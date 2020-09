Steigende Coronazahlen: Ab heute müssen Bars und Clubs im Kanton St.Gallen das Contact Tracing selber übernehmen – Maskenempfehlung an kantonalen Schulen Aufgrund steigender Coronazahlen trifft der Kanton St.Gallen zwei Entscheide: Ab heute Freitag sind die Bars und Clubs im Kanton St.Gallen selber für das Contact Tracing verantwortlich. Und den Mittel- und Berufsfachschulen wird eine Maskenpflicht empfohlen. Der Grund: Die kantonalen Contact Tracer seien überlastet, sagt Gesundheitsdirektor Bruno Damann. 25.09.2020, 09.15 Uhr

Künftig müssen Clubs wie das BBC in Gossau das Contact Tracing selber durchführen. Bild: Benjamin Manser

(bro/dar) Der Kanton St.Gallen nimmt die Bars und Clubs künftig noch mehr in die Verantwortung. Laut dem St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann müssen die Bars und Clubs im Kanton ab sofort auf Anweisung des Kantonsarztamtes den Kontaktpersonen die Informationen betreffend Quarantäne selbst zustellen. «Die Bars und Clubs müssen dem Kantonsarztamt innert 48 Stunden eine Erledigungsmeldung einreichen», sagt Damann.

Der St.Galler Gesundheitsdirektor Bruno Damann. Bild: Benjamin Manser

Warum schiebt der Kanton das Contact Tracing in den Bars und Clubs auf diese ab? Damann sagt:

«Aufgrund der steigenden Zahl der Fälle im Kanton sind unsere Contact Tracer überlastet.»

Die zahlreichen Menschen in den Clubs und Bars stellten eine besondere Herausforderung für die Contact Tracer dar. Einen Auslöser, warum der Kanton gerade jetzt die Clubs und Bars noch stärker ins Contact Tracing miteinbezieht, habe es nicht gegeben, so Damann.

Sind die Clubs und Bars überhaupt in der Lage, die Kontaktdatenerhebung wie vom Kanton verlangt durchzuführen? Damann sagt: «Da die Gäste ohnehin ihre Kontaktdaten hinterlassen müssen, wird dies für die Bar- und Clubbetreiber möglich sein.»

Begrenzte Maskenpflicht an den kantonalen Schulen empfohlen

Als Präventivmassnahme hat die Regierung entschieden, den Mittelschulen und Berufsfachschulen eine begrenzte Maskenpflicht zu empfehlen. Dies für die Zeit nach den Herbstferien und damit auf Beginn der Grippe- und Erkältungssaison hin. Was bedeutet begrenzte Maskenpflicht? «Die begrenzte Maskenpflicht ist auf den Verkehrsflächen gültig, dazu zählen vor allem Eingangsbereiche, Korridore, Toiletten und Mensen», schreibt der Kanton in einer Medienmitteilung vom Freitagmorgen.

Die begrenzte Maskenpflicht kann durch die Schulen selber angeordnet werden, womit auf die regionalen Unterschiede Rücksicht genommen werden kann. Weiter heisst es:

«In den Schulzimmern ist das Tragen von Masken hingegen nicht erforderlich, solange feste Plätze eingenommen werden beziehungsweise der Schutzabstand eingehalten wird.»

Die Regierung ist weiterhin davon überzeugt, dass die Bevölkerung mit den Hygienemassnahmen eine Ausbreitung des Coronavirus am besten verhindern kann. Eine Maskenpflicht in öffentlich zugänglichen Räumen, wie sie in anderen Kantonen in der Schweiz eingeführt wurde, will sie dann erwägen, wenn sich die Situation nochmals deutlich verschärft.

Vor allem Junge sind betroffen

Die Anzahl der täglich gemeldeten Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist im Kanton St.Gallen seit Anfang September leicht gestiegen. Anfangs August zählte das Kantonsarztamt zwei bis elf bestätigte Fälle pro Tag. Ende September waren es sieben bis 28 Fälle täglich. Die Positivitätsrate liegt zwischen zwei und drei Prozent. «Diese Entwicklung liegt im Rahmen der Erwartungen», schreibt der Kanton. Auch die Anzahl am Coronavirus erkrankter Personen, die im Spital betreut werden muss, ist tief. Die Verfügbarkeit von Spitalkapazitäten für Covid19-Patientinnen und

-Patienten sei sehr gut.

Die steigenden Fallzahlen sind vor allem auf Ansteckungen bei Personen zwischen 18 und 30 Jahren zurückzuführen. Der Kanton schreibt:

«Dies dürfte auch ein Grund sein, weshalb die Spitäler derzeit wenig Coronafälle betreuen.»

Die Regierung beobachtet aber mit Sorge, dass viele Jugendliche zunehmend sorglos mit der aktuellen Pandemiesituation umgehen. Insbesondere bei der Begrüssung oder beim Festen halten sich viele Jugendliche nicht mehr an die Abstandsvorgaben und die Hygieneempfehlungen.