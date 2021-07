Sternenhimmel Gratis-Kino am Nachthimmel: Wie man in lauen Sommernächten Sterne beobachten kann Wenn die Temperaturen auch nach Sonnenuntergang nicht mehr in einstellige Bereiche zurücksinken, lässt es sich die Nachtstunden hervorragend im Freien verbringen. Um dabei Sterne zu beobachten, braucht man keine Ausrüstung, nur etwas Orientierung. So klappt der Einstieg in die Hobby-Astronomie. Ruben Schönenberger 06.07.2021, 11.09 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei guten Wetterverhältnissen und wenig Lichtverschmutzung sieht man die Milchstrasse deutlich am Nachthimmel, hier über den Churfirsten. Bild: Chris Widmer

Um den Nachthimmel ungestört beobachten zu können, muss es dunkel sein. Was sich im ersten Moment völlig banal anhört, ist es nicht. Denn: Es muss nicht nur Nacht sein, damit man Sterne beobachten kann. Es sollte auch möglichst nicht Vollmond sein. Der Mond stört, wenn er zu hell ist. «Für uns ist der Mond ein Lichtverschmutzer», sagt Hanspeter Steidle von der Astronomischen Vereinigung Toggenburg (AVT).

Wer den Nachthimmel also möglichst störungsfrei beobachten will, sucht sich einen Zeitraum aus, in dem der Mond nicht allzu deutlich sichtbar ist. 2021 sind das vor allem die Zeiträume vom 1. bis 17. Juli, vom 1. bis 15. sowie 28. bis 31. August und vom 1. bis 13. September.

Ähnlich wie mit dem Mond verhält es sich mit anderen Lichtquellen: Sie stören den Blick auf die Sterne. Wer also den Nachthimmel beobachten will, verlässt besser die städtische Umgebung und sucht sich einen erhöhten Platz, wo die nächsten Lichtquellen weit weg sind.

Eigentlich nichts. Hellere Sterne und Sternbilder sieht man von blossem Auge. Für weniger deutlich erkennbare Himmelskörper lohnt sich ein Feldstecher. Am besten eignen sich lichtstarke Modelle, die für geringe Lichtintensität konzipiert sind.

Zuerst einmal sollte man wissen, welche Sterne überhaupt zu sehen sein werden. Dabei helfen Apps oder Karten. Apps stellen in der Regel automatisch die richtige Zeit (Monat, Tag, Uhrzeit) ein, bei Karten muss man entweder die passende Karte auswählen oder sich eine drehbare Sternkarte besorgen. Diese kann man auf das jeweilige Datum und die jeweilige Zeit einstellen, sodass man nicht für jeden Zeitraum unterschiedliche Karten mitnehmen muss.

Danach sollte man sich vergewissern, in welche Himmelsrichtung man blickt. Schaut man in Richtung Norden, hält man die Karte so, dass auf dieser Norden gegen unten zeigt. Das mag auf den ersten Blick verwirren, weil man in Richtung Norden schaut, auf der Karte aber der Süden nach oben zeigt. Wenn Sie die Karte über den Kopf halten und möglichst senkrecht nach oben auf diese schauen, wird Ihnen schnell bewusst, warum das so ist.

Aus dem gleichen Grund ist auf dem auf Sternkarten aufgedruckten Kompasskreuz Osten und Westen gegenüber herkömmlichen Landkarten vertauscht. Das ist kein Fehler, sondern trägt dem Fakt Rechnung, dass man die Sternkarte eben über Kopf anschauen oder zumindest denken muss, quasi gegenüberliegend einer Landkarte.

