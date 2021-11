Die Alkoholkurzzeittherapie bleibt am Spital Wattwil

Standort WATTWIL Berit-Klinik führt Alkoholkurzzeittherapie am Spital Wattwil weiter – Gemeinde stimmt über Rückübertragung der Liegenschaft ab Die langjährige Alkoholkurzzeittherapie PSA wird am Standort Wattwil bestehen bleiben: Der Verwaltungsrat der Spitalregion Fürstenland Toggenburg (SRFT) verzichtet auf die weitere Prüfung alternativer Standorte und unterstützt die Übernahme durch die Berit-Klinik. In Wattwil wird am 19. Dezember über die Rückübertragung der Liegenschaft abgestimmt. Aktualisiert 12.11.2021, 15.21 Uhr

Die Alkoholkurzzeittherapie PSA befindet sich seit über 30 Jahren in Wattwil.

Bild: Benjamin Manser

Die Alkoholkurzzeittherapie PSA am Spital Wattwil bietet seit über 30 Jahren Menschen mit Alkoholproblemen eine Therapiemöglichkeit in der Deutschschweiz. Mit dem Scheitern der geplanten GNP-Lösung am Standort Wattwil war der Weiterbestand dieses Angebots gefährdet. Daher hatte der Verwaltungsrat die SRFT damit beauftragt, Möglichkeiten zur Sicherung der Weiterführung der PSA zu prüfen. Das Ziel sei, dieses für die Betroffenen wichtige Angebot unterbruchslos aufrechtzuerhalten und den Mitarbeitenden eine nahtlose Anschlusslösung zu bieten.

Berit-Klinik hat Interesse an Übernahme bekundet

Wie es nun in einer Medienmitteilung der Verwaltungsräte der Spital- und Psychiatrieverbunde des Kantons St.Gallen heisst, hätten die Prüfungen ergeben, dass eine Verschiebung der PSA ans Spital Linth kaum rechtzeitig umsetzbar, eine Verlagerung ans Spital Wil hingegen möglich wäre. In der Zwischenzeit habe jedoch die Berit-Klinik im Zuge der Konkretisierung der Nachfolgelösung der Gemeinde Wattwil, verbunden mit ihrer Absicht, das entsprechende Notfallzentrum zu betreiben, auch ihr Interesse an einer Übernahme der Alkoholkurzzeittherapie zur Weiterführung am Standort Wattwil bekanntgegeben. Die Privatklinik habe bei der Regierung einen entsprechenden Antrag auf Erteilen des Leistungsauftrages eingereicht.

Übergabe per 1. April 2022

Daher habe der Verwaltungsrat der SRFT nun entschieden, auf die Beantragung eines entsprechenden Leistungsauftrages für das Spital Wil zu verzichten und die PSA der Berit-Klinik per 1. April 2022 zu übergeben. Verwaltungsratspräsident Felix Sennhauser sagt:

«Zentral für uns ist, dass die Alkoholkurzzeittherapie weitergeführt werden kann und damit für die Patientinnen und Patienten, aber auch für die Mitarbeitenden eine nahtlose Anschlusslösung sichergestellt wird.»

In den kommenden Wochen werden nun die Modalitäten der Übergabe mit der Berit-Klinik geklärt.

Letztes Wort haben Stimmberechtigte

Der Gemeinderat Wattwil und die Berit Klinik Gruppe nähmen erfreut zur Kenntnis, dass die SRFT die Weiterführung der PSA durch die Berit in Wattwil unterstütze. «Damit und mit der Einigung zur Übernahme der Spitalliegenschaft ist der Weg geebnet für die vorbereitete Nachfolgelösung», heisst es in einem Communiqué der politischen Gemeinde Wattwil. Das letzte Wort zur Immobilie hätten aber die Wattwiler Stimmberechtigten. Und die St.Galler Regierung entscheide über die Leistungsaufträge Notfall und PSA.

Der Gemeinderat habe mit der Kantonsregierung die Rückübertragung der Liegenschaft an die Gemeinde Wattwil ausgehandelt. Die Kosten, die mit der Gründung und Finanzierung der dafür vorgesehenen gemeindeeigenen Immobiliengesellschaft verbunden seien, unterlägen gemäss Gemeindeordnung der Urnenabstimmung. Deshalb seien die Wattwiler Stimmberechtigten aufgerufen, über die Rückübertragung der Liegenschaft abzustimmen.

Abstimmung am 19. Dezember

Der Gemeinderat hat die Abstimmung auf den 19. Dezember 2021 angesetzt. Auf Donnerstag, 2. Dezember, lädt er zur Informationsveranstaltung ein, und bis am Wochenende davor werden die Stimmberechtigten die Abstimmungsunterlagen erhalten. «Es ist uns bewusst, der Abstimmungstermin kurz vor Weihnachten ist ungewöhnlich», lässt sich Gemeindepräsident Alois Gunzenreiner in der Medienmitteilung der Gemeinde zitieren.

«Bevölkerung, Personal und Partner brauchen jetzt jedoch rasch Klarheit. Ziel ist weiterhin, dass die Nachfolgelösung ab Anfang April 2022 ohne Unterbruch realisiert werden kann.»

Im Fokus der ersten Phase stünden das Notfallzentrum, die PSA und die ambulante Tagesklinik mit OP, deren Betrieb die Berit Klinik Gruppe (Berit) plane. Dabei sei das Leistungsangebot auf den regionalen Bedarf abgestimmt worden, woraus ein breites Patientenspektrum mit verschiedenen Fachdisziplinen resultiere.

Die Berit Klinik habe sowohl für das Notfallzentrum mit dem kurzstationären Bettenangebot als auch für die Weiterführung der Alkoholkurzzeittherapie PSA die Anträge auf die erforderlichen Leistungsaufträge eingereicht, bestätigt CEO Peder Koch. «Wir haben die vom Gesundheitsdepartement geforderten präzisierenden Angaben nachgeliefert.» Die Berit entspreche mit den beiden Anträgen dem ursprünglichen Nachfolgekonzept des Kantons.

Angesichts der Unterstützung durch die SRFT für die Weiterführung der PSA in Wattwil zeigt sich Peder Koch zuversichtlich, dass die Leistungsaufträge bald erteilt werden: «Nun hoffen wir auf einen raschen Entscheid der Regierung.» (pd/red)