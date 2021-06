Übersterblichkeit: Die Todeszahlen der Ostschweizer Gemeinden

Statistik Hohe Übersterblichkeit in der Ostschweiz: Das sind die Todeszahlen der Gemeinden im Jahr 2020 Das Coronavirus hat die Todesfälle in der Schweiz in die Höhe getrieben. 76'200 Todesfällen wurden im letzen Jahr gezählt – ein Rekordwert. Die Übersterblichkeit zeigte sich in der Ostschweiz vor allem in der zweiten Coronawelle im Herbst, wie ein Blick auf die Statistik des Bundes zeigt. Text: Marcel Elsener, Grafik: Stefan Trachsel 25.06.2021, 05.00 Uhr

Die Übersterblichkeit im Pandemiejahr schlägt sich in der Ostschweiz vor allem im Kanton St.Gallen nieder. Bild: Jae C. Hong/AP

Die Coronapandemie hat die Zahl der Todesfälle in der Schweiz markant in die Höhe getrieben: Das Bundesamt für Statistik (BfS) meldete diese Woche einen Rekordwert von 76'200 Todesfällen im Jahr 2020, das sind 12,4 Prozent mehr als im Vorjahr.

Dies schlägt sich auch in allen Ostschweizer Kantonen nieder, am stärksten im Kanton St.Gallen: Hier starben im vergangenen Jahr 4767 Personen, das bedeutet 17,8 Prozent mehr als im Vorjahr (4047 Todesfälle, 2018 waren es 3880). Angestiegen sind die Todesfallzahlen auch im Thurgau, von 2085 (2019) auf 2253, im Kanton Ausserrhoden von 484 auf 530 und in Innerrhoden von 134 auf 148 Verstorbene.

Die Ostschweizer Kantone befinden sich allerdings nicht unter jenen Kantonen, die anteilmässig die meisten Todesfälle verzeichneten: Das sind gemäss BfS-Angaben die Kantone Tessin, Jura, Basel-Stadt, Glarus, Neuenburg und Schaffhausen, die mit mehr als zehn Todesfällen pro 1000 Einwohnerinnen und Einwohner über dem schweizerischen Schnitt der Sterberate von 9 Prozent lagen.

Sind die Ostschweizer die Corona-Hotspots?

Die Grafik zeigt insgesamt zwar deutlich die sogenannte Übersterblichkeit im Jahr 2020, die namentlich im Kanton St.Gallen in der zweiten Coronawelle im Spätherbst einige Wochen lang dramatische Ausmasse annahm. Von auffälligen Häufungen von Todesfällen in einzelnen Gemeinden kann allerdings nicht in jedem Fall auf die Hauptursache Corona geschlossen werden, erst recht nicht in den kleineren Gemeinden.

Entsprechend sorgfältig will beispielsweise das Thurgauer Amt für Statistik die BfS-Zahlen auswerten und nächste Woche mögliche Interpretationen liefern. Mit Aussagen «auf die Schnelle» halten sich die Kantonsarztämter zurück. In Herisau meint die Kantonsärztin auf Anfrage, anhand der Todesfallstatistik seien keine verlässlichen Aussagen möglich, dazu bräuchte man eine Todesursachenstatistik.

Die Fälle Marbach und Trogen

Abgesehen von einigen Kleinstgemeinden, wo die Prozentzahlen wegen einzelner Verstorbener aus Zufall in die Höhe schnellten, fallen Gemeinden mit erschreckenden Zahlen auf: So muss Marbach mit 23 Todesfällen im 2020 gegenüber 12 im langjährigen Schnitt 86 Prozent mehr Tote beklagen und hat Trogen mit ähnlich hohen Zahlen (25 Todesfälle gegenüber 13 im Schnitt) die höchste Übersterblichkeit in Ausserrhoden.