Wenn Sie die Karte nun richtig halten und auf der Nord-Süd-Achse in eine Richtung schauen, suchen Sie sich am besten einen der einfacher zu entdeckenden Sterne als Startpunkt. Denkbar sind zum Beispiel der Stern Wega im Sternbild Leier, der Stern Arktur im Sternbild Bootes oder der Polarstern. In klaren Nächten kann auch die Milchstrasse gut zur Orientierung dienen. Haben Sie Ihren Startpunkt gefunden, können Sie von dort zu anderen Sternen und Sternbildern springen. Mehr zu den einzelnen Sternbildern erfahren Sie weiter unten im Text.

Der Vollständigkeit halber sei gesagt: Es kommt natürlich darauf an, wo Sie stehen. Auf der Südhalbkugel würden Sie andere Sterne sehen als hierzulande.

Daneben hängt es auch davon ab, zu welcher Zeit Sie in den Himmel schauen. Wenn wir uns auf den Beginn der Nacht konzentrieren, ist hierzulande die Milchstrasse im Juli noch ziemlich östlich und in einer deutlichen Nord-Süd-Ausrichtung zu sehen. Im September ist der südliche Teil schon deutlich westlicher wahrzunehmen.

Alles anzeigen

Planeten sind nicht jedes Jahr zu sehen. 2021 ist diesbezüglich leider ein schlechtes Jahr. Der Himmel bietet trotzdem genug zum Entdecken. Wonach man im Sommer Ausschau halten kann, erfahren Sie nachfolgend.

Im Norden, mitten in der Milchstrasse, befindet sich das Sternbild Cassiopeia, das an ein W erinnert. Die Milchstrasse ist übrigens noch anfälliger auf Lichtverschmutzung. Es kann sein, dass man zwar die einzelnen Sterne noch sieht, das leicht grau schimmernde Band aber nicht.

So präsentiert sich der Sternenhimmel im Juli zu Beginn der Nacht. Grafik: Stefan Bogner

Wenn man sich von Cassiopeia in südlicher Richtung orientiert, findet man die Sternbilder Cepheus und Schwan, bevor man die Leier erreicht. Hier befindet sich der hell leuchtende Stern Wega, der ebenfalls gut zur Orientierung taugen kann, weil er sich leicht finden lässt. In der ersten Julihälfte sieht man diesen Stern jeweils zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens leicht südlich des Zenits. Der Zenit ist der Punkt, der sich direkt über einem befindet.

Im östlichen Arm der Milchstrasse findet sich das Sternbild Adler. Hanspeter Steidle sagt zu diesem:

«Das ist ein wahres Eldorado für Astronomen.»

Hier gebe es Sternhaufen, andere Galaxien, Nebel und vieles mehr zu entdecken. Im westlichen Arm finden wir den Schlangenträger und die Schlange. Dieses wäre fast zum 13. Sternzeichen geworden. Doch die Babylonier, auf die viele Sternbilder zurückzuführen sind, verwendeten ein Zahlensystem auf der Basis von sechs, weshalb es nur zwölf Sternbilder geben konnte, aber eben nicht 13. Ohnehin finden sich in dieser Region mit dem Schützen und dem Skorpion schon zwei Sternbilder. Die Schlange hat aber doch noch Eingang in unseren Alltag gefunden: Sie ist oft in den grünen Apotheker-Kreuzen zu entdecken. Das geht auf die griechische Mythologie zurück, wo dieses Sternbild dem Heiler und Mediziner Äskulap gewidmet war.

Ebenfalls lohnen kann sich ein Blick zum Sternbild Bootes mit dem Stern Arktur. Anfang Juli befindet sich dieser um Mitternacht auf gleicher Höhe mit der Wega. Der Arktur leuchtet rötlich und ist einer der hellsten Sterne, der zu entdecken ist.

Ebenfalls leicht rötlich leuchtet der Antares im Sternbild Skorpion. Dieser liegt Anfang Juli zwischen 22 und 23 ziemlich genau auf dem Meridian, also der imaginären Linie, die von Süden nach Norden verläuft. «Antares bedeutet Anti-Mars», sagt Steidle. Nicht von ungefähr: «Manchmal zieht der Mars tatsächlich hier vorbei», erklärt er. «Es scheint dann, als ob zwei Mars zu sehen wären.» Die rote Farbe des Antares ergibt sich aus der Oberflächentemperatur von rund 3500 Grad Celsius. Die Sonne scheint gelb, weil sie mehr als 2000 Grad heisser ist.

