Zahl der Coronapatienten in Ostschweizer Spitälern steigt stark

Steigende Auslastung «Das macht uns Bauchweh»: Steiler Anstieg der Corona-Patientenzahlen in Ostschweizer Spitälern – so reagieren die Gesundheitsdirektoren Die Hospitalisationen in der Ostschweiz steigen aktuell so stark an wie im vergangenen Herbst, zu Beginn der zweiten Welle. Auch bei den Neuinfektionen liegt die Region weit vorn. Adrian Vögele 18.08.2021, 16.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bruno Damann, St.Galler Gesundheitschef (CVP). Bild: Ralph Ribi

Niemand mag mehr hinschauen, und doch führt kein Weg daran vorbei: Die Coronazahlen steigen deutlich. Das gilt nicht nur für die Neuinfektionen, sondern auch für die Auslastung der Spitäler. Die Zahl der Coronapatienten in den Ostschweizer Spitälern hat in den vergangenen Tagen massiv zugenommen. In St.Gallen waren es vor einer Woche 17 hospitalisierte Personen, jetzt sind es 58. Die steile Kurve erinnert an die Situation Mitte Oktober vergangenen Jahres, am Beginn der zweiten Welle. Auch der Anteil jener, die Intensivpflege benötigen, ist heute nicht tiefer als damals.

Das Kantonsspital St.Gallen (KSSG) spricht in einer Stellungnahme von einem «sprunghaften Anstieg» seit Ende der vergangenen Woche. «Es handelt sich grossmehrheitlich um Reiserückkehrer, die nicht geimpft sind», schreibt Mediensprecher Philipp Lutz. Im Vergleich zu den vorangegangenen Wellen seien die Patienten im Schnitt etwas jünger, hauptsächlich in Altersgruppe 40 bis 60 Jahre, teils aber auch noch jünger. Am Mittwochvormittag lagen am KSSG zehn Coronapatienten auf der Intensivstation. Das Spital warnt deutlich:

«Wenn die Zahl schwerwiegender Fälle weiter so stark ansteigen sollte, werden wir auf den Intensivstationen sehr bald wieder Engpässe haben, die Gegenmassnahmen erfordern.»

Es bleibe die Hoffnung, dass es vielleicht nur ein vorübergehender ferienbedingter Anstieg sei, «und wir auf das Verschieben von geplanten Operationen verzichten können. Letzteres versuchen wir so lange wie möglich zu vermeiden. Wichtig und unabdingbar ist aber in jedem Fall, dass sich jetzt sofort noch mehr Personen impfen lassen!»

Ausserdem kündigt das KSSG an, kommende Woche wieder ein Besuchsverbot einzuführen. «Besuche werden, wie schon in früheren Phasen der Pandemie, nur in besonderen Situationen auf Voranmeldung erlaubt.» Neu müssen diese Personen aber ein gültiges Covid-Zertifikat vorweisen.



Damann über neue Massnahmen: «Jetzt kann es schnell gehen»

Auch der St.Galler Gesundheitschef Bruno Damann sagt mit Blick auf die steigende Zahl der Hospitalisationen:

«Dieser massive Anstieg macht uns Bauchweh.»

Aktuell sei man daran, zusammen mit dem kantonalen Führungsstab die Lage zu analysieren. «Wir klären unter anderem ab, welche Altersgruppen vor allem betroffen sind, und ob die Patienten geimpft waren oder nicht.» Es sei nicht ausgeschlossen, dass der Kanton wieder Massnahmen ergreifen müsse. Ob und wann ein entsprechender Entscheid falle, sei offen, aber: «Jetzt kann es unter Umständen schnell gehen.»

Die Auswertung der Coronatests im Kanton St.Gallen seit vergangenem März zeigt, dass Geimpfte nur höchst selten erkranken. Von rund 10'000 positiv Getesteten waren 9900 nicht geimpft.

Martin: «Das stimmt uns nicht positiv»

Urs Martin, Thurgauer Gesundheitschef (SVP). Bild: Reto Martin

Der Thurgauer Gesundheitschef Urs Martin (SVP) nahm am Mittwoch an der Sitzung des Grossen Rats ebenfalls Stellung zur steigenden Zahl der Coronapatienten in den Spitälern: Die Entwicklung seit dem vergangenen Wochenende sei dramatisch: 20 neue Coronapatienten, davon 10 auf der Intensivstation. «Wir haben immer gesagt: Die Auslastung der Spitäler ist massgebend», sagt Martin. «Was in den letzten drei, vier Tagen passiert ist, stimmt uns nicht positiv.» Martin ruft ebenfalls zur Impfung auf.

