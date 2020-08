Starkregen über der Ostschweiz: Erhebliche Hochwassergefahr für den Rhein +++ Regenmengen weiter angewachsen – Lage entspannt sich erst in der Nacht Von Freitag bis Sonntag werden in einigen Regionen der Ostschweiz über 100 Liter Niederschlag pro Quadratmeter erwartet. Wir halten Sie in unserem Ticker auf dem Laufenden. Aktualisiert 30.08.2020, 10.02 Uhr

In der Ostschweiz kommt es am Wochenende zu starken Regenfällen. Symbolbild: Coralie Wenger

Sonntag, 30. August – 09:45 Uhr

Trotz starkem Regen: Ruhige Nacht für Ostschweizer Kantonspolizeien – Bund ruft Stufe 3 für Rhein aus

(nat/sat) Die starken Regenfälle halten an – Besserung ist erst ab heute Abend in Sicht. Trotz massiver Niederschläge sind bei den Ostschweizer Kantonspolizeien keine Meldungen über Wassereinbrüche oder verschüttete Strassen eingegangen, heisst es auf Anfrage.

Für die Regionen Appenzell, Obertoggenburg, Rheintal, Sarganserland und Werdenberg gilt derzeit weiterhin die zweithöchste Gefahrenstufe 4. Für den Rhein hat der Bund bis am kommenden Montag die Stufe 3 («Erhebliche Hochwassergefahr») ausgerufen.

Für das Tessin und Graubünden gilt eine Unwetterwarnung der höchsten Stufe. Letztmals eine vergleichbare Unwetterwarnung der Stufe 5 ausgegeben hat MeteoSchweiz übrigens vor 14 Jahren, wie die Wetterfrösche des Bundes in ihrem Wetterblog schreiben. Damals allerdings erfolgte die Warnung im Zusammenhang mit ergiebigen Schneefällen auf der Alpensüdseite.

Sonntag, 30. August – 07:26 Uhr

Regenmengen in der Ostschweiz über Nacht weiter angewachsen

(pd/nat) In der Nacht auf Sonntag waren vor allem der Süden und der Osten vom Starkregen betroffen. Das ungemütliche Regenwetter wird auch den heutigen Tag prägen. Erst in der Nacht auf Montag sollten die Niederschläge gemäss MeteoNews überall nachlassen. Im Vergleich zu gestern Samstag liegt die Schneefallgrenze deutlich tiefer, sie sinkt von Westen her auf 2000 bis 2300 Meter.

Die Regensummen sind in der vergangenen Nacht weiter angewachsen, schreibt MeteoNews in einem Communiqué. Auf dem Berninapass wurden rund 180 mm gemessen, im Kanton St.Gallen liegen die Werte bei etwa 100 mm. Hier finden Sie die vollständige Liste mit den Regenmengen der vergangenen 54 Stunden.

Samstag, 29. August – 21:06 Uhr

Fuss- und Radwege am Rhein im Kanton St.Gallen gesperrt

(bro/pd/nat) Wegen der grossen Regenmengen werden im Kanton St.Gallen die Fuss- und Radwege entlang des Rheins ab Diepoldsauer Rheinbrücke bis zum Bodensee aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres gesperrt, teilt die Internationale Rheinregulierung in einem Communiqué mit.

Die Fuss- und Radwege wurden gesperrt. Bild: PD

Die Bevölkerung wird gebeten, sich nicht in der Nähe des Rheins aufzuhalten, um einen möglichen Einsatz des Rheinunternehmens, des Landesflussbauhofs und der Feuerwehren nicht zu behindern.

Die Internationale Rheinregulierung erwartet morgen Sonntag ein weiteres Ansteigen der Abflussmengen des Alpenrheins und seiner Zuflüsse. Die Abflussspitze wurde für Sonntagmittag angekündigt.

Samstag, 29. August – 17:15 Uhr

Alpabzug im strömenden Regen

Tropfnasse Kühe und Sennen mit Regenschirm während des Alpabzugs auf der Staatsstrasse zwischen Gams und Wildhaus am Samstagnachmittag. Bild: Reto Voneschen

Der Alpabzug im strömenden Regen. Bild: Reto Voneschen

Samstag, 29. August – 17:00 Uhr

Mit Schirm, Geiss und Regenschutz

Samstagnachmittag in Gonten: Ein mit Regenschutz gekleideter Älpler führt seine Geissen durch Gonten. Bild: Raphael Rohner

Samstag, 29. August – 15:30 Uhr

Unwetterwarnung für Teile der Ostschweiz

(bro) Für die Regionen Appenzell, Obertoggenburg, Rheintal, Sarganserland und Werdenberg gilt die zweithöchste Gefahrenstufe 4, berichtet FM1 Today. Vor allem am Samstagabend und dann nochmals am Sonntagmorgen könnte besonders viel Regen fallen.