Anfang August liegt die Wega zwischen 22 und 23 Uhr leicht südlich vom Zenit, dem Punkt genau über einem. Er leuchtet sehr hell und ist einfach zu finden. Nahe zur Wega leuchten auch die Sterne Deneb im Schwan und Atair im Adler hell. Das Dreieck – der Winkel bei der Wega ist fast rechtwinklig – dieser drei Sterne bezeichnet man als Sommerdreieck (in der Karte rot eingezeichnet) und dient der Orientierung. Ein Blick hierhin lohnt sich sowieso. «Es ist eine der sternenreichsten Gegenden», sagt Steidle.

Im August ist die Milchstrasse zu Beginn der Nacht schon etwas weiter westlich zu sehen. Grafik: Stefan Bogner

Der rötlich leuchtende Stern Arktur, den wir im Juli schon entdeckt haben, liegt im August zum Beginn der Nacht ziemlich weit im Westen. «Dieser Stern befindet sich im Altersstadium», sagt Steidle. «Wenn fast der ganze Wasserstoffvorrat aufgebraucht ist, beginnt sich ein Stern aufzublähen.» Das werde auch der Sonne dereinst passieren. Aktuell ist der Arktur aber rund 25-mal grösser als die Sonne.

Ganz in der Nähe der Wega, nur wenig in Richtung Westen, befindet sich das Sternbild Herkules. Er führt in seinem östlichen Arm ein Schwert, das er in den Drachen rammt, der etwas nördlich zu sehen ist. Diese Geschichte entstammt der griechischen Mythologie. «Die moderne Astronomie hat die Bezeichnungen der Griechen und auch der Babylonier bewahrt», erklärt Steidle.

Westlich vom Drachen schliesslich entdecken wir den Grossen Bär, der auch Grosser Wagen genannt wird. Es ist wohl eines der bekanntesten Sternbilder. Gleich darüber befindet sich der Kleine Bär oder Kleine Wagen, dessen letzter Stern der hell leuchtende Polarstern ist.

Der August ist übrigens auch der Monat, in dem die Chance auf Sternschnuppen am grössten ist.

Die Wega ist nun schon früh in der Nacht in der westlichen Hälfte zu sehen, aber immer noch hoch über unseren Köpfen. Der Stern verschiebt sich immer mehr in die Richtung, wo heute der Polarstern ist. Dessen Position wird die Wega in etwa 12'000 Jahren einnehmen, weil die Erdachse auch rotiert.

Im September erstreckt sich die Milchstrasse zu Beginn der Nacht bis weit in den Westen. Grafik: Stefan Bogner

Das aus dem August bekannte Sommerdreieck befindet sich wenig südlich des Zenits. Rund um das ebenfalls bereits bekannte Sternbild Herkules sieht man zudem den Kugelsternhaufen M13. Schon mit einem guten Feldstecher erkennt man diesen als eine Art diffuses Licht, obwohl der Sternhaufen etwa 22'000 Lichtjahre entfernt ist.

Ganz in der Nähe eines weiteren Sternhaufens, M15 im südlichen Teil des Himmels, liegen die Sternbilder Wassermann und Steinbock. Leider sind diese beiden Bilder nur in klaren Nächten zu erkennen, weil sie eher lichtschwach sind. Auch das Sternbild Fische liegt im August im sichtbaren Teil des Himmels, zu Beginn der Nacht am östlichen Rand. Im Verlauf der Nacht kommen an diesem weitere Sternbilder ins Sichtfeld, die für die Sternbilder als Grundlage dienten. So zum Beispiel der Widder, der Stier oder auch die Zwillinge.