis Ende 2020 trafen 151 Gesuche ein, davon sind 123 erledigt. Bisher sind Steuererlasse im Umfang von rund 170'000 Franken bewilligt. Die Summe sei noch tief, weil viele Veranlagungen noch ausstehend seien. Gastrobranche, Hotellerie und Eventbranche sind bei den Gesuchen stark vertreten – aber auch Branchen mit Kundenkontakt wie Autogaragen, Einzelhandel oder Physiotherapie.

82 Millionen Franken Schwarzgeld: Trend bei Selbstanzeigen sinkt

Stark gesunken ist die Summe des Schwarzgelds, das die St.Gallerinnen und St.Galler offengelegt haben. Die Zahl der straflosen Selbstanzeigen hat sich gegenüber 2019 fast halbiert – von 404 auf 217 Fälle. 82 Millionen Franken Schwarzgeld wurden offengelegt, das ist laut Steueramt «das schwächste Resultat» seit Einführung der straflosen Selbstanzeige. Den Spitzenwert hatte der Kanton im Jahr 2017 erzielt: Fast 1300 Fälle, rund 550 Millionen Franken Schwarzgeld. Der abnehmende Trend beim Schwarzgeld sei, zu erwarten gewesen, schreibt das Steueramt.

Die Gesamtsumme des deklarierten Schwarzgeldes seit 2010 im Kanton St.Gallen steigt auf 2,85 Milliarden Franken. Das entspricht 160 Millionen Franken Mehreinnahmen für Kanton und Gemeinden sowie 36 Millionen für den Bund.

Der Kanton hat im Zusammenhang mit dem Schwarzgeld 230 Nachsteuerverfahren eröffnet – gegenüber 48 im Vorjahr. Besonders hohe zusätzliche Steuereinnahmen kann er jedoch (noch) nicht verbuchen: Bisher wurden knapp 7 Millionen Franken rechtskräftig veranlagt, das ergibt für den Kanton knapp 400'000 Franken Mehreinnahmen. Die Zahl hat sich seit 2019 knapp verdoppelt.

80 Prozent des Schwarzgelds liegen im Inland

Hintergrund der Selbstanzeigen ist der automatische Bankdatenaustausch mit dem Ausland. Besonders auffallend ist darum gemäss dem Steueramt, dass inzwischen über 80 Prozent des in St.Gallen offengelegten Schwarzgelds gar nicht im Ausland, sondern im Inland liegen, wo nach wie vor das Bankgeheimnis gilt.

Eine weniger grosse Rolle als in früheren Jahren spielt der Bankenplatz Liechtenstein: Als der Informationsaustausch mit dem Fürstentum angekündigt wurde, wurden in St.Gallen sehr hohe Summen an Schwarzgeld auf Liechtensteiner Konten gemeldet. Diese Welle scheint nun vorbei: Inzwischen hat sich der Liechtensteiner Anteil bei den hinterzogenen Vermögen stark reduziert: Er beträgt noch rund 8 Prozent.

Im Informationsaustausch mit dem Ausland erhält der Kanton St.Gallen mit Abstand am meisten Meldungen aus Deutschland: Über 45'000 waren es im Jahr 2019, auf dem zweiten und dritten Platz folgten Österreich (16000) und Italien (5500). Für das Jahr 2020 haben Deutschland und Italien noch keine Daten geliefert, die Zahl der Meldungen aus Österreich ist etwas gesunken.