Ostschweiz hat mehr Neuinfektionen als andere Regionen

Bei den Neuinfektionen der vergangenen 14 Tage liegen die Kantone Thurgau und St.Gallen im nationalen Vergleich weit vorn (siehe Karte). Nur Glarus, Genf und Basel-Stadt haben noch höhere Werte. Die Reproduktionszahl ist währenddessen in den beiden Appenzell schweizweit am höchsten. In Innerrhoden beträgt sie 3,38, in Ausserrhoden 2,03. Direkt dahinter folgen St.Gallen (2,0), Uri (1,91) und der Thurgau (1,9).

Rückkehr zur Normalität nur mit massiv höherer Impfquote

Gleichzeitig haben sich die Ostschweizer Kantone am Mittwoch zum nächsten geplanten Schritt des Bundesrats in der Coronapolitik geäussert. «Übergang in die Normalisierungsphase», lautet das Stichwort. Dagegen hat die Ostschweiz im Grundsatz nichts einzuwenden. Insbesondere begrüssen die Kantone, dass nun auch der Bund die Auslastung der Spitäler als ausschlaggebendes Kriterium betrachtet, wie dies die Ostschweiz schon lange fordert. Zugleich sei es richtig, die geltenden Schutzmassnahmen noch beizubehalten. Der Kanton St.Gallen schreibt in seinem Communiqué allerdings auch:

«Die Rückkehr zur Normalität ist abhängig von einer massiven Erhöhung der Anzahl Personen, die sich impfen lassen.»

Auch die anderen Kantone halten es für richtig, dass die Bevölkerung weiterhin dazu aufgerufen wird, sich impfen zu lassen.

Gesundheitschef Damann stellt immerhin fest, dass die Zahl der Anmeldungen für die Impfung gegenüber der Vorwoche deutlich zugenommen hat. Diesen Montag waren es 1400 Anmeldungen, gegenüber 500 Anmeldungen eine Woche zuvor. Ob dies lediglich mit dem Ferienende zu tun hat oder ob sich die neue Impfkampagne des Kantons bereits bemerkbar macht, lässt sich laut Damann noch nicht abschätzen. «In zwei Wochen werden wir das genauer wissen.»

Kostenpflicht für Tests: Kantone sind sich nicht einig

In der Frage, ob Coronatests für Personen ohne Symptome – etwa für Freizeitaktivitäten – kostenpflichtig werden sollen, wurden sich die Ostschweizer Kantone nicht einig. Der Bundesrat plant, die Kostenpflicht ab Anfang Oktober einzuführen. Während die St.Galler und Thurgauer Regierung diesen Schritt befürworten, will die Ausserrhoder Regierung, dass die Tests bis Anfang November gratis bleiben. «Angesichts der erneut ansteigenden Fallzahlen kommt dem Testen auch künftig eine wichtige Rolle zu», heisst es im Ausserrhoder Communiqué. Gerade auch aufgrund der Erfahrungen aus dem letzten Herbst seien die Gratistests vorerst beizubehalten.

Auch die Innerrhoder Standeskommission will Anfang Oktober noch keine Kostenpflicht für Covid-Tests: «Die heutige gute Situation mit den Tests wird aufs Spiel gesetzt, wenn man vorschnell eine Kostenpflicht einführt.» Auf Ungeimpfte würde damit ein Druck ausgeübt, der sich leicht kontraproduktiv auswirken könne, befürchtet die Standeskommission.

«So dürfte die bereits heute feststellbare gesellschaftliche Kluft zwischen Impfgegnern und Impfbefürwortern damit nochmals deutlich zunehmen.»

Hinzu komme die Gefahr, dass Gratistests unter Vortäuschung von Covid-19-Symptomen erschlichen werden könnten. «Es lässt sich nämlich in der Praxis kaum verlässlich feststellen, ob eine Person, die sich testen lassen möchte, effektiv Covid-19-Symptome aufweist oder nicht.»