In der Rheintaler Gemeinde begründet Gemeindepräsident Alexander Breu den Anstieg mit einem Corona-Ausbruch im Altersheim: In der zweiten Welle kam es im dortigen Geserhaus im Dezember zu vielen Todesfällen, wogegen Personal und Bewohner in der ersten Welle verschont blieben. Demgegenüber bezweifelt die Trogener Gemeindepräsidentin Dorothea Altherr, dass der Anstieg in ihrer Gemeinde coronabedingt sei – ein grosser Ausbruch sei ihr nicht bekannt. Aus Datenschutzgründen habe man keine Informationen über die Todesursachen.

Wil ist von den Städten am meisten betroffen

Unter den Ostschweizer Städten fällt Wil auf, wo mit 273 Verstorbenen im 2020 fast doppelt so viele Personen starben wie im Jahresschnitt seit 2010. Für diese im Verhältnis hohe Steigerung hat der für Gesellschaftsfragen zuständige Stadtrat und SP-Kantonsrat Dario Sulzer keine Erklärung. Die Pandemie habe die Pflegeheime der Stadt Will in den letzten Monaten des Jahres schwer getroffen, doch erklärt sich damit nicht der gesamte Anstieg. Laut dem Thurvita-Jahresbericht verstarben 24 Personen an Covid-19, das entspricht einem Viertel der 86 zusätzlichen Todesfälle. Auch in Wil sind den Stadtbehörden die anderen Todesursachen nicht bekannt.

Die Untersterblichkeit in Jonschwil

Erstaunlicherweise gibt es nicht wenige Gemeinden, die im Coronajahr 2020 komplett aus der Reihe tanzen: Sie verzeichneten nicht mehr Todesfälle als im zehnjährigen Schnitt, sondern weniger. Sogar deutlich weniger, zum Beispiel Jonschwil, wo 20 Prozent weniger Personen verstarben als in einem durchschnittlichen Jahr (14 Todesfälle gegenüber 17,5). Eine mögliche Erklärung liefert die Altersstruktur: Jonschwil hat von allen 77 St.Galler Gemeinden mit 2,5 Prozent den niedrigsten Anteil von 80-Jährigen und Älteren am Total der ständigen Wohnbevölkerung (2,5 Prozent).

Demgegenüber haben «überalterte» Toggenburger Gemeinden wie Wattwil, Ebnat-Kappel oder Nesslau fast 7 Prozent Einwohnerinnen und Einwohner, die über 80-jährig sind. Der Umkehrschluss gilt jedoch nur bedingt: Alle drei Gemeinden haben nur wenig höhere Todesfallzahlen als im Schnitt, die Statistik besagt (auch) da nicht viel. Und wenn Übersterblichkeiten im Sommer auf die Hitze und im Winter auf die Grippe zurückgeführt werden, ohne dass dies im Einzelfall belegt werden kann, bleibt auch Corona als Todesursache bei Betagten weitgehend Spekulation.

Der Spezialfall Innerrhoden

Appenzell Innerrhoden ist ein Spezialfall in der Schweizer Todesfallstatistik: Stirbt jemand aus den Bezirken Appenzell, Schwende, Rüte oder Schlatt-Haslen, werden diese Todesfälle allesamt im Bezirk Appenzell erfasst. Darauf bezieht sich auch das Bundesamt für Statistik in seiner Zählung. Deshalb können die Todesfälle für diese fünf Bezirke in der Todesfallstatistik nach Gemeinden nicht näher aufgeschlüsselt werden. Anders ist es übrigens in der Exklave Oberegg: Dort werden Einwohner im Todesfall separat vermerkt.

Der zivilrechtliche Wohnsitz gilt

Zu den Tücken der Statistik gehört die Verteilung der Betagtenheime. Todesfälle werden am zivilrechtlichen Wohnsitz gemeldet. Wenn also jemand beispielsweise im Altersheim Altstätten stirbt, ist das nicht automatisch ein Todesfall in Altstätten. Den Kantonsarztämtern sind die Sterbefälle je Altersheim (coronabedingt) bekannt. Nicht bekannt ist, wo jemand, der im Altersheim an Corona starb, seinen zivilrechtlichen Wohnsitz hatte.