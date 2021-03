Kanton St.Gallen Weniger Verkehrsunfälle, dennoch gleich viel tödlich Verunfallte wie im Vorjahr – das zeigt die Unfallstatistik Die Zahl der Unfälle und das Verkehrsaufkommen haben im letzten Jahr abgenommen. Das zeigt die Verkehrsunfallstatistik des Kantons St.Gallen. Dennoch sind 15 Personen tödlich verunglückt, gleich viel wie im Vorjahr. Auffallend ist zudem, dass es zu mehr Fahrrad- und E-Bike-Unfällen gekommen ist. 16.03.2021, 09.17 Uhr

Die Verkehrszahlen und die Unfälle haben im vergangenen Jahr im Kanton St.Gallen abgenommen. Bild: PD

(pd/mas) Die «Lockdown-Zeiten» vom vergangen Jahr spiegeln sich im Verkehr wieder: Das zeigt die Unfallstatistik des Kantons St.Gallen für das Jahr 2020. Die Unfallzahlen und die Verkehrszahlen waren rückläufig. Insgesamt 2392 Unfälle wurden in der Statistik aufgenommen, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St.Gallen heisst. Im ersten Lockdown während des Frühjahrs nahm der Verkehr im Vergleich zum Vorjahr um 30 bis 40 Prozent ab. In der zweiten Welle konnte lediglich ein Rückgang von fünf bis zehn Prozent festgestellt werden.