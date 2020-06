Statt Vorfreude hängt Melancholie in der Luft: Ein Abend im St.Galler «Oya» mit dem Open-Air-Chef Jedes Jahr kurz vor dem Open Air St.Gallen wird im «Oya» die Vorfreude auf das Festival geschürt. Der OK-Präsident persönlich steht am DJ-Pult und legt die Bands des aktuellen Line-ups auf. Dieses Jahr ist alles anders, und das Interesse an der Open-Air-Musik so gross wie noch nie. Roger Berhalter 24.06.2020, 23.57 Uhr

Deichkind, Mando Diao und AnnenMayKantereit: Open-Air-Chef Christof Huber am DJ-Pult des «Oya».

Bild: Nik Roth

Es ist Mittwochabend, in virenfreien Jahren würden sich jetzt die ersten Open-Air-St.Gallen-Fans vor dem Eingang des Festivalgeländes postieren und auf Einlass warten. Open-Air-Chef Christof Huber stünde um diese Zeit, so kurz vor dem Festival, unter Strom.

Nicht so dieses Jahr. Das Festival im Sittertobel ist abgesagt, und Christof Huber verbringt gerade die entspannteste letzte Juniwoche, seit er denken kann. Nicht einmal der Wetterbericht braucht ihn zu kümmern. Lachend sagt er:

«Ob es am Wochenende stürmt oder gewittert, kann mir dieses Jahr egal sein.»

Huber steht an diesem Abend im «Oya» am DJ-Pult und spielt die Musik jener Bands, die er eigentlich für dieses Jahr gebucht hatte, die nun aber erst 2021 nach St.Gallen kommen.

Er tut dies jedes Jahr kurz vor dem Open Air: Die Musik des aktuellen Line-ups im «Oya» auflegen, um die Vorfreude zu schüren. Jetzt, ohne Festival, sind die Voraussetzungen aber ganz anders. Huber erzählt von den vergangenen Monaten:

«Seit März waren wir im Krisenmodus. Wir haben funktioniert und uns auf verschiedene Szenarien vorbereitet.»

Als klar wurde, dass ein Grossanlass mit 30'000 Personen diesen Sommer unmöglich würde stattfinden können, begann er mit seinem Team, das aktuelle Open-Air-Programm auf nächstes Jahr zu verschieben. Mit Erfolg: «Fast alle Bands sind inzwischen bestätigt.»

Silent Party statt Lautsprechertürme

Aus den Boxen klingt der herzzerreissende Gesang von Henning May von der deutschen Band AnnenMayKantereit. «Die hätten auch gespielt», sagt Alain Chopard und seufzt. Zum ersten Mal seit dem Lockdown ist der 30-Jährige wieder einmal im Ausgang. Und klar, ans Open-Air wäre er dieses Jahr auch wieder gegangen. So wie sein Kollege, der neben ihm am Tisch sitzt und ein Open-Air-Shirt von 1997 trägt.

Den Samstagabend wird Chopard nun aber nicht vor den Lautsprechertürmen im Sittertobel verbringen, sondern er wird an der Silent Party am Rorschacher Hafen feiern, «zusammen mit den Kollegen, die auch ans Open Air gekommen wären».

«Richtig gutes Zeug»? Nein, schlechter Ersatz für Live-Musik

Statt Vorfreude hängt an diesem Abend Melancholie in der Luft. Da mögen Mando Diao noch so in die Saiten hauen und Deichkind über «Richtig gutes Zeug» singen: Die Musik aus den Boxen ist ein schlechter Ersatz für die Live-Musik im Tobel. Dennoch war die Nachfrage nach den Open-Air-Abenden im «Oya» riesig. «Die Leute wollen wieder in den Ausgang», sagt Marc Frischknecht, Mitinhaber des Lokals. Allein auf Facebook hätten über 900 Personen ihr Interesse bekundet.

Deshalb habe man nicht wie sonst nur einen, sondern zwei Open-Air-Abende organisiert. Doch auch dieses Zusatzangebot hat nicht genügt, um die Nachfrage zu befriedigen. Beide Parties, am Dienstag und Mittwoch, sind ausverkauft. Christof Huber hätte auch eine ganze Woche lang am DJ-Pult stehen können, Zuhörer hätte er genug gehabt.































«Bleiben Sie zu Hause!» gilt auch für Open-Air-Fans

Es sind verrückte Zeiten, auch für das Open Air. Plakate in der Stadt St.Gallen künden schon jetzt, im Juni 2020, das Festival 2021 an. Es kursieren Gerüchte über illegale Parties, die dieses Wochenende im Sittertobel stattfinden sollen.

Derweil bieten die Veranstalter auf ihrer Webseite ein «Do it yourself Kit» für ein «OASG 2020 at home» an. Inklusive 12-Stunden-Soundtrack, Festivalbändel zum Ausdrucken und sogar Beschriftungen fürs WC. «Bleiben Sie zu Hause!»: Dieser vom Bundesrat bekannte Appell soll auch für Open-Air-Fans gelten. Das Sittertobel ist ein Naturschutzgebiet, Veranstaltungen oder Campieren sind auf dem Gelände nicht erlaubt.

Auch ohne Open Air wird sich für Christof Huber dieses Wochenende alles ums Open Air drehen. Am Donnerstag lädt er sein Team zu sich nach Hause auf die Terrasse ein, am Freitag besucht er eine Open-Air-Party von Freunden, und am Samstag feiert er zusammen mit rund 100 Mitarbeitern und Helfern. Und ein bisschen kümmert ihn der Wetterbericht doch noch:

«Vielleicht ist es gar nicht schlecht, dass an diesem Wochenende so schönes Wetter angesagt ist. So werden die Leute das Open Air noch mehr vermissen.»